Fußball
3 Min.Lesezeit

WM 2026
Iran-Kapitän kritisiert „Katastrophen-Weltmeisterschaft“: Schwere Vorwürfe gegen die FIFA und US-Behörden

Nach dem Vorrunden-Aus des Iran bei der WM 2026 kritisiert Kapitän Mehdi Taremi die FIFA und die US-Organisatoren wegen logistischer Probleme scharf.

NEX24
Von NEX24
NEX24
By NEX24
Teilen

Seattle – Der Kapitän der iranischen Nationalmannschaft, Mehdi Taremi, hat nach dem jüngsten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 schwere Vorwürfe gegen den Weltfußballverband FIFA sowie gegen die Organisatoren der Vereinigten Staaten erhoben.

Nach einem 1:1-Unentschieden gegen Ägypten am Freitagabend steht „Team Melli“ nach drei Remis in der Gruppenphase (gegen Neuseeland, Belgien und Ägypten) vor dem potenziellen Turnierende und muss darauf hoffen, sich eventuell als einer der besten Gruppendritten für die Runde der letzten 32 zu qualifizieren. Trotz der sportlich ungeschlagenen Leistung wird das Turnier von massiven logistischen und politischen Problemen überschattet.

„Eine Katastrophen-Weltmeisterschaft“

Mehdi Taremi machte seinem Ärger über die Bedingungen vor Ort öffentlich Luft. Der ehemalige Star von Inter Mailand bezeichnete das Turnier unumwunden als Desaster:

„Das ist ein katastrophales Weltmeisterschaftsturnier. Als Profispieler können wir kein Turnier unter diesen Bedingungen austragen, das ist weder in Ordnung noch fair. Wenn die FIFA denkt, das sei fair, dann ist das ihr Problem, aber es ist es nicht. Wer sollte dieses Problem für uns lösen? Die FIFA? Die USA? Ich weiß es nicht! Nennen Sie mir einen Namen.“

Besonders im Fokus der Kritik steht FIFA-Präsident Gianni Infantino. Dieser habe laut Taremi nach dem ersten Gruppenspiel gegen Neuseeland die Kabine der iranischen Mannschaft aufgesucht und versprochen, sich um alle organisatorischen Probleme zu kümmern. „Er sagte, es ist erst der Anfang… aber die Gruppenphase endet morgen“, so Taremi am Freitag. In der Realität habe die FIFA aus Sicht des Kapitäns jedoch überhaupt nichts unternommen, um der Mannschaft zu helfen.

Massive Visa-Probleme und Reisebelastungen

Hintergrund der heftigen Kritik sind beispiellose logistische Hürden für das iranische Team. Aufgrund der strengen Visa-Richtlinien unter Donald Trump durfte die iranische Mannschaft jeweils erst am Abend vor ihren Spielen in die USA einreisen und musste das Land unmittelbar nach dem Abpfiff wieder in Richtung ihres Trainingslagers in Mexiko verlassen. Dies führte dazu, dass der Iran während der Gruppenphase reisen musste wie kein anderes Team im Turnier.

Ursprünglich sollte das Team sein Quartier in Tucson, Arizona, aufschlagen. Ende Mai verlegte die Mannschaft ihr Basislager jedoch nach Tijuana in Mexiko. Grund hierfür waren die schweren geopolitischen Spannungen und der militärische Konflikt zwischen den USA und dem Iran, der am 28. Februar mit Militärschlägen der USA und Israels begann, bei denen der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet wurde, was iranische Vergeltungsschläge nach sich zog.

Durch diese Umstände durften selbst logistische Mitarbeiter des iranischen Verbands wegen fehlender Visa nicht in die USA einreisen. „Wir haben keine Betreuer oder Logistiker hier, die uns helfen. Wir beschweren uns immer über diese Dinge, aber niemand hilft uns, niemand“, betonte Taremi. Direkt nach dem Spiel in Seattle musste das Team, das im Spiel gegen Ägypten zudem einen Elfmeter in der ersten Halbzeit verschoss, umgehend nach Tijuana zurückreisen.

Vorwurf der gezielten Benachteiligung

Während einer beachteten Pressekonferenz in Seattle wurde Taremi konkret gefragt, ob er das Gefühl habe, dass die WM-Organisatoren – einschließlich der FIFA und der US-Beamten – ein Ausscheiden des Iran bevorzugen würden. Taremis Antwort fiel deutlich aus:

„Wir müssen gegen absolut alles kämpfen. Wir können nicht im Land bleiben, wir reisen und unterziehen uns jedes Mal Migrationskontrollen, wenn wir spielen wollen, jetzt können wir nicht in Seattle bleiben und müssen nach Tijuana zurückkehren. Sie haben alles Menschenmögliche getan, um uns zu eliminieren, also aus unserer Sicht, ja, ich glaube, sie wollen es so, sie wollen uns draußen.“

Auch Cheftrainer Amir Ghalenoei meldete sich zu Wort und kritisierte das Verhalten der US-Behörden scharf. Das Auftreten gegenüber dem Iran sei „wirklich schrecklich“ gewesen und er hoffe, dass sich die Welt dessen bewusst werde.

Dabei hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino noch in seiner Eröffnungsrede in Mexiko-Stadt symbolisch erklärt, er hätte selbst einen Bus von der iranischen Hauptstadt Teheran gefahren, um das Team zum Turnier zu bringen.

Trotz dieser extremen Belastungen, des emotionalen Drucks aufgrund der Ereignisse in der Heimat sowie wiederholter Buhrufe während der Nationalhymne vor den Spielen, präsentierte sich die iranische Mannschaft abseits des Platzes respektvoll: Bei ihren letzten beiden Spielorten hinterließ das Team jeweils Dankesschreiben in den Kabinen für die Gastgeber.

