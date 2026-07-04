PanoramaAusland
4 Min.Lesezeit

ArchiveGenocide.com
Gaza: Neues Portal archiviert Horroraufnahmen des Krieges

Es ist ein Projekt von beispiellosem und zutiefst verstörendem Ausmaß: Unter dem Namen ArchiveGenocide.com haben Aktivisten eine gigantische, frei zugängliche Online-Datenbank gestartet, die das Grauen des Gazakrieges unzensiert dokumentiert.

NEX24
Von NEX24
NEX24
By NEX24
Mira (4) wurde in den Kopf geschossen. (Fotos: Dr. Mimi Syed)
Teilen

Gaza – Es ist ein Projekt von beispiellosem und zutiefst verstörendem Ausmaß: Unter dem Namen ArchiveGenocide.com haben Aktivisten eine gigantische, frei zugängliche Online-Datenbank gestartet, die das Grauen des Gazakrieges unzensiert dokumentiert.

Wer die Startseite der Plattform aufruft, wird sofort mit einer unmissverständlichen und drastischen Warnung konfrontiert: Die Seite zeigt unzensierte Bilder von Tod, schwersten Verstümmelungen und extremer Gewalt. Der Inhalt ist von einer derart grauenhaften, herzzerreißenden Brutalität, dass er selbst abgehärtete Betrachter nach wenigen Augenblicken an ihre psychischen Grenzen bringt. Wie unerträglich das dokumentierte Material ist, zeigt die Reaktion eines Nutzers stellvertretend für Tausende im Netz:

„Ich habe es genau 5 Sekunden ausgehalten“, schreibt der User BostonPatriot auf X. „Ich habe selbst drei Töchter. Ein kleines, blutüberströmtes Mädchen auf einem Tisch vor Schmerz schreien zu sehen, während ihre Angehörigen versuchen, sie zu trösten, ist einfach unerträglich. Aber es muss geteilt werden.“

„Ich zögere, Ihnen zu gratulieren, denn das Ausmaß des Grauens in diesen Videos ist unglaublich herzzerreißend. Dennoch mussten diese Videos gezeigt werden. Jeder, der zur Menschheit gehört, sollte entsetzt sein und sich schämen, wenn er Israel unterstützt. Gott segne Sie und machen Sie weiter so. Unterzeichnet von einem dreimaligen Trump-Wähler“, so ein weiterer Nutzer.

Bisher waren die zehntausenden Opfer dieses Konflikts für viele Menschen im Westen oft nur anonyme Zahlen in den Nachrichten, da etablierte Großmedien aus ethischen Gründen oder zum Schutz der Zuschauer meist auf die Verbreitung solch schockierender, expliziter Bilder und Videos verzichten.

(Foto: Dr Mimi Syed/Volksgrant)

 

Das neue Projekt bricht dieses mediale Tabu radikal. Ziel der Macher ist es, die Verbrechen für die Nachwelt und für spätere juristische Prozesse zu sichern, bevor die Beweise von den Algorithmen der großen Social-Media-Konzerne gelöscht werden oder durch die Zerstörung von Smartphones und Festplatten vor Ort verloren gehen.

Das Ausmaß: 2,4 Terabyte unzensiertes Beweismaterial

Angekündigt wurde die Plattform am 2. Juli 2026 von dem bekannten Recherche-Account Israel Exposed. Zum Start umfasst die durchsuchbare Datenbank exakt:

  • 64.537 Videos
  • 17.905 Fotos

Über 300 verifizierte Quellen, darunter namhafte palästinensische Journalisten und Fotografen vor Ort wie Motaz Azaiza, Plestia Alaqad, Wael Al Dahdouh und Bisan Owda.

Zusammengenommen bietet das Archiv Zugriff auf mehr als 82.000 einzelne visuelle Beweismittel aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland. Der große technische Vorteil für Journalisten, Menschenrechtler und Ermittler: Man muss nicht mehr – wie bisher – riesige, unübersichtliche Datenarchive herunterladen.

