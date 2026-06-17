PanoramaAusland
1 Min.Lesezeit

Weltflüchtlingstag
UN: 37 bis 42 Millionen Kinder und Jugendliche waren 2024 weltweit auf der Flucht

37 bis 42 Millionen Kinder und Jugendliche waren 2024 laut UN-Angaben weltweit auf der Flucht. Doch das sind nur grobe Schätzungen

NEX24
Von NEX24
NEX24
By NEX24
(Symbolfoto)
Teilen

Berlin – 37 bis 42 Millionen Kinder und Jugendliche waren 2024 laut UN-Angaben weltweit auf der Flucht. Doch das sind nur grobe Schätzungen. Zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni fordert die Kindernothilfe hier dringend mehr Klarheit, damit kein geflüchtetes Kind unsichtbar und damit ungeschützt bleibt.

In vielen Ländern, so die Kinderrechtsorganisation, würden Daten über vertriebene Minderjährige nicht routinemäßig erhoben und ausgewertet. Warum sie ihre Heimat verlassen müssen, ob sie auf der Flucht hungern, krank sind, zur Schule gehen oder ausgebeutet werden, könne in vielen Fällen nicht beantwortet werden. „Ohne schützendes Umfeld sind Kinder und Jugendliche extremen Gefahren ausgesetzt. Wenn sie dann noch nicht einmal erfasst werden, öffnet das Kinderrechtverletzungen Tür und Tor“, warnt Kindernothilfe-Vorstand Carsten Montag.

Dort, wo UN-Erhebungen vorliegen, beobachtet die Kindernothilfe alarmierende Entwicklungen. So habe sich die Zahl gewaltsam vertriebener Kinder seit 2010 fast verdreifacht – sie lag 2024 weltweit bei geschätzten 48,7 Millionen. Zwei Drittel von ihnen stammten aus nur fünf Ländern: Afghanistan, Syrien, Venezuela, Ukraine und Südsudan. Für Vertreibungen innerhalb der Landesgrenzen sei heute überwiegend der Klimawandel verantwortlich. Gar keine konkreten Zahlen gebe es überdies zu der extrem gefährdeten Gruppe der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten.

„Wir wissen auf das Quartal genau, wie viele Menschen ein Smartphone besitzen. Aber wenn es um Kinder geht, die vor Krieg, Dürre und Epidemien fliehen müssen, versagen unsere Statistiken“, kritisiert Carsten Montag. Angesichts der heutigen technischen Möglichkeiten sei es beschämend, dass Millionen Kinder und Jugendliche auf der Flucht unter dem Radar der Behörden blieben. „Sichtbarkeit ist der erste Schritt zum Kinderschutz. Dafür muss sich die Bundesregierung nachdrücklich einsetzen, auf EU-Ebene und darüber hinaus.“

AUCH INTERESSANT

Getötete Kinder in Gaza: Pressepreis für Recherche

Auch interessant

Gastkommentar: Wie Netanjahus Politik Erdoğans Einfluss in Syrien stärkt

Ausland NEX24 -
Ein Gastkommentar von Nabi Yücel Im Nahen Osten passiert es häufiger, als Strategen zugeben möchten: Staaten verfolgen ein Ziel – und produzieren am Ende dessen...
Weiterlesen

Erdogan warnt : „Israel muss gestoppt werden“

Ausland NEX24 -
Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat in einer Reihe von Beiträgen auf X Israel scharf verurteilt und die internationale Gemeinschaft zum...
Weiterlesen

Zentralrat der Juden sieht „neue Normalität“ des Judenhasses in Deutschland

Gesellschaft NEX24 -
Berlin - Angesichts neuer Zahlen zu antisemitischen Straftaten in Deutschland hat der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, vor einer gesellschaftlichen...
Weiterlesen

Mattner: „Man muss Israel nicht hassen, um diese Politik zu verurteilen“

Ausland NEX24 -
Ein Gastkommentar von Susanne Mattner Ich habe gerade den Tagesschau-Bericht "Im Westjordanland bauen israelische Siedler neue Häuser und Siedlungen" über das Westjordanland gesehen. Und was...
Weiterlesen

US-Botschafter Huckabee: Israel wird von Gott geschützt

Ausland NEX24 -
Tel Aviv – US-Botschafter löst mit Aussagen zu Israels Gebietsansprüchen Empörung aus. Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, sagt, Israel sei nicht aufgrund militärischer,...
Weiterlesen

Headlines

Luxemburgischer Außenminister: Israelkritik ist kein Antisemitismus

Ausland NEX24 -
Paris – In der französischen Hauptstadt haben israelische und palästinensische Vertreter der Zivilgesellschaft gemeinsam mit Ministern aus mehreren Ländern...

