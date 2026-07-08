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Ankara – Der derzeit in der türkischen Hauptstadt stattfindende NATO-Gipfel sorgt nicht nur auf politischer Ebene für weltweite Aufmerksamkeit, sondern bewegt auch die Gemüter in den sozialen Netzwerken.

Besonders die protokollarischen Unterschiede beim Empfang der verschiedenen Staats- und Regierungschefs stehen im Fokus der Kritik.

Während US-Präsident Donald Trump mit einer feierlichen Pferde-Eskorte zum Präsidentschaftspalast begleitet und bereits am Flughafen von Recep Tayyip Erdoğan persönlich begrüßt wurde, fiel der Empfang für die übrigen Staats- und Regierungschefs protokollarisch standardisierter aus.

Dass davon jedoch auch der spanische Premierminister betroffen war, stieß im Netz auf Unverständnis und sorgte für lautstarke Kritik. Sánchez wird in der muslimischen Welt für seine lautstarke Kritik an der israelischen Kriegsführung im Gazastreifen und seinen Einsatz für die Rechte der Palästinenser gefeiert, weshalb viele Nutzer für ihn denselben glanzvollen Empfang erwartet hatten.

Er wurde am Flughafen von der Ministerin für Familie und Soziales, Mahinur Özdemir Göktaş, in Empfang genommen.

Lautstarke Kritik in den sozialen Netzwerken

In den sozialen Medien löste diese protokollarische Handhabung eine Welle der Enttäuschung und des Unverständnisses aus. Viele Nutzer verwiesen auf die große Beliebtheit des spanischen Regierungschefs in der muslimischen Welt, die er sich durch seine deutliche und lautstarke Kritik an der israelischen Kriegsführung im Gazastreffen erworben hat.

In den Kommentarspalten wird Sánchez fraktionsübergreifend für seinen Mut gelobt, während der offizielle Empfang am Flughafen als unpassend empfunden wird. Ein Nutzer kommentierte enttäuscht: „Ausgerechnet Spanien hätte diesen prachtvollen Empfang verdient gehabt.“ Ein anderer User stimmte dem zu und betonte: „Ein Mann mit echtem Format und Charakter hätte auf allerhöchster Ebene empfangen werden müssen.“

Ein weitere Nutzer schrieb: Warum wird für diesen wertvollen Menschen keine angemessene Begrüßungszeremonie abgehalten, während die Unwürdigsten auf Händen getragen werden – das gibt doch zu denken, oder?

Besondere Aufmerksamkeit in dieser emotionalen Debatte erhielt die Wortmeldung der Social-Media-Nutzerin Hülya N., die den Vorfall in einen größeren, weltpolitischen Kontext einordnete. Sie hieß den spanischen Premier herzlich im Land willkommen und betonte, dass der Respekt vom Volk komme, während das Protokoll eine reine Notwendigkeit sei.

Weiter erklärte sie, dass die Welt nach wie vor denjenigen gehöre, die die Macht in den Händen halten. Man lasse es schlicht nicht zu, dass andere Regeln gelten. Dennoch zeigte sie sich überzeugt von der moralischen Kraft des Handelns, da die Mächtigen nicht über die Herzen und Köpfe der Menschen regieren könnten. Dies sei die einzige verbleibende Kraft der Menschheit. Abschließend merkte Narlıtepe an, es sei leicht, diejenigen zu kritisieren, die jetzt nicht handeln: „Ich glaube fest daran, dass man sich ihnen eines Tages widersetzen wird, ABER NICHT JETZT…“

Treffen im Präsidentschaftspalast und NATO-Kontext

Nach dem Empfang am Flughafen bewegte sich das diplomatische Protokoll in den geplanten Bahnen. Im Präsidentschaftspalast in Ankara kam es zu einem offiziellen Treffen zwischen dem spanischen Premierminister Pedro Sánchez und dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan, bei dem die beiden Politiker zu bilateralen Gesprächen zusammenkamen.

Die Begegnung findet vor dem Hintergrund des aktuellen NATO-Gipfels statt, der in diesen Tagen in der türkischen Metropole ausgetragen wird. Das Bündnis berät in Ankara über die künftige strategische Ausrichtung, regionale Sicherheitsfragen sowie die globalen geopolitischen Spannungen.