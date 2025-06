Türkei: Turkcell und Huawei erreichen bei Test 50 Gbit/s

Der weltweit erste Feldtest einer Vollduplex-Funkverbindung mit einer Geschwindigkeit von 50 Gbit/s wurde in Istanbul durchgeführt

Teilen

Istanbul – Der weltweit erste Feldtest einer Vollduplex-Funkverbindung mit einer Geschwindigkeit von 50 Gbit/s wurde in Istanbul durchgeführt

Turkcell hat in Zusammenarbeit mit Huawei in einem innovativen Test eine Geschwindigkeit von 50 Gbit/s erreicht und damit eine Weltpremiere erzielt. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein in der drahtlosen Kommunikation dar.

10.000 Nutzer gleichzeitig

Diese bahnbrechende Technologie ermöglicht die gleichzeitige Übertragung und den Empfang von Daten auf derselben Frequenz und stellt einen bedeutenden Fortschritt auf dem Weg der Türkei zur Digitalisierung dar. Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Technologievorstand von Turkcell, erklärte:

„Die erreichte Geschwindigkeit ermöglicht es etwa 10.000 Nutzern, gleichzeitig über ein 5G-Netz auf Sprach- und Datendienste zuzugreifen. Dieser Test ist ein greifbarer Beweis für unser Ziel, die digitale Infrastruktur unseres Landes für die Zukunft vorzubereiten.“

Turkcell

, das führende Technologieunternehmen und Mobilfunkbetreiber in der Türkei, hat in Zusammenarbeit mit Huawei den weltweit ersten Feldversuch mit der Vollduplex-Funkverbindungslösung erfolgreich abgeschlossen. In diesem bahnbrechenden Test erreichte eine einzelne Verbindung im E-Band-Spektrum (80 GHz) eine Geschwindigkeit von 50 Gbit/s.

Diese Technologie der nächsten Generation stellt einen Durchbruch in der drahtlosen Übertragung dar und markiert einen entscheidenden Meilenstein in der Entwicklung der 5G-Infrastruktur.

Vorbereitung auf 5G mit Konnektivitätstechnologie der nächsten Generation

Die steigende Nachfrage nach Videostreaming, Augmented Reality (AR) und Anwendungen mit geringer Latenzzeit erhöht fortlaufend den Bedarf an einer Kommunikationsinfrastruktur mit höherer Kapazität und Geschwindigkeit. Die von Turkcell in Zusammenarbeit mit Huawei entwickelte Vollduplex-Funkverbindungslösung erfüllt genau diese Anforderungen.

Diese innovative Technologie, die in 5G-Netzwerkinfrastrukturen zum Einsatz kommen wird, ermöglicht dank ihrer hochisolierten integrierten Antennenstruktur, ihrer fortschrittlichen Spektrumseffizienz und ihrer Algorithmen zur Interferenzvermeidung eine Datenübertragung von bis zu 50 Gbit/s pro Verbindung.

Güngör: „Wir bereiten die digitale Infrastruktur unseres Landes auf die Zukunft vor.“

Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Technologievorstand von Turkcell, betonte, dass dies die weltweit erste Implementierung einer solchen Technologie sei, und erklärte:

„Als Turkcell ist es unser Ziel, sowohl den Glasfaserausbau voranzutreiben als auch unser Netzwerk durch Funkverbindungstechnologien der nächsten Generation zu stärken. Mit dieser Vision wollen wir schnelle, nachhaltige und effiziente Konnektivität in weitreichenden Versorgungsgebieten bereitstellen, von ländlichen Gebieten bis hin zu geografisch anspruchsvollen Regionen.

Dieser gemeinsam mit Huawei durchgeführte Test ist ein konkreter Ausdruck unserer Vision, die digitale Infrastruktur der Türkei für die Zukunft vorzubereiten. Dank der Vollduplex-Technologie können wir mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Gbit/s effektiver auf die steigenden Datenanforderungen unserer Nutzer reagieren.

Dieser Test, bei dem etwa 10.000 Nutzer gleichzeitig über ein 5G-Netz auf Sprach- und Datendienste zugreifen können, ist sowohl für unsere laufenden 5G-Vorbereitungen als auch für die Erfüllung der digitalen Erwartungen unserer Kunden von entscheidender Bedeutung.“

Zeng: „Die Grundlagen für die 5G-Infrastruktur schaffen“

James Zeng, Präsident der Produktlinie Radio Link von Huawei, erklärte:

„Beide Marken sind weiterhin fest entschlossen, die digitale Transformation der Türkei zu unterstützen und einen Beitrag zu den Bemühungen des Landes um eine globale Führungsrolle im digitalen Zeitalter zu leisten.

Wir fühlen uns geehrt, gemeinsam mit Turkcell die weltweit erste Vollduplex-Funkverbindungslösung zu realisieren. Die Erreichung von 50 Gbit/s über das E-Band beschleunigt nicht nur die digitale Transformation der Türkei, sondern legt auch den Grundstein für die 5G-Infrastruktur. Gleichzeitig bildet dieser Fortschritt eine solide Grundlage für das Wirtschaftswachstum und die gesellschaftliche Entwicklung.“

Was ist der Vollduplex-Funkverbindungstest?

Diese Technologie ermöglicht es Mikrowellenverbindungen, die in der drahtlosen Kommunikation eingesetzt werden, Daten gleichzeitig auf derselben Frequenz zu senden und zu empfangen. Dadurch werden die Dateneffizienz und die Netzleistung erheblich gesteigert.

AUCH INTERESSANT

– Rüstungsindustrie –

Gökberg: Türkei entwickelt Laserwaffe gegen Drohnen

Mit dem erfolgreichen ersten Test des mobilen Laserwaffensystems Gökberk, einer hochmodernen Lösung zur Bekämpfung von Drohnenbedrohungen mit bemerkenswerter Präzision, hat die Türkei einen bedeutenden Schritt in ihrer Verteidigungstechnologie getan.