Geopolitisches Beben: Wie die türkische Çelebi Holding über Nacht fast 500 Millionen Dollar in Indien verlor

Ausland NEX24 -
Istanbul / New-Delhi – Die türkische Çelebi Holding habe durch den plötzlichen Entzug ihrer Betriebslizenz in Indien einen wirtschaftlichen...

Yair Golan: Netanyahu ist gut für Hamas, Iran und die Hisbollah

Ausland NEX24 -
Tel Aviv – Das überraschende Friedensabkommen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Iran hat die innenpolitische Landschaft in Israel...

Mattner: „Man muss Israel nicht hassen, um diese Politik zu verurteilen“

Ausland NEX24 -
Ein Gastkommentar von Susanne Mattner Ich habe gerade den Tagesschau-Bericht "Im Westjordanland bauen israelische Siedler neue Häuser und Siedlungen" über...

Meinung

Gesellschaft

Zentralrat der Juden sieht „neue Normalität“ des Judenhasses in Deutschland

NEX24 -
Berlin - Angesichts neuer Zahlen zu antisemitischen Straftaten in Deutschland hat der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, vor einer gesellschaftlichen...
Kultur

Basic-Outfits stilvoll aufwerten: Einfache Tricks für mehr Persönlichkeit im Look

Norbert Tilburg -
Basic-Outfits gehören zu den beliebtesten Looks im Alltag. Sie sind unkompliziert, zeitlos und lassen sich vielseitig kombinieren. Schon kleine Veränderungen bei Accessoires, Farben oder...

Luxemburgischer Außenminister: Israelkritik ist kein Antisemitismus

Geopolitisches Beben: Wie die türkische Çelebi Holding über Nacht fast 500 Millionen Dollar in Indien verlor

Yair Golan: Netanyahu ist gut für Hamas, Iran und die Hisbollah

Mattner: „Man muss Israel nicht hassen, um diese Politik zu verurteilen“

Rapor: Afrika Gençliği Ruh Sağlığında Dünya Lideri

Türkçe NEX24 -
Londra - Maddi refah, ruh sağlığının garantisi değil. Şubat 2026 sonunda yayımlanan yeni bir küresel rapor, zihinsel esenlik haritasını temelden sarstı. İngiltere, Japonya ve Yeni...
Weiterlesen

Odadaki Son Yetişkin Olarak Türkiye

Türkçe NEX24 -
Konuk Yazar Nabi Yücel Mevcut durumda Türkiye, Orta Doğu'nun – ve çok daha ötesinin – jeopolitik manzarasında neredeyse nesli tükenmekte olan diplomatik bir tür; yani...
Weiterlesen

Araştırma: ChatGPT kullanımı beyin aktivitesini önemli ölçüde azaltıyor

Türkçe NEX24 -
Cambridge – MIT Media Lab tarafından yapılan bir araştırma, ChatGPT ve diğer AI asistanlarının kullanımının beyin aktivitesini büyük ölçüde azalttığına dair ilk kanıtları sunuyor. Araştırma,...
Weiterlesen
Gesellschaft

Zentralrat der Juden sieht „neue Normalität“ des Judenhasses in Deutschland

NEX24 -
Kultur

Basic-Outfits stilvoll aufwerten: Einfache Tricks für mehr Persönlichkeit im Look

Norbert Tilburg -
Ausland

Luxemburgischer Außenminister: Israelkritik ist kein Antisemitismus

NEX24 -
Ausland

Geopolitisches Beben: Wie die türkische Çelebi Holding über Nacht fast 500 Millionen Dollar in Indien verlor

NEX24 -
Ausland

Yair Golan: Netanyahu ist gut für Hamas, Iran und die Hisbollah

NEX24 -
Ausland

Mattner: „Man muss Israel nicht hassen, um diese Politik zu verurteilen“

NEX24 -
Ausland

Tucker Carlson: Iran ist beliebter als zuvor

NEX24 -
Ausland

US-Botschafter Huckabee: Israel wird von Gott geschützt

NEX24 -
Gastbeiträge

„Wo bleiben die Solidaritätsbekundungen für Hüseyin Doğru?“

NEX24 -
Wirtschaft

Schweizer Qualität im deutschen Energiemarkt: Der Ansatz von PLAN-B NET ZERO

Norbert Tilburg -
Aktienmarkt

Iran-Konflikt: Helium-Mangel belastet Halbleiterindustrie

NEX24 -
Wirtschaft

Wenn Landmaschinen und Traktoren unter den Hammer kommen

Norbert Tilburg -
Aktienmarkt

Space X notiert an asiatischen Graumärkten rund über 35 % über seinem Ausgabepreis

NEX24 -
Ausland

Ärzte der Welt warnt vor gravierenden Folgen für die Gesundheit Schutzsuchender

NEX24 -
Ausland

Alexander Klaws beklagt verlorene Diskussionskultur

NEX24 -