Online-Glücksspiel ist in der DACH-Region weit verbreitet – aber wer genauer hinschaut, stellt fest: Was in München legal ist, kann in Wien rechtlich heikel sein, und in Zürich gelten wieder ganz andere Spielregeln. Buchstäblich.

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Kaum ein Thema zeigt so deutlich, wie unterschiedlich drei Nachbarländer denselben gesellschaftlichen Wandel verarbeiten können. Online-Glücksspiel ist in der DACH-Region weit verbreitet – aber wer genauer hinschaut, stellt fest: Was in München legal ist, kann in Wien rechtlich heikel sein, und in Zürich gelten wieder ganz andere Spielregeln. Buchstäblich.

Deutschland: Reguliert, aber nicht ohne Reibung

Lange Zeit war das Online-Glücksspiel in Deutschland nicht erlaubt bzw geregelt, genutzt wurde es aber trotzdem. Internationale Anbieter waren problemlos erreichbar und wurden von vielen Spielerinnen und Spielern genutzt. Fragen zur Regulierung spielten keine Rolle. Viele Lizenzen aus Malta oder Gibraltar waren lange ausreichend, um Angebote europaweit bereitzustellen.

Mit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 hat sich diese Situation deutlich verändert. Seitdem ist Online-Glücksspiel grundsätzlich erlaubt, allerdings nur unter strengen Voraussetzungen. Anbieter benötigen eine Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) und müssen unter anderem ein monatliches Einzahlungslimit von 1.000 Euro umsetzen.

Das sorgt für mehr Transparenz und Kontrolle, wird jedoch nicht von allen Nutzerinnen und Nutzern positiv bewertet. Während der Fokus klar auf Prävention und Regulierung liegt, sehen manche darin auch eine Einschränkung der Auswahlmöglichkeiten und des Spielerlebnisses.

Das Ergebnis ist ein Markt mit klaren Regeln, aber auch mit einem anhaltenden Schwarzmarktproblem: Wer Limits als zu eng empfindet, weicht auf unregulierte Anbieter aus – genau das, was der GlüStV eigentlich verhindern sollte.

Die Schweiz: Geschlossen, aber konsequent

Einen anderen Weg geht das Nachbarland. Während Deutschland mit dem GlüStV einen regulierten, aber offenen Markt geschaffen hat, setzt die Schweiz mit dem Geldspielgesetz auf ein exklusiveres Modell mit klaren Zugangsbeschränkungen für Anbieter.

Nur landbasierte Schweizer Casinos können eine Online-Lizenz beantragen – wer kein physisches Casino in der Schweiz betreibt, erhält schlicht keine Genehmigung für den digitalen Betrieb. Ab Anfang 2025 dürfen zwölf lizenzierte Spielbanken ein Online-Angebot bereitstellen – mit Lizenzen, die bis 2044 gültig sind. Wer etwa das 7melons Casino mit schweizer Lizenz besucht, findet dort einen Anbieter, der genau diesen strengen Anforderungen unterliegt und von der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) laufend beaufsichtigt wird.

Was die Schweiz von Deutschland unterscheidet: Anders als Deutschland setzt die Schweiz auf aktive Netzsperren – Spielangebote aus dem Ausland sind für Schweizer Nutzer technisch nicht abrufbar. Das wird kritisiert, aber es zeigt auch: Wer hier reguliert, meint es ernst.

Österreich: Der unruhige Sonderfall

Österreich weicht von Deutschland und der Schweiz am stärksten ab. Der Bund ist allein für die Vergabe von Glücksspiel Genehmigungen zuständig, Anbieter aus anderen Ländern erhalten im Land keine Lizenzen. Monopol Inhaber ist die Casinos Austria AG – ein Modell, das zunehmend unter Druck gerät.

Illegale Online-Casinos setzen das österreichische Monopol stark unter Druck – und ein jüngeres Gerichtsurteil, bei dem ein Spieler seine Verluste bei einem illegalen Anbieter nicht zurückfordern konnte, hat die Diskussion um den Spielerschutz neu entfacht. Die Berechtigungen laufen im September 2027 aus, und Gerüchte über eine Liberalisierung des Markts werden lauter. Österreich steht damit vor einer Weichenstellung, deren Ausgang noch offen ist.

Was die drei Modelle verbindet – und was sie trennt

Trotz aller Unterschiede verfolgen alle drei Länder dasselbe Ziel: illegales Glücksspiel einzudämmen und Spielerinnen und Spieler zu schützen. Die Umsetzung jedoch weicht stark voneinander ab – von strenger staatlicher Kontrolle über geschlossene Lizenzsysteme bis hin zu offeneren Marktmodellen.

Für Spielerinnen und Spieler bedeutet das konkret: Je nach Wohnort variieren Auswahl, Einsatzlimits, Bonusbedingungen und rechtlicher Schutz erheblich. Was in der Schweiz klar geregelt und vollständig überwacht ist, bewegt sich in Österreich noch in einem unsicheren Übergangsraum. Deutschland liegt irgendwo dazwischen – reguliert, aber noch nicht vollständig im Gleichgewicht.

Spielen mit Verantwortung – in jedem Markt

Unabhängig davon, welches Regulierungsmodell man bevorzugt, bleibt eines in allen drei Ländern gleich: Glücksspiel birgt Risiken, die ernst genommen werden müssen.

Wer merkt, dass das Spielen die eigene Kontrolle übersteigt, sollte sich nicht scheuen, Unterstützung zu suchen. Es gibt verschiedene Beratungs- und Informationsangebote, die dabei helfen können, das eigene Spielverhalten besser einzuordnen und bei Bedarf gegenzusteuern.

Auf regulatorischer Ebene lohnt es sich, die Entwicklungen zu verfolgen – denn in allen drei Ländern ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die GGL, Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, informiert regelmäßig über den aktuellen Stand des deutschen Markts und hilft dabei, Lizenzierte von nicht-lizenzierten Anbietern zu unterscheiden.

Kein Modell ist perfekt – aber manche sind konsequenter

Der Vergleich zeigt: Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Deutschland setzt auf Offenheit mit Auflagen, die Schweiz auf Geschlossenheit mit Konsequenz, Österreich wartet auf eine überfällige Reform. Was alle drei verbindet, ist die Erkenntnis, dass ein unregulierter Markt niemandem nützt – weder den Spielerinnen und Spielern noch dem Staat. Die Frage ist nicht ob reguliert wird, sondern wie gut.

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