Ab Juli: Neue Grundsicherung ersetzt das Bürgergeld

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Berlin – Das Bürgergeldsystem soll zu einer neuen Grundsicherung umgestaltet werden: Wer arbeiten kann, soll künftig schneller in Arbeit vermittelt werden. Wer dabei nicht mitwirkt, muss mit deutlicheren Konsequenzen rechnen.

Während das Bürgergeld unter dem Leitmotiv des Vertrauens startete, rückt das neue Grundsicherungsgeld das Prinzip „Fordern und Fördern“ wieder strikt in den Fokus. Betroffene müssen sich auf deutlich mehr Kontrolle und härtere Konsequenzen einstellen.

Vermittlungsvorrang: Die schnelle Aufnahme irgendeiner zumutbaren Arbeit hat ab sofort wieder absolute Priorität vor langfristigen Weiterbildungen oder Umschulungen – besonders bei unter 30-Jährigen.

Wegfall des Schlichtungsverfahrens: Das beim Bürgergeld eingeführte Schlichtungsverfahren bei Meinungsverschiedenheiten mit dem Sachbearbeiter wird gestrichen. Unstimmigkeiten führen nun viel schneller zu direkten Sanktionen.

Die konkreten Änderungen im Detail

Einige der verschärften Sanktionsregeln (wie die sofortige 30-Prozent-Kürzung) wurden über vorgezogene Gesetzesänderungen im SGB II teilweise sogar schon im Frühjahr 2026 aktiv geschaltet.

Kontroversen und Stimmen zur Reform

Ein so tiefgreifender Umbau des sozialen Netzes sorgt für erhebliche politische und gesellschaftliche Debatten, bei denen sich Befürworter und Kritiker unversöhnlich gegenüberstehen.

Die Befürworter (Bundesregierung / Union)

Die Befürworter argumentieren vor allem mit der sozialen Gerechtigkeit gegenüber den Steuerzahlern. Es sei in einer schwierigen wirtschaftlichen Gesamtlage ein wichtiges staatliches Signal, dass sich Arbeit im Vergleich zum Leistungsbezug lohnen müsse. Zudem dürfe der Staat den Missbrauch durch sogenannte „Totalverweigerer“ nicht länger tolerieren – auch wenn diese statistisch gesehen unter einem Prozent der Bezieher ausmachen.

Die Kritiker (Sozialverbände wie der VdK / Linke / Gewerkschaften)

Auf der Gegenseite warnen Sozialverbände und Gewerkschaften eindringlich vor den gesellschaftlichen Folgen der Verschärfungen. Durch den Wegfall der bisherigen Karenzzeiten für Vermögen sowie die harten Kürzungen, die im schlimmsten Fall bis in die Wohnkosten hineinreichen können, drohten massive Existenzängste und verarmte Haushalte.

Kritiker betonen, dass das soziale Netz dadurch gefährliche Löcher bekomme und das Risiko von Wohnungslosigkeit steige. Auswirkungen für die BetroffenenFür die rund 5,5 Millionen Betroffenen in Deutschland ändert sich am Auszahlungsrhythmus erst einmal nichts – das Geld wird vom Jobcenter automatisch auf das neue Grundsicherungsgeld umgestellt.

Auch die Höhe der Regelsätze bleibt unverändert. Doch die Spielregeln haben sich fundamental geändert: Wer ab Juli 2026 die finanzielle Unterstützung des Staates benötigt, muss spürbar mehr Eigeninitiative und Mitwirkung zeigen und besitzt deutlich weniger Schutzrechte als zuvor.