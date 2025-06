„America Party“: Musk kündigt mögliche Parteigründung an

Teilen

Los Angeles – In einer dramatischen Eskalation seines Zerwürfnisses mit Präsident Donald Trump hat der Milliardär und Unternehmer Elon Musk vorgeschlagen, eine neue politische Partei mit dem vorläufigen Namen „America Party“ zu gründen, die die „80 % in der Mitte“ der amerikanischen Wählerschaft vertreten soll.

Die Ankündigung, die über Musks Social-Media-Plattform X gemacht wurde, folgt auf einen öffentlichkeitswirksamen Streit mit Trump, den Musk zuvor bei den Präsidentschaftswahlen 2024 mit erheblichen finanziellen Mitteln unterstützt hatte.

Musk, der Berichten zufolge mehr als 250 Millionen Dollar ausgegeben hat, um die Wahl von Trump und anderen republikanischen Kandidaten im letzten Jahr zu unterstützen, ist öffentlich mit dem Präsidenten wegen des „One Big Beautiful Bill Act“ aneinandergeraten, einem umfangreichen innenpolitischen Gesetzentwurf, der von Trump unterstützt wird.

„Ekelhafte Abscheulichkeit“

Musk bezeichnete es als „ekelhafte Abscheulichkeit“ und „mit Schweinefleisch gefüllt“ und kritisierte, dass die Gesetzgebung das Bundesdefizit erhöhe und seine Bemühungen um eine Rationalisierung der Staatsausgaben durch das Department of Government Efficiency (DOGE), das er bis zu seinem Rücktritt letzte Woche mit leitete, unterminiere.

Die Fehde artete am Donnerstag in persönliche Angriffe aus, als Trump drohte, Milliarden an staatlichen Subventionen und Verträgen für Musks Unternehmen, darunter Tesla und SpaceX, zu streichen. Daraufhin behauptete Musk auf X:

„Ohne mich hätte Trump die Wahl verloren“, und beschuldigte den Präsidenten der Undankbarkeit für seine umfangreiche Wahlkampfunterstützung. Musk heizte die Spannungen weiter an, indem er ohne Beweise behauptete, Trumps Regierung halte Dokumente über Jeffrey Epstein wegen der Beteiligung des Präsidenten zurück.

Über 80 % der Befragten befürworten Idee

Am Donnerstag veröffentlichte Musk eine Umfrage auf X, in der er seine 220 Millionen Anhänger fragte: „Ist es an der Zeit, eine neue politische Partei in Amerika zu gründen, die tatsächlich die 80 % in der Mitte vertritt?“

Über 80 % der Befragten befürworteten die Idee, woraufhin Musk den Vorschlag eines Followers unterstützte, die Partei „America Party“ zu nennen. Er schrieb: „Das Volk hat gesprochen. Amerika braucht eine neue politische Partei, die die 80% in der Mitte vertritt! Und genau 80 % der Menschen stimmen zu Das ist Schicksal“.

Der Name der geplanten Partei erinnert an Musks America PAC, das 2024 239 Millionen Dollar in republikanische Kampagnen gesteckt hat.

America PAC wurde von Elon Musk und einer Reihe prominenter Tech-Geschäftsleute zur Unterstützung von Donald Trumps Präsidentschaftswahlkampf 2024 gegründet wurde und später zur Unterstützung anderer konservativer Kandidaten und Anliegen genutzt wurde.

Die Gründung einer neuen politischen Partei ist jedoch mit erheblichen Hürden verbunden, da die Parteien der Demokraten und Republikaner den Zugang zu den Wahlurnen in allen 50 Bundesstaaten dominieren, so dass jede neue Partei die komplexen Vorschriften der einzelnen Bundesstaaten beachten muss, um im Wettbewerb bestehen zu können.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Trump will Tesla verkaufen

Trump äußerte am Donnerstag im Oval Office seine Enttäuschung über Musk und behauptete, der Milliardär habe sich dem Gesetz nur widersetzt, nachdem er die Subventionen für Elektrofahrzeuge verloren hatte.

„Ich habe ihn gebeten zu gehen“, postete Trump auf Truth Social, eine Behauptung, die Musk als „eine so offensichtliche Lüge“ bezeichnete. Der Präsident kündigte auch Pläne an, den Tesla zu verkaufen, den er Anfang des Jahres gekauft hatte und der auf dem Rasen des Weißen Hauses als Symbol der einst engen Allianz ausgestellt war.

Spaltung erschüttert Republikaner

Die Spaltung hat die Republikanische Partei erschüttert, wobei Musks Äußerungen die Unterstützung von Finanzkonservativen wie den Senatoren Rand Paul und Thomas Massie erhielten, die ebenfalls gegen die Auswirkungen des Gesetzes auf das Defizit sind.

Politische Analysten warnen, dass Musks Finanzkraft und sein massiver Online-Einfluss die Vorwahlen der GOP stören könnten, wenn er seine Drohung wahr macht, Kampagnen gegen Republikaner zu finanzieren, die das Gesetz unterstützen.

Musks Wechsel zu einer potenziellen neuen Partei markiert eine deutliche Abkehr von seiner Rolle als wichtiger Verbündeter Trumps. Nachdem er Trump nach einem Attentatsversuch im Juli 2024 unterstützt hatte, wurde Musk ein fester Bestandteil von Mar-a-Lago, schlief sogar im Lincoln-Schlafzimmer und nahm an Kabinettssitzungen teil.

Seine Amtszeit bei der DOGE war jedoch umstritten, da Kritiker seine Sparmaßnahmen als planlos und schädlich für die Bundesbehörden bezeichneten. Trotz der behaupteten Einsparungen in Höhe von 175 Milliarden Dollar hat Musk sein Ziel von 2 Billionen Dollar nicht erreicht, und seine Maßnahmen lösten Proteste und einen Rückgang des Aktienkurses von Tesla aus.

Während die Fehde weitergeht, stellen sich Fragen über die Zukunft von Musks politischem Einfluss und ob die „America Party“ zustande kommen wird.

Vorerst bedeutet der Bruch des Milliardärs mit Trump ein neues Kapitel in seinem umstrittenen Streifzug durch die amerikanische Politik, mit möglichen Folgen sowohl für sein Geschäftsimperium als auch für die Zukunft der GOP.

