Teilen

Seattle – Der Kapitän der iranischen Nationalmannschaft, Mehdi Taremi, hat nach dem jüngsten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 schwere Vorwürfe gegen den Weltfußballverband FIFA sowie gegen die Organisatoren der Vereinigten Staaten erhoben.

Nach einem 1:1-Unentschieden gegen Ägypten am Freitagabend steht „Team Melli“ nach drei Remis in der Gruppenphase (gegen Neuseeland, Belgien und Ägypten) vor dem potenziellen Turnierende und muss darauf hoffen, sich eventuell als einer der besten Gruppendritten für die Runde der letzten 32 zu qualifizieren. Trotz der sportlich ungeschlagenen Leistung wird das Turnier von massiven logistischen und politischen Problemen überschattet.

„Eine Katastrophen-Weltmeisterschaft“

Mehdi Taremi machte seinem Ärger über die Bedingungen vor Ort öffentlich Luft. Der ehemalige Star von Inter Mailand bezeichnete das Turnier unumwunden als Desaster:

„Das ist ein katastrophales Weltmeisterschaftsturnier. Als Profispieler können wir kein Turnier unter diesen Bedingungen austragen, das ist weder in Ordnung noch fair. Wenn die FIFA denkt, das sei fair, dann ist das ihr Problem, aber es ist es nicht. Wer sollte dieses Problem für uns lösen? Die FIFA? Die USA? Ich weiß es nicht! Nennen Sie mir einen Namen.“

Besonders im Fokus der Kritik steht FIFA-Präsident Gianni Infantino. Dieser habe laut Taremi nach dem ersten Gruppenspiel gegen Neuseeland die Kabine der iranischen Mannschaft aufgesucht und versprochen, sich um alle organisatorischen Probleme zu kümmern. „Er sagte, es ist erst der Anfang… aber die Gruppenphase endet morgen“, so Taremi am Freitag. In der Realität habe die FIFA aus Sicht des Kapitäns jedoch überhaupt nichts unternommen, um der Mannschaft zu helfen.

Massive Visa-Probleme und Reisebelastungen

Hintergrund der heftigen Kritik sind beispiellose logistische Hürden für das iranische Team. Aufgrund der strengen Visa-Richtlinien unter Donald Trump durfte die iranische Mannschaft jeweils erst am Abend vor ihren Spielen in die USA einreisen und musste das Land unmittelbar nach dem Abpfiff wieder in Richtung ihres Trainingslagers in Mexiko verlassen. Dies führte dazu, dass der Iran während der Gruppenphase reisen musste wie kein anderes Team im Turnier.

Ursprünglich sollte das Team sein Quartier in Tucson, Arizona, aufschlagen. Ende Mai verlegte die Mannschaft ihr Basislager jedoch nach Tijuana in Mexiko. Grund hierfür waren die schweren geopolitischen Spannungen und der militärische Konflikt zwischen den USA und dem Iran, der am 28. Februar mit Militärschlägen der USA und Israels begann, bei denen der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet wurde, was iranische Vergeltungsschläge nach sich zog.

Durch diese Umstände durften selbst logistische Mitarbeiter des iranischen Verbands wegen fehlender Visa nicht in die USA einreisen. „Wir haben keine Betreuer oder Logistiker hier, die uns helfen. Wir beschweren uns immer über diese Dinge, aber niemand hilft uns, niemand“, betonte Taremi. Direkt nach dem Spiel in Seattle musste das Team, das im Spiel gegen Ägypten zudem einen Elfmeter in der ersten Halbzeit verschoss, umgehend nach Tijuana zurückreisen.

Vorwurf der gezielten Benachteiligung

Während einer beachteten Pressekonferenz in Seattle wurde Taremi konkret gefragt, ob er das Gefühl habe, dass die WM-Organisatoren – einschließlich der FIFA und der US-Beamten – ein Ausscheiden des Iran bevorzugen würden. Taremis Antwort fiel deutlich aus:

„Wir müssen gegen absolut alles kämpfen. Wir können nicht im Land bleiben, wir reisen und unterziehen uns jedes Mal Migrationskontrollen, wenn wir spielen wollen, jetzt können wir nicht in Seattle bleiben und müssen nach Tijuana zurückkehren. Sie haben alles Menschenmögliche getan, um uns zu eliminieren, also aus unserer Sicht, ja, ich glaube, sie wollen es so, sie wollen uns draußen.“

Auch Cheftrainer Amir Ghalenoei meldete sich zu Wort und kritisierte das Verhalten der US-Behörden scharf. Das Auftreten gegenüber dem Iran sei „wirklich schrecklich“ gewesen und er hoffe, dass sich die Welt dessen bewusst werde.

Dabei hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino noch in seiner Eröffnungsrede in Mexiko-Stadt symbolisch erklärt, er hätte selbst einen Bus von der iranischen Hauptstadt Teheran gefahren, um das Team zum Turnier zu bringen.

Trotz dieser extremen Belastungen, des emotionalen Drucks aufgrund der Ereignisse in der Heimat sowie wiederholter Buhrufe während der Nationalhymne vor den Spielen, präsentierte sich die iranische Mannschaft abseits des Platzes respektvoll: Bei ihren letzten beiden Spielorten hinterließ das Team jeweils Dankesschreiben in den Kabinen für die Gastgeber.