Die Webseite hat das Material in einer gridbasierten, filterbaren Benutzeroberfläche sortiert. Nutzer können die Dateien gezielt nach Datum, Medientyp, Quelle und geografischer Lage durchsuchen und jedes Video einzeln herunterladen.

Ein 6- oder 7-jähriges Mädchen mit einer Schusswunde am Kopf.
(Foto: Mimi Syed)

Minutengenaue Ortung und juristische Relevanz

ArchiveGenocide.com ist jedoch mehr als nur eine ungeordnete Sammlung von Schockbildern. Das Projekt verfügt über eine integrierte Geolokalisierung, die in Zusammenarbeit mit dem Open-Source-Ermittler Abu Location betrieben wird.

Dadurch kann fast jedem Video und Foto der exakte Aufnahmeort zugewiesen werden – ein entscheidender Faktor, um eine lückenlose Chronologie von Angriffen zu erstellen. Zudem leitet die Seite auf eine interaktive Live-Karte weiter, die via Liveuamap Angriffe und Truppenbewegungen im Minutentakt aufzeichnet.

Nach Angaben der Betreiber dienen die Rohdaten, die insgesamt rund 2,4 Terabyte umfassen und dezentral über Torrent-Netzwerke gegen Server-Takedowns geschützt sind, bereits als Beweismittel für internationale Gerichte. Das Material wurde laut der About-Seite der Plattform unter anderem an den Internationalen Strafgerichtshof (IGH), die Hind Rajab Foundation sowie an das südafrikanische Anwaltsteam übermittelt, das die Völkermord-Klage gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IKG) führt.

Massiver Zuspruch im Netz bei gleichzeitiger emotionaler Wucht

In den sozialen Netzwerken verbreitet sich der Link zur Seite derzeit rasant. Tausende Nutzer fordern dazu auf, die Datenbank zu teilen und zu spiegeln, um die Zensur der Plattform-Algorithmen zu brechen. Viele Kommentatoren betonen, dass die Seite der ultimative Augenöffner für all jene sei, die die Augen vor dem Leid der Zivilbevölkerung und insbesondere der Kinder in Gaza verschließen.

Gleichzeitig löst das Projekt eine Debatte über die immense psychische Belastung beim Sichten des Materials aus. Mediziner und Beobachter loben zwar die historische Wichtigkeit dieser Archivierung, warnen jedoch zeitgleich vor den potenziellen Traumata für normale Betrachter.

Dennoch herrscht in den Kommentarspalten Einigkeit darüber, dass das Wegsehen angesichts der schieren Dimension der Katastrophe keine Option mehr sein darf.

 

 

AUCH INTERESSANT

– De Volkskrant –
Getötete Kinder in Gaza: Pressepreis für Recherche

Die niederländische Zeitung De Volkskrant ist für eine umfangreiche investigative Recherche über die medizinische Lage und Schussverletzungen bei Kindern im Gazastreifen mit dem European Press Prize 2026 ausgezeichnet worden.

Getötete Kinder in Gaza: Pressepreis für Recherche

Auch interessant

Langlebige Metallzäune aus Polen: Qualität und Funktionalität für Generationen

Haus und Garten Norbert Tilburg -
Ein moderner Zaun verbindet Ästhetik, Funktionalität und maximale Sicherheit für Ihr Zuhause. Erfahren Sie, warum langlebige Metallzäune aus Polen die ideale und kosteneffiziente Lösung...
Weiterlesen

Iran-Kapitän kritisiert „Katastrophen-Weltmeisterschaft“: Schwere Vorwürfe gegen die FIFA und US-Behörden

Fußball NEX24 -
Seattle - Der Kapitän der iranischen Nationalmannschaft, Mehdi Taremi, hat nach dem jüngsten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 schwere Vorwürfe gegen den Weltfußballverband FIFA sowie...
Weiterlesen

Medizinrecht: Ein Wandel im Gesundheitswesen

Gesundheit Norbert Tilburg -
Das Verhältnis zwischen Patientinnen, Ärzten und dem Gesundheitssystem befindet sich im Umbruch. Neue Gesetze, digitale Behandlungsmethoden und veränderte Erwartungen an die medizinische Versorgung stellen...
Weiterlesen

Kindstötungen in Gaza: Muss die Bundesregierung angeklagt werden?

