PolitikAusland
3 Min.Lesezeit

Treffen mit Erdogan
EU-Außenministerin Kaja Kallas: Die Türkei ist ein EU-Beitrittskandidat

Hochrangiges EU-Trio in Ankara: EU-Außenministerin Kallas betont beim Treffen mit Erdoğan den Status der Türkei als EU-Beitrittskandidat und NATO-Stütze.

NEX24
Von NEX24
NEX24
By NEX24
Präsident Recep Tayyip Erdoğan empfing im Präsidentenpalast die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Kaja Kallas. 30.Juni 2026 (Foto: tccb)
Teilen

Ankara– Die neue Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Kaja Kallas, hat bei einem hochrangigen Staatsbesuch in der türkischen Hauptstadt die strategische Bedeutung der Türkei für Europa unterstrichen.

Nach einem Treffen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan bekräftigte Kallas ausdrücklich den Status des Landes als EU-Beitrittskandidat und lobte die unverzichtbare Rolle Ankaras bei der regionalen Stabilität und dem Schutz der NATO.

Spitzentreffen im Präsidentschaftskomplex

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan empfing die amtierende EU-Außenministerin Kallas am Dienstag im Präsidentschaftskomplex in Ankara. Kallas reiste nicht allein, sondern führte ein hochrangiges EU-Trio an, zu dem auch die EU-Kommissarin für Erweiterung, Marta Kos, sowie der EU-Kommissar für Inneres und Migration, Magnus Brunner, gehörten.

Die europäische Delegation betonte im Vorfeld der Gespräche, dass eine engere Zusammenarbeit allen Seiten diene. Angesichts der anhaltenden Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, die die Sicherheitsstruktur Europas grundlegend verändern, sucht Brüssel gezielt nach Wegen, die Beziehungen zu Ankara spürbar zu vertiefen.

Kallas würdigt die Rolle der Türkei

In einer offiziellen Erklärung nach den Gesprächen fand die EU-Chefdiplomatische klare Worte der Anerkennung und verwies explizit auf die europäische Perspektive des Landes:

„Die Türkei ist ein Schlüsselpartner in den Bereichen Sicherheit, Migration und Energie sowie ein EU-Kandidatenland. Es war gut, heute mit Präsident Erdoğan über die weitere Stärkung der Beziehungen zwischen der EU und der Türkei sowie über die Bedeutung gutnachbarschaftlicher Beziehungen zu sprechen.“

Darüber hinaus hob ihr Team hervor, dass die Türkei ein essenzieller Partner für Verteidigung, Handel und regionale Stabilität sei. Neben Sicherheitsfragen will Brüssel auch Pläne vorantreiben, um Handelshemmnisse abzubauen und den sogenannten „Mittleren Korridor“ zu entwickeln – eine strategische Handelsroute, die Asien und Europa unter Umgehung Russlands verbindet.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan empfing im Präsidentenpalast die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Kaja Kallas, die EU-Kommissarin für Erweiterung, Marta Kos, sowie den EU-Kommissar für Inneres und Migration, Magnus Brunner.

 

Vorbereitung auf den NATO-Gipfel in Ankara

Ein zentraler Pfeiler des Treffens war die Vorbereitung auf den bevorstehenden NATO-Gipfel, der vom 7. bis 8. Juli in Ankara stattfinden wird. Kallas dankte der türkischen Führung ausdrücklich für das militärische Engagement im Bündnis:

„Wir haben auch Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Konflikte im Nahen Osten und die Vorbereitungen für den NATO-Gipfel in Ankara besprochen. Die Türkei leistet einen bedeutenden Beitrag zum Schutz der Ostflanke der NATO.“

Hintergrund dieser intensiven Abstimmung ist auch die Hoffnung der EU-Führung, dass der NATO-Gipfel in der kommenden Woche zu einer Stabilisierung der transatlantischen Beziehungen beitragen wird, nachdem es zuletzt spürbare Spannungen im westlichen Bündnis gab. Die Stimme der Türkei trage bei den globalen Krisenherden, einschließlich der künftigen Entwicklung in Syrien, dem Gazastreifen und dem Iran, massives Gewicht.

Der längste Verhandlungsprozess der EU-Geschichte

Dass Kallas den Status der Türkei als Beitrittskandidat so prominent hervorhebt, rückt die historisch tief verwurzelte, aber politisch blockierte Beziehung wieder in den Fokus. Die Türkei blickt auf die längste Geschichte mit der Europäischen Union und den historisch langwierigsten Verhandlungsprozess aller Bewerber zurück.

Bereits im Jahr 1964 unterzeichnete Ankara ein Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), der Vorgängerorganisation der heutigen EU. Dies gilt traditionell als der erste formelle Schritt in Richtung einer Vollmitgliedschaft. Den offiziellen Antrag auf eine Kandidatur stellte die Türkei im Jahr 1987. Es dauerte jedoch bis 1999, bis dem Land der offizielle Status eines Kandidatenlandes zuerkannt wurde.

Weitere sechs Jahre vergingen, bis im Jahr 2005 schließlich die Beitrittsverhandlungen formell aufgenommen wurden – ein im Vergleich zu allen anderen Kandidatenländern einzigartig langer und zäher Prozess.

