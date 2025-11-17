PKK-Auflösung: Gruppe verlässt nun auch Camps in Irak

Im Rahmen der laufenden Auflösung hat die Terrorgruppe PKK am Montag nun auch den Rückzug aus ihren Camps im Nordirak angekündigt.

Bagdad/Ankara – Im Rahmen der laufenden Auflösung hat die Terrorgruppe PKK am Montag nun auch den Rückzug aus ihren Camps im Nordirak angekündigt. Die Camps wurden jahrelang für Angriffe auf die Türkei genutzt.

Die Ankündigung, die in einer Erklärung der „Hareket Yönetimi” (Bewegungsmanagement) der Gruppe detailliert dargelegt wurde, besagt, dass der Rückzug am späten Sonntag, dem 16. November, abgeschlossen wurde, um „das Risiko von Zusammenstößen” in der unruhigen Region zu verringern.

Zap, gegenüber der türkischen Provinz Hakkari gelegen, diente in der Vergangenheit als Ausgangspunkt für grenzüberschreitende Operationen und war Schauplatz intensiver türkischer Militäraktionen gegen die Gruppe. Dieser Schritt stelle einen praktischen Beitrag zum Prozess einer terrorfreien Türkei dar, heißt es in der Erklärung, in der das Engagement der PKK für eine Deeskalation nach den Beschlüssen ihres 12. Kongresses im Oktober betont wird.

Der Schritt folgt auf die Erklärung der Gruppe Ende Oktober, dass sie alle Mitglieder aus dem türkischen Hoheitsgebiet abgezogen habe, nachdem im vergangenen Sommer im irakischen Qandil-Gebirge eine Entwaffnungszeremonie stattgefunden hatte, bei der Waffen öffentlich verbrannt wurden.

Die Maßnahmen der PKK stehen im Einklang mit einer umfassenderen Initiative der türkischen Regierung unter der Führung des Vorsitzenden der Nationalistischen Aktionspartei (MHP), Devlet Bahçeli, die darauf abzielt, den innerstaatlichen Terrorismus durch schrittweise Entwaffnung, Rückzug und letztendlich Auflösung zu beseitigen.

Türkische Beamte haben den Prozess als fünfstufigen Ablauf beschrieben, der auch Inspektionen der türkischen Nationalen Geheimdienstorganisation (MIT) der geräumten Standorte vor der Übergabe an die irakischen Behörden umfasst. In den türkischen Medien wurde vor allem auf die Auswirkungen dieser Entwicklung auf die regionale Stabilität hingewiesen.

Die Zeitung Daily Sabah berichtete, dass der Rückzug die Einhaltung der Imralı-Richtlinien durch die PKK unterstreicht – damit sind die Aufrufe des inhaftierten PKK-Gründers Abdullah Öcalan gemeint – und wies gleichzeitig auf die Bedeutung von Zap als eines von elf großen Lagern im Nordirak hin, darunter Qandil und Makhmour.

Milliyet beschrieb das Gebiet unter Berufung auf die CNN Türk-Korrespondentin Fulya Öztürk als bereits „weitgehend neutralisiert” durch frühere türkische Operationen wie Claw-Lock im Jahr 2022, bei denen ein 302 Kilometer langer Grenzabschnitt gesichert und Hunderte von PKK-Unterkünften zerstört wurden.

The Kurdistan Workers’ Party (PKK) said on Monday it has withdrawn its fighters from the Zap region after assessing a risk of renewed clashes, describing the redeployment as a contribution to Turkey’s ongoing peace process.https://t.co/mRlxDrLTiC — BasNews English (@EnglishBasNews) November 17, 2025

