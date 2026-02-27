Zum ersten Mal in der Geschichte von Adidas Originals wird eine lokal in der Türkei entstandene Design-Kooperation weltweit in den Handel gebracht.

Istanbul – Es ist eine Weltpremiere mit tiefgreifender Symbolik: Mit der Kollektion „Benji + Lamia x adidas Originals“ erreicht erstmals eine lokal inspirierte türkische Design-Kooperation den globalen Handel. Hinter den futuristischen Entwürfen von Bünyamin und Lamia Aydın verbirgt sich eine Hommage an die Gastarbeitergeneration und die komplexe kulturelle Symbiose zwischen Orient und Okzident.

Die Zusammenarbeit markiert einen Wendepunkt für die strategische Ausrichtung der Marke Adidas in der Region. Wie Adidas-Türkei-CEO Hakan Atalay bei der Vorstellung im Istanbuler Esma-Sultan-Yalı betonte, handelt es sich um die erste in der Türkei konzipierte Kollektion, die für den weltweiten Vertrieb ausgewählt wurde. Seit dem 7. Februar 2026 ist die Linie in den globalen Flagship-Stores von Dubai bis Saudi-Arabien erhältlich und setzt damit ein deutliches Zeichen für die Strahlkraft des Istanbuler Designs.

Sneaker als Metapher: Eine Reise von Neuss zum Bosporus

Im Zentrum der Kollektion steht das Modell „Tokyo – Benji“, das Designer Bünyamin Aydın unter dem bezeichnenden Namen „SOFT ARMOR“ entworfen hat. Es handelt sich um eine hochgradig persönliche Arbeit, die er explizit seinem Großvater („Dadaş Dedem“) und seiner Großmutter widmete. Aydın verarbeitet in dem Design seine eigene Biografie und das kollektive Gedächtnis einer ganzen Generation.

Die glänzenden Silber-Details des Schuhs sind eine direkte Anlehnung an die dekonstruktivistische Architektur von Frank Gehry in seiner Geburtsstadt Neuss bei Düsseldorf. Diese spiegelnden Oberflächen sind jedoch mehr als ein modisches Attribut: Sie symbolisieren Empathie und die Fähigkeit, sich im Gegenüber widerzuspiegeln – eine Grundvoraussetzung für gelungene Integration und kulturellen Austausch.

Die eingearbeiteten Muster auf dem Obermaterial fungieren als visuelles Tagebuch einer Migrationsgeschichte. Ein stilisierter Wasserweg erinnert an die historische Zugreise der Gastarbeiter von Istanbul nach München, eine Route, die Millionen Biografien prägte.

Ein „Lebensbaum“-Motiv steht für das Ankommen und das Schlagen neuer Wurzeln in fremder Erde, während traditionelle Skorpion-Elemente als Schutzsymbole (Nazar) gegen Missgunst und Unglück fungieren. „Dieser Sneaker umarmt die Dualität meiner deutsch-türkischen Identität“, erklärt Aydın das Konzept, das er als „East Now“ definiert – eine Gegenwart, in der östliche Wurzeln und westlicher urbaner Lebensstil unauflöslich miteinander verwoben sind.

„Al Sadu“: Ein Erbe in Bewegung

Ergänzt wird die Kollektion durch das Modell „Japan HI – Lamia“. Die Designerin Lamia Al-Otaishan Aydın nutzt hierfür die Jahrhunderte alte Al-Sadu-Webtradition beduinischer Frauen und transformiert diese Handwerkskunst in eine zeitgenössische, minimalistische Designsprache.

Sie beschreibt ihren Entwurf als „Erbe in Bewegung“, das die Brücke zwischen ihrer Herkunft und ihrer heutigen Identität in der Metropole am Bosporus schlägt. Es ist das erste Mal, dass sie im Rahmen einer globalen Kooperation ihre ganz eigene kreative Handschrift unter Beweis stellen kann.

Ein neuer Referenzpunkt für die globale Streetwear

Diese Kooperation verdeutlicht, dass Istanbuler Design längst über den Status eines regionalen Trends hinausgewachsen ist. Es ist heute in der Lage, komplexe soziokulturelle Erzählungen wie Migration, Identitätsfindung und Tradition so zu dechiffrieren, dass sie auf den Straßen von New York, Paris oder Tokio verstanden werden.

Die Partnerschaft mit Adidas Originals ist somit nicht nur ein wirtschaftlicher Erfolg für das Label Les Benjamins, sondern die Kommerzialisierung einer kulturellen Erzählung, die zeigt, dass lokale Identität im 21. Jahrhundert eine globale Währung ist. Die Sneaker werden so zu Botschaftern einer Geschichte, die vom Mut des Aufbruchs und der Schönheit der kulturellen Verschmelzung erzählt.