In den darauffolgenden Jahren wurden die Gespräche im Wesentlichen aufgrund politischer Blockaden seitens einiger EU-Mitglieder eingefroren. Aus Sicht Ankaras haben diese Blockaden jedoch nichts mit der tatsächlichen Eignung oder den Qualifikationen des Landes für eine Mitgliedschaft zu tun.

 

AUCH INTERESSANT

Griechenland unterstützt EU-Beitritt der Türkei

Auch interessant

Aserbaidschan verurteilt Israels „Völkermord-Entscheidung“

Ausland NEX24 -
Baku - Obwohl Israel Aserbaidschan im Bergkarabach-Krieg im Jahr 2020 entscheidend mit fortschrittlichen Waffen unterstützte, hat sich Baku nun zu einer seltenen und scharfen...
Weiterlesen

Israel: Abgeordneter Gideon Sa’ar fordert Anerkennung des „Völkermords an den Armeniern“

Ausland NEX24 -
Tel Aviv - Inmitten einer historischen Annäherung zwischen der Türkei und Armenien sorgt ein politischer Vorstoß aus Israel für erhebliche Diskussionen. Der israelische Abgeordnete...
Weiterlesen

Rente: Bofinger warnt vor Einbeziehung von Beamten

Deutschland NEX24 -
Berlin - Peter Bofinger, Mitglied der Rentenkommission, warnt vor einer Einbeziehung von Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung. "Das wäre eine massive Doppelbelastung für den...
Weiterlesen

Branding für Einsteiger: So baust du eine starke Marke auf

Wirtschaft Norbert Tilburg -
Eine Marke entsteht aus einer konsequenten Zielsetzung und einem Gefühl dafür, wie du wahrgenommen werden möchtest. Wenn sich deine Marke noch im Aufbau befindet, hast...
Weiterlesen

Zweierlei Maß bei Menschenrechten: Warum die EU in Zypern ihre Glaubwürdigkeit verliert

Ausland NEX24 -
Ein Gastkommentar von Nabi Yücel   Das Berufungsgericht der international anerkannten Republik Zypern hat die Klage türkisch-zyprischer Eigentümer abgewiesen. Die Kläger verlangten rund 41 Millionen Euro...
Weiterlesen

Headlines

Smotrich: Wir werden 1 Million Siedler nach Westbank bringen

Ausland NEX24 -
Westjordanland – Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hat die strategischen Pläne der rechts-religiösen Koalitionsregierung zur vollständigen Integration des besetzten...

Aserbaidschan verurteilt Israels „Völkermord-Entscheidung“

Ausland NEX24 -
Baku - Obwohl Israel Aserbaidschan im Bergkarabach-Krieg im Jahr 2020 entscheidend mit fortschrittlichen Waffen unterstützte, hat sich Baku nun...

Ab Juli: Neue Grundsicherung ersetzt das Bürgergeld

Ausland NEX24 -
Berlin - Das Bürgergeldsystem soll zu einer neuen Grundsicherung umgestaltet werden: Wer arbeiten kann, soll künftig schneller in Arbeit...

Zweierlei Maß bei Menschenrechten: Warum die EU in Zypern ihre Glaubwürdigkeit verliert

Ausland NEX24 -
Ein Gastkommentar von Nabi Yücel   Das Berufungsgericht der international anerkannten Republik Zypern hat die Klage türkisch-zyprischer Eigentümer abgewiesen. Die Kläger...

Meinung

Ausland

Smotrich: Wir werden 1 Million Siedler nach Westbank bringen

NEX24 -
Westjordanland – Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hat die strategischen Pläne der rechts-religiösen Koalitionsregierung zur vollständigen Integration des besetzten Westjordanlands (Judea und Samaria) bekräftigt. In...
Ausland

Aserbaidschan verurteilt Israels „Völkermord-Entscheidung“

NEX24 -
Baku - Obwohl Israel Aserbaidschan im Bergkarabach-Krieg im Jahr 2020 entscheidend mit fortschrittlichen Waffen unterstützte, hat sich Baku nun zu einer seltenen und scharfen...

Ab Juli: Neue Grundsicherung ersetzt das Bürgergeld

Rente: Bofinger warnt vor Einbeziehung von Beamten

Branding für Einsteiger: So baust du eine starke Marke auf

Iran-Kapitän kritisiert „Katastrophen-Weltmeisterschaft“: Schwere Vorwürfe gegen die FIFA und US-Behörden

The Economist: Erdoğan, Müslüman dünyasının en popüler politikacısı

Türkçe NEX24 -
Londra - Neredeyse iki milyar insandan oluşan devasa ve çeşitlilik arz eden bir topluluk olan küresel Müslüman topluluğu Umma/Ümmet içinde, birleştirici bir temsilci arayışı...
Weiterlesen

Geleceğin Cumhurbaşkanı: Hakan Fidan

Ausland Polat Karaburan -
Polat Karaburan Recep Tayyip Erdoğan, yarım asrı aşkın bir süredir Türkiye’nin siyasi hayatına yön veriyor. 1976 yılında merhum Necmettin Erbakan’ın siyasi hareketinde filizlenen bu yolculuk,...
Weiterlesen

Odadaki Son Yetişkin Olarak Türkiye

Türkçe NEX24 -
Konuk Yazar Nabi Yücel Mevcut durumda Türkiye, Orta Doğu'nun – ve çok daha ötesinin – jeopolitik manzarasında neredeyse nesli tükenmekte olan diplomatik bir tür; yani...
Weiterlesen