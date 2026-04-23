NATO-Chef Rutte: „Wir können viel von der Türkei lernen“

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Ankara – NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat die türkische Verteidigungsindustrie als Vorbild für das gesamte Bündnis bezeichnet und von einer „verteidigungsindustriellen Revolution“ gesprochen.

Während eines Besuchs in der Zentrale des Rüstungskonzerns Aselsan in Ankara betonte Rutte am Mittwoch, dass die NATO-Partner „viel“ von den Fortschritten der Türkei lernen könnten.

Die Beschleunigung der Produktion und Innovation sei eine „Top-Priorität“ für die Allianz und werde ein zentrales Thema des NATO-Gipfels im Juli in Ankara sein.Fokus auf Produktion und technologische Innovation

Rutte unterstrich, dass steigende Verteidigungsausgaben allein nicht ausreichten, um die Sicherheit zu gewährleisten. Es sei entscheidend, den Ausstoß bei Schlüsselkapazitäten wie Luftverteidigungssystemen, Drohnen, Munition, Radaren und Weltraumtechnologien massiv zu erhöhen.

Die Zusammenarbeit müsse sich über das gesamte Bündnis erstrecken, „von Alaska bis Ankara“. Er lobte Aselsan als Vorreiter dieser Entwicklung und forderte das Unternehmen auf, Produktion und Innovation weiter zu beschleunigen.Instabile Sicherheitslage und iranische Bedrohung

Der Generalsekretär verwies auf ein zunehmend volatiles globales Sicherheitsumfeld, das Bedrohungen von der Arktis bis zum Mittelmeer sowie im Weltraum und im Cyberspace umfasse. Er nannte Russlands Krieg gegen die Ukraine, Chinas militärische Modernisierung und die Aktivitäten Irans als Hauptquellen der Instabilität.

In diesem Zusammenhang gab Rutte bekannt, dass die NATO in den vergangenen Wochen bereits viermal ballistische Raketen abgefangen habe, die vom Iran in Richtung Türkei abgefeuert worden waren. Diese Vorfälle unterstrichen die Bedeutung der integrierten Luftverteidigung und der Solidarität innerhalb der Allianz.Aselsans globale Expansion und Fachkräfte

Aselsan, das 1975 gegründet wurde und heute zu den 50 weltweit führenden Rüstungsunternehmen zählt, erreichte im Januar 2026 als erstes türkisches Unternehmen einen Marktwert von 30 Milliarden US-Dollar. Rutte hob die internationale Präsenz hervor, darunter der Verkauf fortschrittlicher Systeme zur elektronischen Kriegsführung an Polen, Operationen in Albanien und Rumänien sowie die Ausstattung eines Schiffes für die kroatische Marine.

Besonders beeindruckt zeigte sich der NATO-Chef vom niedrigen Durchschnittsalter der Ingenieure bei Aselsan, das bei etwa 33 Jahren liege – Rutte merkte an, dass es in einigen Bereichen sogar nur 28 Jahre betragen könnte.

Diplomatischer Kontext und Gipfelvorbereitungen

Der Besuch erfolgte im Vorfeld eines Treffens mit Präsident Recep Tayyip Erdoğan. In einem vorangegangenen Telefonat hatten beide Politiker die Deterrenz-Kapazität der Allianz erörtert.

Erdoğan warnte dabei vor den Risiken einer Ausweitung der Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran, die zu einer tieferen Instabilität führen könnten, und rief die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf. Der bevorstehende NATO-Gipfel im Juli in Ankara wird den Rahmen bieten, diese strategischen und industriellen Ziele weiter zu vertiefen.

Rüstungs-Powerhouse

Der türkische Verteidigungssektor hat sich zu einer globalen Macht im Bereich der Waffenentwicklung und -herstellung entwickelt – eine Transformation, die aus der Not heraus entstanden ist.

Die Branche gewann nach den westlichen Waffenembargos infolge der Invasion Zyperns 1974 an Dynamik, die Ankara dazu zwangen, in heimische Kapazitäten zu investieren. Was als einfache Montagelinien begann, hat sich in den letzten zehn Jahren dank staatlicher Anreize und eines Booms in Forschung und Entwicklung explosionsartig entwickelt und die Türkei bis 2024 zum 13. größten Waffenexporteur der Welt gemacht.

Heute liefert sie Hightech-Ausrüstung wie Bayraktar TB2-Drohnen – die sich in der Ukraine und in Libyen im Einsatz bewährt haben – in über 30 Länder, neben Korvetten nach Pakistan und Indonesien und T129-Kampfhubschraubern auf die Philippinen und nach Nigeria, und festigt damit ihre Rolle als Brücke zwischen Ost und West in der Verteidigungsinnovation.

Nato Secretary General Mark Rutte is in Ankara and has visited ASELSAN, one of Türkiye’s largest defence companies. Speaking there, Rutte said the Nato’s defence industry can learn from Türkiye pic.twitter.com/HKxOlhmXra — TRT World (@trtworld) April 22, 2026

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