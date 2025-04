In den sozialen Medien Indiens machte sich Wut breit, nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass sechs türkische C-130 Hercules-Transportflugzeuge mit militärischer Fracht am Sonntag in Pakistan gelandet waren.

New Delhi – Während die Lage zwischen Indien und Pakistan nach dem Terroranschlag von Pahalgam immer angespannter wird, hat sich die Türkei eingeschaltet, um Pakistan zu unterstützen. Zahlreiche türkische Militärflugzeuge mit Kampfausrüstung sind am Sonntag in Pakistan gelandet.

Mehrere Experten und Kommentatoren reagierten scharf auf diese Entwicklung und riefen zu einem landesweiten Boykott des türkischen Tourismus und der türkischen Fluggesellschaften auf.

Swasti Rao, eine geopolitische Kommentatorin und Autorin, betonte die Ernsthaftigkeit des Themas:

„Es ist gut zu sehen, dass die Landung türkischer C130 Hercules-Transportflugzeuge mit Militärfracht in Pakistan in Indien bemerkt wird. Die Türkei hat Pakistan aufgerüstet, mit einer offen anti-indischen Rhetorik“, schrieb sie auf X. “Normalerweise diskutieren wir nur über #China.“ Rao sagte, dass die Türkei nicht nur Pakistan, sondern auch Bangladesch bewaffne. „Es ist beunruhigend“.

Inmitten der eskalierenden Spannungen zwischen Indien und Pakistan nach dem Terroranschlag von Pahalgam hat die Türkei ihre Unterstützung für Islamabad durch die Lieferung von Kampfausrüstung gezeigt.

Am 22. April 2025 töteten bewaffnete Männer bei einem brutalen Anschlag in Pahalgam, einem malerischen Tal im indisch verwalteten Kaschmir, 26 Touristen, zumeist indische Staatsbürger. Indien hat Pakistan beschuldigt, die Militanten zu unterstützen, was Islamabad bestreitet, wodurch die Spannungen zwischen den beiden atomar bewaffneten Nachbarn eskalierten.

Als Reaktion darauf hat Indien den Indus-Wasser-Vertrag ausgesetzt, wichtige Grenzübergänge geschlossen und die diplomatischen Beziehungen zu Pakistan herabgestuft, was Pakistan veranlasste, seinen Luftraum für indische Fluggesellschaften zu sperren und den Handel auszusetzen.

Die türkisch-pakistanische Allianz

Der Transfer von Kampfausrüstung, der Berichten zufolge mit sechs türkischen C-130 Hercules-Flugzeugen erfolgt, unterstreicht die soliden Beziehungen zwischen der Türkei und Pakistan, die auf gemeinsamen kulturellen, religiösen und geopolitischen Interessen beruhen.

Die beiden Länder blicken auf eine enge militärische Zusammenarbeit zurück, die durch eine strategische Allianz und Verteidigungsabkommen formalisiert wurde. Im Jahr 2019 unterzeichneten die Türkei und Pakistan Verträge über militärische Ausrüstungen, darunter der Kauf von 30 türkischen T129-Angriffshubschraubern durch Pakistan und der Erwerb pakistanischer Super Mushshak-Flugzeuge durch die Türkei.

Ihre Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf gemeinsame Militärübungen und die Produktion von Verteidigungsgütern, wobei die Türkei pakistanische U-Boote aufrüstet und ein Tankschiff für die pakistanische Marine baut.

Die Unterstützung der Türkei für Pakistan steht im Einklang mit ihrer lautstarken Haltung in der Kaschmir-Frage, wo sie Pakistans Position in internationalen Foren, einschließlich der Vereinten Nationen, konsequent unterstützt hat. Unter dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan hat sich die Türkei weltweit als Verfechter muslimischer Anliegen positioniert und ist dabei oft mit Indien in der Kaschmir-Frage aneinandergeraten.

Diese Haltung hat die Beziehungen der Türkei zu Neu-Delhi belastet und Indien dazu veranlasst, die Bewerbung der Türkei um den Beitritt zum BRICS-Wirtschaftsblock mit der Begründung zu blockieren, Ankara sei in der Kaschmir-Frage pro-pakistanisch eingestellt.

#BREAKING: Turkey has delivered a large number of KARAOK fire and forget anti tank missiles to Pakistan, along with munitions for the TB-2, including MAM-L, MAM-C, and KEMANKES. pic.twitter.com/IDYsYVXfGs — Indus Viper (@IndusViper_) April 27, 2025

Chinas Unterstützung für Pakistan

Die militärische Verstärkung Pakistans wird von China, seinem „Allwetterfreund“, weiter unterstützt, das Berichten zufolge fortschrittliche Drohnen und Luft-Luft-Raketen geliefert hat, darunter die PL-15, die in die pakistanischen JF-17-Kampfjets integriert sind.

Chinas Unterstützung für Pakistan wird durch seine strategische Rivalität mit Indien, seinem Nachbarn und geopolitischen Gegner, angetrieben. Die wachsenden Verteidigungsbeziehungen zwischen der Türkei, Pakistan und China verändern die südasiatische Sicherheitslandschaft, und Analysten warnen vor einer möglichen Verschiebung des regionalen Kräfteverhältnisses.

Chinas Unterstützung für Pakistan ist Teil einer umfassenderen Strategie, um dem Einfluss Indiens entgegenzuwirken, insbesondere angesichts der wachsenden Beziehungen Indiens zu den Vereinigten Staaten und seiner Rolle in der Quad-Allianz.

Über 82 % der jüngsten Waffenexporte Chinas gingen nach Pakistan, was Pekings Engagement für die Stärkung der militärischen Fähigkeiten Islamabads inmitten des Kaschmirkonflikts signalisiert.

Nukleare Risiken und regionale Instabilität

Die Eskalation kommt zu einem prekären Zeitpunkt, da sowohl Indien als auch Pakistan über Atomwaffenarsenale verfügen, was die Angst vor einer katastrophalen Fehlkalkulation schürt.

Indien führte 1974 seinen ersten Atomtest durch, Pakistan folgte 1998, und beide Länder haben seitdem hochentwickelte Raketensysteme entwickelt, die in der Lage sind, nukleare Sprengköpfe zu transportieren. Pakistanische Beamte, darunter Senator Sherry Rehman, haben in letzter Zeit die nukleare Rhetorik bemüht und Indien davor gewarnt, Pakistans Entschlossenheit zu testen.

Der Angriff in Pahalgam, zu dem sich die Widerstandsfront, eine militante Gruppe mit Verbindungen zur pakistanischen Lashkar-e-Taiba, bekannte, hat Indiens Behauptungen über die Wiederherstellung der Stabilität in Kaschmir nach der Aufhebung der Autonomie der Region 2019 erschüttert.

Der indische Premierminister Narendra Modi hat geschworen, die Täter zur Strecke zu bringen, während das indische Militär umfangreiche Operationen in Kaschmir eingeleitet hat, bei denen mutmaßliche Verstecke der Militanten gesprengt und Überwachungsdrohnen eingesetzt werden.

Globale Besorgnis

Die Vereinten Nationen haben angesichts des Schusswechsels zwischen indischen und pakistanischen Streitkräften entlang der Kontrolllinie, der De-facto-Grenze in Kaschmir, zu „maximaler Zurückhaltung“ aufgerufen.

Die internationale Gemeinschaft, einschließlich der Vereinigten Staaten, hat auf Deeskalation gedrängt, wobei US-Beamte Indiens Kampf gegen den Terrorismus unterstützten und gleichzeitig vor Aktionen warnten, die zu einem breiteren Konflikt führen könnten.