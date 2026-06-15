PolitikAuslandWirtschaft
2 Min.Lesezeit

Çelebi Holding
Geopolitisches Beben: Wie die türkische Çelebi Holding über Nacht fast 500 Millionen Dollar in Indien verlor

Die türkische Çelebi Holding habe durch den plötzlichen Entzug ihrer Betriebslizenz in Indien einen wirtschaftlichen Schaden in Höhe von 400 bis 500 Millionen US-Dollar erlitten.

NEX24
Von NEX24
NEX24
By NEX24
Teilen

Istanbul / New-Delhi – Die türkische Çelebi Holding habe durch den plötzlichen Entzug ihrer Betriebslizenz in Indien einen wirtschaftlichen Schaden in Höhe von 400 bis 500 Millionen US-Dollar erlitten.

Dies erklärte die Vorstandsvorsitzende Canan Çelebioğlu erstmals in einem Interview mit dem Wirtschaftssender Bloomberg HT. Der staatliche Eingriff sei im Nachgang des viertägigen militärischen Konflikts zwischen Indien und Pakistan im vergangenen Jahr nach einem Anschlag in der Kaschmir-Region erfolgt.

Da die türkische Regierung in diesem Konflikt Pakistan politisch unterstützte, habe die indische Führung mit wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen gegen türkische Unternehmen reagiert und unter anderem zu einem Reiseboykott aufgerufen.

Sicherheitsfreigabe aus Gründen der nationalen Sicherheit entzogen

Das indische Büro für Zivilluftfahrtsicherheit (BCAS) habe der Tochtergesellschaft Çelebi Airport Services India bereits im Mai 2025 die notwendige Sicherheitsfreigabe entzogen. Als offizielle Begründung seien Gefahren für die nationale Sicherheit angeführt worden, ohne jedoch konkrete Beweise oder Daten vorzulegen, wie das Unternehmen betont. 

Infolgedessen hätten die Boden- und Frachtdienste des türkischen Unternehmens an insgesamt neun indischen Großflughäfen – darunter Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad und Chennai – mit sofortiger Wirkung eingestellt werden müssen. Die Verträge mit den jeweiligen Flughafenbetreibern seien am selben Tag aufgelöst worden und die staatlichen Behörden hätten sämtliche logistische Ausrüstung des Konzerns vor Ort beschlagnahmt. so Çelebioğlu im Interview.

Ein schwerer Schlag für den globalen Expansionskurs

Für Çelebi sei der indische Markt kein Nebenschauplatz sondern ein Kernstück der globalen Wachstumsstrategie gewesen. Das Unternehmen war seit 2009 in Indien aktiv und habe dort laut eigenen Angaben weit über 250 Millionen Dollar in die dortige Infrastruktur investiert.

Çelebioğlu betonte in dem Interview weiter, dass der Verlust nicht nur finanziell sondern auch emotional extrem schmerzhaft sei. Sie habe Indien stets als ihre zweite Heimat betrachtet und jahrelang gegen bürokratische Hürden sowie kulturelle Unterschiede gekämpft, um den Sektor dort modernisiert aufzubauen.

10.000 Mitarbeiter per Dekret an Konkurrenz übertragen

Der Abbruch der operativen Tätigkeit sei innerhalb von nur 24 Stunden verlaufen. Die rund 10.000 indischen Angestellten der Çelebi Holding seien am Tag des Lizenzentzugs per Regierungsbeschluss auf andere lokale Dienstleister übertragen worden. Laut den Angaben von Çelebioğlu sei damit ein über 17 Jahre hinweg aufgebauter Unternehmenswert vollständig vernichtet worden.

Ein Eilverfahren der türkischen Holding vor dem High Court in Delhi habe keinen Erfolg gebracht. Das Gericht habe die Klage gegen den Lizenzentzug abgewiesen und die Rechtmäßigkeit der Regierungsmaßnahme bestätigt.