Ausland NEX24 -
Ein Gastkommentar von Michael Thomas Die Frage ergibt sich durch eine komplexe Gemengelage infolge des jetzt von der UN-Menschenrechtskommission mit der Bezeichnung A/HRC/62/CRP.2 veröffentlichten Bericht,...
Weiterlesen

US-Kirche wirft Israel Völkermord in Gaza vor

Ausland NEX24 -
Milwaukee - In der US-amerikanischen Kirchenlandschaft zeichnet sich eine dramatische Verschiebung der öffentlichen Meinung ab. Die Generalversammlung der Presbyterian Church (U.S.A.) – der größten...
Weiterlesen

Headlines

US-Kirche wirft Israel Völkermord in Gaza vor

Ausland NEX24 -
Milwaukee - In der US-amerikanischen Kirchenlandschaft zeichnet sich eine dramatische Verschiebung der öffentlichen Meinung ab. Die Generalversammlung der Presbyterian...

Rekordaustritte aus Oppositionspartei CHP

Ausland NEX24 -
Ankara - Die neuesten offiziellen Mitgliederstatistiken des türkischen Kassationsgerichts (Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı) für den Juli 2026 sorgen in der...

Susanne Mattner fordert Parteiverbot für AfD

Ausland NEX24 -
Ein Gastkommentar von Susanne Mattner An diesem Wochenende stellt die AfD ihre Führung neu auf. Unter den Kandidaten für den...

Krah: Türkei ist strategischer Gamechanger jeder Europapolitik

Ausland NEX24 -
Brüssel - Die innenpolitischen Nachwehen des hochrangigen EU-Staatsbesuchs in Ankara erreichen die deutsche Bundespolitik. Nachdem die neue Hohe Vertreterin der...

Meinung

Gastbeiträge

Skandal in München: Warum Täter die Lücken kennen

NEX24 -
Ein Gastkommentar von Aras Karasun Es geht leider um dieselbe bekannte Sicherheitslücke. Ein Sexualstraftäter fällt irgendwo in der Jugendarbeit auf oder wird sogar wegen solcher...
Ausland

US-Kirche wirft Israel Völkermord in Gaza vor

NEX24 -
Milwaukee - In der US-amerikanischen Kirchenlandschaft zeichnet sich eine dramatische Verschiebung der öffentlichen Meinung ab. Die Generalversammlung der Presbyterian Church (U.S.A.) – der größten...

Rekordaustritte aus Oppositionspartei CHP

Susanne Mattner fordert Parteiverbot für AfD

Krah: Türkei ist strategischer Gamechanger jeder Europapolitik

Gaza-Kinder: „Wir könnten jeden Moment sterben“

Odadaki Son Yetişkin Olarak Türkiye

Türkçe NEX24 -
Konuk Yazar Nabi Yücel Mevcut durumda Türkiye, Orta Doğu'nun – ve çok daha ötesinin – jeopolitik manzarasında neredeyse nesli tükenmekte olan diplomatik bir tür; yani...
Weiterlesen

CHP: Vatandaşlar ile Parti Arasındaki Artan Kopuş

Türkçe NEX24 -
Nabi Yücel Vatandaşlarla partiler arasındaki giderek derinleşen kopuş, Türkiye'nin en köklü partisi CHP üzerinden somut biçimde gözlemlenebilir. Cumhuriyet Halk Partisi, 38. Olağan Kurultay'ın ardından ve...
Weiterlesen

The Economist: Erdoğan, Müslüman dünyasının en popüler politikacısı

Türkçe NEX24 -
Londra - Neredeyse iki milyar insandan oluşan devasa ve çeşitlilik arz eden bir topluluk olan küresel Müslüman topluluğu Umma/Ümmet içinde, birleştirici bir temsilci arayışı...
Weiterlesen