Auch interessant

Automobilbranche im Wandel: Trends und Entwicklungen

Auto & Motor Norbert Tilburg -
Die Automobilindustrie befindet sich in einer Phase tiefgreifender Veränderungen. Digitalisierung, Elektromobilität, nachhaltige Produktion und intelligente Assistenzsysteme verändern den Markt schneller als jemals zuvor. Hersteller...
Weiterlesen

Sprachtest fürs Strandbad: Wenn Bürokratie und Ausgrenzung die Sicherheit ersetzen

Gastbeiträge NEX24 -
Ein Gastkommentar von Susanne Mattner In einem Strandbad in Halle (Sachsen-Anhalt) werden Menschen ohne ausreichende Deutschkenntnisse künftig nicht mehr eingelassen. Die Begründung: Sicherheit. Badegäste müssten...
Weiterlesen

Politsatire in der Türkei: Wenn der Bankräuber die interne Ermittlung leitet

Ausland NEX24 -
Ein Gastkommentar von Nabi Yücel Es gibt politische Debatten, bei denen man sich fragt, ob man gerade einer Parteiversammlung, einem Gerichtsverfahren oder einer Folge von...
Weiterlesen

Polnischer Präsident Nawrocki auf Türkisch: „Merhaba Asker!“

Ausland Thorsten Reuters -
Ankara - Ein sympathischer Protokollbruch sorgt derzeit in den sozialen Netzwerken für Begeisterung: Beim offiziellen Staatsbesuch in Ankara begrüßte der polnische Präsident Karol Nawrocki...
Weiterlesen

Ex-US-Abgeordnete Greene: Israel bombardiert Christen

Ausland NEX24 -
Washington – Mit einer schweren Anschuldigung gegen die israelische Regierung sorgt die prominente US-Politikerin Marjorie Taylor Greene für massives Aufsehen. Die Rechtspopulistin, die bis zu...
Weiterlesen

Headlines

Zweierlei Maß bei Menschenrechten: Warum die EU in Zypern ihre Glaubwürdigkeit verliert

Ausland NEX24 -
Ein Gastkommentar von Nabi Yücel   Das Berufungsgericht der international anerkannten Republik Zypern hat die Klage türkisch-zyprischer Eigentümer abgewiesen. Die Kläger...

Nach fast 20 Jahren: IG Metall-Vorstand Urban tritt zurück

Ausland NEX24 -
Frankfurt - Es ist ein Einschnitt für die Gewerkschaftsbewegung: Hans-Jürgen Urban, geschäftsführender Vorstand der IG Metall, zieht sich nach...

Polnischer Präsident Nawrocki auf Türkisch: „Merhaba Asker!“

Ausland Thorsten Reuters -
Ankara - Ein sympathischer Protokollbruch sorgt derzeit in den sozialen Netzwerken für Begeisterung: Beim offiziellen Staatsbesuch in Ankara begrüßte...

Israel: Abgeordneter Gideon Sa’ar fordert Anerkennung des „Völkermords an den Armeniern“

Ausland NEX24 -
Tel Aviv - Inmitten einer historischen Annäherung zwischen der Türkei und Armenien sorgt ein politischer Vorstoß aus Israel für...

Meinung

Ausland

Zweierlei Maß bei Menschenrechten: Warum die EU in Zypern ihre Glaubwürdigkeit verliert

NEX24 -
Ein Gastkommentar von Nabi Yücel   Das Berufungsgericht der international anerkannten Republik Zypern hat die Klage türkisch-zyprischer Eigentümer abgewiesen. Die Kläger verlangten rund 41 Millionen Euro...
Ausland

Türkischer Schauspieler Kadir Inanir gestorben

NEX24 -
Istanbul - Die türkische Kinowelt steht unter Schock: Der legendäre Schauspieler Kadir İnanır ist im Alter von 77 Jahren im Krankenhaus verstorben. Der unvergessene...

Nach fast 20 Jahren: IG Metall-Vorstand Urban tritt zurück

Polnischer Präsident Nawrocki auf Türkisch: „Merhaba Asker!“

Israel: Abgeordneter Gideon Sa’ar fordert Anerkennung des „Völkermords an den Armeniern“

Pinkwashing: Die Regenbogenfahne als Feigenblatt

Rapor: Afrika Gençliği Ruh Sağlığında Dünya Lideri

Türkçe NEX24 -
Londra - Maddi refah, ruh sağlığının garantisi değil. Şubat 2026 sonunda yayımlanan yeni bir küresel rapor, zihinsel esenlik haritasını temelden sarstı. İngiltere, Japonya ve Yeni...
Weiterlesen

Araştırma: ChatGPT kullanımı beyin aktivitesini önemli ölçüde azaltıyor

Türkçe NEX24 -
Cambridge – MIT Media Lab tarafından yapılan bir araştırma, ChatGPT ve diğer AI asistanlarının kullanımının beyin aktivitesini büyük ölçüde azalttığına dair ilk kanıtları sunuyor. Araştırma,...
Weiterlesen

Wall Street Journal: Türkiye’nin durdurulması gerekiyor

Türkçe NEX24 -
Konuk Yazar: Özgür Çelik Bradley Martin tarafından kaleme alınan ve 4 Mart 2026 tarihinde Wall Street Journal'da yayımlanan "Türkiye'yi Dizginlemek İçin Acil Bir İhtiyaç" (An...
Weiterlesen