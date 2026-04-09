Spanien kündigt Wiedereröffnung seiner Botschaft in Iran an

Albares sagte, er habe den spanischen Botschafter, Antonio Sánchez-Benedito, angewiesen, nach Teheran zurückzukehren und die diplomatischen Aktivitäten wieder aufzunehmen

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Madrid – Spanien wird seine Botschaft in Teheran wiedereröffnen, um die Bemühungen um eine friedliche Lösung nach dem kürzlich vereinbarten Waffenstillstand zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zu unterstützen, erklärte Außenminister José Manuel Albares am Donnerstag.

Albares sagte, er habe den spanischen Botschafter, Antonio Sánchez-Benedito, angewiesen, nach Teheran zurückzukehren und die diplomatischen Aktivitäten wieder aufzunehmen, nachdem die Botschaft vorübergehend geschlossen worden war, wie „El País“ berichtet.

Bei seiner Ankunft im spanischen Parlament erklärte Albares, die Entscheidung spiegele die „neue Situation“ wider, die durch das zweiwöchige Waffenstillstandsabkommen entstanden sei.

Er sagte, er habe am Mittwoch mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi gesprochen, um ihn über diesen Schritt zu informieren, und fügte hinzu, dies unterstreiche Madrids Engagement, zu „den Bemühungen um Frieden“ beizutragen.

Albares führte zudem Gespräche mit mehreren Amtskollegen aus der Region, darunter den Außenministern von Oman, Katar, Bahrain und Kuwait sowie dem Libanon.

In einem Telefonat mit dem libanesischen Außenminister Youssef Raggi brachte er Spaniens Unterstützung angesichts der von ihm als „brutal und wahllos“ bezeichneten israelischen Angriffe auf den Libanon zum Ausdruck und bezeichnete diese als „eine Schande für das Gewissen der gesamten Menschheit“.

Auf die Frage nach einem Bericht des Wall Street Journal, wonach die Vereinigten Staaten erwägen könnten, Militärstützpunkte in Ländern zu schließen, die ihre Maßnahmen nicht unterstützt haben, darunter Spanien und Deutschland, sagte Albares, er habe keine Informationen zu dieser Angelegenheit.

Er erklärte, die bilateralen Gespräche mit Washington über die Nutzung der Luftwaffenstützpunkte Rota und Morón würden fortgesetzt, und beide Einrichtungen würden „völlig normal“ funktionieren.

Der Iran und die Vereinigten Staaten kündigten am Dienstag eine zweiwöchige Waffenruhe an, die den Weg für ein endgültiges Abkommen ebnen soll, um den Krieg zu beenden, den Washington und Israel am 28. Februar gegen Teheran begonnen hatten und der zahlreiche Tote und Verletzte gefordert hat.

Die Ankündigung erfolgte weniger als zwei Stunden vor Ablauf einer Frist, die US-Präsident Donald Trump wiederholt verlängert hatte, damit der Iran die Straße von Hormus wieder öffnet und ein Abkommen akzeptiert – andernfalls drohe „die Zerstörung einer ganzen Zivilisation“.

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