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Türkei
Rekordaustritte aus Oppositionspartei CHP

Politisches Beben in der Türkei: Die AKP hat 6,2-mal so viele Mitglieder wie die CHP. Während Erdoğans Partei wächst, verliert die Opposition massiv.

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CHP-Zentrale Ankara (Foto: nex24)
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Ankara – Die neuesten offiziellen Mitgliederstatistiken des türkischen Kassationsgerichts (Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı) für den Juli 2026 sorgen in der politischen Landschaft der Türkei für ein echtes Beben.

Trotz der massiven Erfolge der säkularen CHP bei den vergangenen Kommunalwahlen zeigen die frisch veröffentlichten Daten einen völlig überraschenden Trend: Während die regierende AKP von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan ihre Vormachtstellung zementiert, blutet die Opposition regelrecht aus.

Die nackten Zahlen offenbaren ein dramatisches Ungleichgewicht, das in dieser Deutlichkeit kaum jemand auf dem Schirm hatte. Aktuell kommt die AKP auf eine gigantische Basis von 11.709.913 registrierten Mitgliedern, nachdem sie im vergangenen Jahr noch einmal satte 166.612 Neuzugänge verbuchen konnte. Demgegenüber steht die größte Oppositionspartei, die CHP, mit gerade einmal 1.879.973 Mitgliedern.

Das bedeutet im Klartext: Die AKP verfügt derzeit über rund 6,2-mal so viele Mitglieder wie die CHP. Statt eines herbeigeredeten Machtwechsels an der Basis hat sich der Vorsprung der Regierungspartei im vergangenen Jahr sogar noch leicht vergrößert.

CHP im freien Fall – Kleinstparteien überraschen

Für die CHP sind die neuen Statistiken ein absoluter Tiefschlag. Die Partei verzeichnete mit einem Minus von 42.784 Mitgliedern den mit Abstand größten absoluten Rückgang unter allen großen politischen Kräften des Landes. Der kommunale Rückenwind scheint komplett verpufft zu sein.

Doch nicht nur die CHP schwächelt im Oppositionslager: Die kriselnde İYİ Parti verlor weitere 6.706 Mitglieder, und auch die ehemaligen AKP-Abspaltungen DEVA und Gelecek Partisi befinden sich weiter im unaufhaltsamen Sinkflug nach unten.

Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es dagegen echte Überraschungssieger. Die islamisch-konservative Saadet Partisi legte einen spektakulären Sprint hin und wuchs um fast 20 Prozent auf mittlerweile über 374.000 Mitglieder an.

Auch die Yeniden Refah Partisi setzt ihren rasanten Aufstieg ungebremst fort und marschiert mit nunmehr 783.085 registrierten Unterstützern mit großen Schritten auf die magische Marke von einer Dreiviertelmillion zu.

 

 

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