 

ZUM THEMA

Indien: Boykott-Aufrufe gegen Türkei wegen Waffenlieferungen an Pakistan

Auch interessant

ZDF-Recherchen: Name vermisster Deutschen findet sich in den Epstein-Files

Kriminalität NEX24 -
Berlin - Der Name einer seit 2015 verschwundenen Deutschen taucht in den Akten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auf. In den Dokumenten, die das US-Justizministerium...
Weiterlesen

Türkischer Außenminister Hakan Fidan: „Netanjahu wird im Blut seiner Opfer ertrinken“

Ausland NEX24 -
Kairo -  Der Ton zwischen Ankara und Tel Aviv hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Bei einem offiziellen Staatsbesuch in Ägypten hat der türkische Außenminister...
Weiterlesen

Schweizer Qualität im deutschen Energiemarkt: Der Ansatz von PLAN-B NET ZERO

Wirtschaft Norbert Tilburg -
Deutschland ist ein schwieriger Markt. Das gilt insbesondere für die Energiebranche. Mehr als 1.300 Stromanbieter kämpfen um Kunden, die von Natur aus zurückhaltend gegenüber...
Weiterlesen

Alexander Klaws beklagt verlorene Diskussionskultur

Ausland NEX24 -
Osnabrück - Alexander Klaws vermisst in der heutigen Gesellschaft eine gesunde Diskussionskultur. "Das Geheimnis einer funktionierenden Gesellschaft liegt darin, zu akzeptieren, dass wir unterschiedlich sind",...
Weiterlesen

Space X notiert an asiatischen Graumärkten rund über 35 % über seinem Ausgabepreis

Aktienmarkt NEX24 -
Von Marcus Weyerer Nach ersten Berichten von Bloomberg notiert SpaceX an den asiatischen Graumärkten rund 35 % über seinem Ausgabepreis von 135 US-Dollar, und die...
Weiterlesen

Headlines

Yair Golan: Netanyahu ist gut für Hamas, Iran und die Hisbollah

Ausland NEX24 -
Tel Aviv – Das überraschende Friedensabkommen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Iran hat die innenpolitische Landschaft in Israel...

Mattner: „Man muss Israel nicht hassen, um diese Politik zu verurteilen“

Ausland NEX24 -
Ein Gastkommentar von Susanne Mattner Ich habe gerade den Tagesschau-Bericht "Im Westjordanland bauen israelische Siedler neue Häuser und Siedlungen" über...

Tucker Carlson: Iran ist beliebter als zuvor

Ausland NEX24 -
Washington – Der US-amerikanische Politkommentator Tucker Carlson erklärte in einem Video, dass der Iran in Teilen der arabischen Welt...

US-Botschafter Huckabee: Israel wird von Gott geschützt

Ausland NEX24 -
Tel Aviv – US-Botschafter löst mit Aussagen zu Israels Gebietsansprüchen Empörung aus. Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, sagt,...

Meinung

Ausland

Yair Golan: Netanyahu ist gut für Hamas, Iran und die Hisbollah

NEX24 -
Tel Aviv – Das überraschende Friedensabkommen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Iran hat die innenpolitische Landschaft in Israel in ein politisches Beben gestürzt. Da...
Ausland

Mattner: „Man muss Israel nicht hassen, um diese Politik zu verurteilen“

NEX24 -
Ein Gastkommentar von Susanne Mattner Ich habe gerade den Tagesschau-Bericht "Im Westjordanland bauen israelische Siedler neue Häuser und Siedlungen" über das Westjordanland gesehen. Und was...

Tucker Carlson: Iran ist beliebter als zuvor

US-Botschafter Huckabee: Israel wird von Gott geschützt

„Wo bleiben die Solidaritätsbekundungen für Hüseyin Doğru?“

Schweizer Qualität im deutschen Energiemarkt: Der Ansatz von PLAN-B NET ZERO

CHP: Vatandaşlar ile Parti Arasındaki Artan Kopuş

Türkçe NEX24 -
Nabi Yücel Vatandaşlarla partiler arasındaki giderek derinleşen kopuş, Türkiye'nin en köklü partisi CHP üzerinden somut biçimde gözlemlenebilir. Cumhuriyet Halk Partisi, 38. Olağan Kurultay'ın ardından ve...
Weiterlesen

Rapor: Afrika Gençliği Ruh Sağlığında Dünya Lideri

Türkçe NEX24 -
Londra - Maddi refah, ruh sağlığının garantisi değil. Şubat 2026 sonunda yayımlanan yeni bir küresel rapor, zihinsel esenlik haritasını temelden sarstı. İngiltere, Japonya ve Yeni...
Weiterlesen

Odadaki Son Yetişkin Olarak Türkiye

Türkçe NEX24 -
Konuk Yazar Nabi Yücel Mevcut durumda Türkiye, Orta Doğu'nun – ve çok daha ötesinin – jeopolitik manzarasında neredeyse nesli tükenmekte olan diplomatik bir tür; yani...
Weiterlesen