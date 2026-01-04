Türkei: Exporte erreichen 2025 einen Allzeitrekord

Die Türkei hat im Jahr 2025 einen neuen Exportrekord aufgestellt: Mit einem Volumen von 396 Milliarden US-Dollar übertrafen die Ausfuhren alle bisherigen Werte.

Teilen

Ankara – Die Türkei hat im Jahr 2025 einen neuen Exportrekord aufgestellt: Mit einem Volumen von 396 Milliarden US-Dollar übertrafen die Ausfuhren alle bisherigen Werte. Präsident Recep Tayyip Erdoğan kündigte die Zahlen stolz an und betonte, dass dies ein Beweis für den wirtschaftlichen Aufstieg des Landes sei, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Historischer Aufstieg in den letzten Jahrzehnten

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Türkei von einem Schwellenland zu einer der führenden Exportnationen entwickelt. Lag das Exportvolumen 2002 noch bei rund 36 Milliarden Dollar, ist es bis 2025 auf 396 Milliarden gestiegen – ein Wachstum um mehr als das Zehnfache.

Weltweit rangiert die Türkei nun unter den Top 20 Exportnationen, in Europa sogar auf Platz 5 bis 6 (je nach Ranking). Dieser Aufstieg spiegelt eine erfolgreiche Diversifikation wider: Weg von reinen Billigwaren hin zu hochwertigen, technologisch anspruchsvollen Produkten.

Boom in Automobil- und Rüstungsindustrie

Besonders die Automobilindustrie trägt zum Erfolg bei: Türkische Hersteller wie Togg (eigenes E-Auto) und Zulieferer für globale Marken exportieren in Milliardenhöhe. Auch die Rüstungsindustrie boomt: Drohnen (Bayraktar), Panzer und Schiffe „Made in Turkey“ werden weltweit gefragt. Die Türkei hat sich als einer der größten Drohnen-Exporteure etabliert und liefert in über 30 Länder.

Von Billigwaren zu Hightech-Exporten

Die Türkei entfernt sich zunehmend von der Produktion einfacher Textilien oder Rohstoffe. Stattdessen steigt der Anteil von Hightech-Produkten: Elektronik, Maschinenbau, erneuerbare Energien und Verteidigungstechnik machen einen wachsenden Teil der Exporte aus.

Erdoğan betonte: „Wir exportieren nicht mehr nur Waren, sondern Innovation und Qualität.“Der Rekord 2025 unterstreicht die strategische Ausrichtung: Mehr Wertschöpfung im Inland, weniger Abhängigkeit von Importen und eine stärkere Position auf dem Weltmarkt.

Sektorale Erfolge: Automobil und Rüstung im Fokus

Der Aufstieg der türkischen Exporte ist in mehreren Schlüsselsektoren sichtbar. Besonders die Automobilindustrie hat sich zu einem Global Player entwickelt. Mit einem Exportwert von über 41 Milliarden Dollar im Jahr 2025 ist sie der größte Sektor.

Hersteller wie Togg (eigenes E-Auto) und Zulieferer für globale Marken haben Milliarden investiert. Togg allein plant, bis 2026 eine Million E-Autos zu produzieren, wie Präsident Erdoğan betonte: „Unsere Automobilindustrie ist nicht nur ein Exportmotor, sondern ein Symbol für Innovation.“ Laut Anadolu Ajansı hat der Sektor 4,5 Prozent zum Wachstum beigetragen, mit Zulieferteilen für Marken wie Volkswagen und BMW.

Noch beeindruckender ist der Boom in der Rüstungsindustrie. Exporte von Drohnen, Panzern und Munition erreichten 2025 Allzeitrekorde. Baykar, Hersteller der Bayraktar-Drohnen, liefert in über 30 Länder, darunter Ukraine und Polen. „Die Türkei hat sich zu einem der führenden Rüstungsexporteure entwickelt“, sagte ein Analyst in Reuters. Der Sektor profitiert von heimischer Technologie und reduziert Abhängigkeit von Importen.

Weitere Sektoren: Von Textil zu Hightech

Auch traditionelle Branchen wie Textil und Landwirtschaft wachsen, aber mit Fokus auf Qualität mit Marken wie LC Waikiki. „Wir verlassen Billigwaren und setzen auf Hightech“, erklärte Erdoğan.