Türkei Syrischer Präsident al-Scharaa: Überraschungsbesuch in Istanbul

Istanbul – Der syrische Präsident Ahmad al-Scharaa ist heute zu einem unangekündigten Besuch in die Türkei gereist, wo er im Dolmabahçe-Palast in Istanbul mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan zusammentraf.

Medienberichten zufolge wurde das Treffen den Medien nicht vorab mitgeteilt und fand außerhalb des üblichen Zeitplans für offizielle Besuche statt. Präsident al-Scharaa wurde von Syriens Außenminister Asaad al-Scheibani sowie von Verteidigungsminister Muharraf Abu Qasra und anderen Beamten begleitet.

Am Treffen nahmen von türkischer Seite Außenminister Hakan Fidan, Verteidigungsminister Yaşar Güler, Geheimdienstchef İbrahim Kalın und Haluk Görgün, Leiter des Sekretariats der Verteidigungsindustrie, teil.

Beobachtern zufolge findet dieser Besuch zu einem sehr heiklen Zeitpunkt statt, nachdem israelische Erklärungen über „positive“ geheime Treffen zwischen Vertretern der neuen syrischen Regierung und der israelischen Seite, die unter türkischer Schirmherrschaft stattfanden, bekannt wurden. Einem israelischen Beamten zufolge bot Damaskus „Gesten des guten Willens“ an.

Scharas Besuch in Istanbul spiegelt das Engagement der neuen syrischen Regierung für regionale Absprachen wider, die das Kräfteverhältnis in Syrien neu ordnen dürften, und das in klarer türkisch-amerikanischer Abstimmung.

Erdogan drängt auf Umsetzung des Shara-SDF-Abkommens

Der Besuch von Scharaa fiel mit Erklärungen zusammen, die Präsident Erdoğan zwei Tage zuvor bei seiner Rückkehr aus Budapest abgegeben hatte.

Er forderte Damaskus auf, das im vergangenen März unterzeichnete Abkommen mit den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) umzusetzen. Dieses Abkommen sieht die Integration der SDF in die syrische Armee, die Unterstützung staatlicher Institutionen bei der Bekämpfung von Überresten des gestürzten Regimes und die Ablehnung von Sezessionsplänen vor.

Erdogan erklärte: „Es ist wichtig, dass die Regierung in Damaskus ihre Aufmerksamkeit nicht von der Frage der kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG) ablenkt“, womit er den militärischen Flügel der SDF meinte. Er rief auch zu einer dreiseitigen regionalen Zusammenarbeit zwischen Syrien, der Türkei und dem Irak auf, um das Problem der ISIS-Gefangenenlager im Nordosten Syriens anzugehen.

Diese Äußerungen sind Teil der türkischen Bemühungen um eine Konsolidierung des neuen Verständnisses im Nordosten Syriens, insbesondere angesichts des schwindenden Einflusses des früheren Regimes und der wachsenden zentralen Rolle der Regierung von Präsident Schara.

In diesem Zusammenhang beobachtet die internationale Gemeinschaft die Entwicklungen in Damaskus genau, da sich die Anzeichen für eine gezielte regionale Annäherung unter Beteiligung wichtiger regionaler und internationaler Akteure mehren.

Dieser unangekündigte Besuch in der Türkei hat erhebliche politische Auswirkungen auf die Gestaltung künftiger Allianzen und die Grenzen der Offenheit der neuen syrischen Regierung gegenüber verschiedenen Parteien, einschließlich Ankara und Tel Aviv.

Türkisch-syrischer Verteidigungspakt

Ankara und Damaskus verhandeln seit Dezember – nach dem Sturz von Baschar al-Assad – über einen Verteidigungspakt. Das Abkommen sieht vor, dass die Türkei der neuen syrischen Regierung, die derzeit über kein funktionierendes Militär verfügt, Luftunterstützung und militärischen Schutz gewährt.

Obwohl türkische Beamte zuvor die Möglichkeit einer Militärpräsenz in Syrien heruntergespielt und derartige Pläne als verfrüht bezeichnet hatten, wurden die Verhandlungen im Stillen fortgesetzt.

Während Israel eine türkische Militärpräsenz in Syrien als potenzielle Bedrohung ansieht, möchte Ankara das Land stabilisieren, indem es seine militärischen Fähigkeiten einsetzt und das Machtvakuum füllt, das durch den Rückzug Russlands und des Irans entstanden ist.

„Ein Luftabwehrsystem vom Typ Hisar wird in T4 stationiert, um den Stützpunkt aus der Luft zu schützen“, so eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle gegenüber Middle East Eye.