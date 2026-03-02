Nach Berichten über den Tod des iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei hat ein bestimmtes Bild in sozialen Medien wie X und Facebook massive Aufmerksamkeit erregt.

Berlin – Nach Berichten über den Tod des iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei hat ein bestimmtes Bild in sozialen Medien wie X und Facebook massive Aufmerksamkeit erregt.

Das Bild, das angeblich den religiösen Führer inmitten von Trümmern und Schutt liegend zeigt, hat weltweit heftige Debatten ausgelöst. Mehrere internationale Faktenprüfungsorganisationen und Medien, darunter iVerify und Dawn, haben das Material jedoch inzwischen analysiert und als digitale Fälschung eingestuft.

Diesen Berichten zufolge zeigt eine technische Untersuchung des Bildes mehrere Unstimmigkeiten, die typisch für KI-generierte Inhalte sind. Analysten weisen auf anatomische Fehler hin, wie beispielsweise eine Hand mit sechs Fingern, was ein häufiges Artefakt in synthetischen Bildern ist.

Darüber hinaus wurde die physikalische Zusammensetzung der Szene in Frage gestellt; die Anordnung der Stahlträger und Betonfragmente scheint nicht den Gesetzen der Statik zu entsprechen, was darauf hindeutet, dass das Bild digital „zusammengesetzt” und nicht in einer realen Umgebung aufgenommen wurde.

Zusätzlich zu diesen visuellen Unstimmigkeiten haben Experten von Lead Stories und andere forensische Ermittler Verhaltensanomalien innerhalb des Bildes festgestellt. Die abgebildeten Rettungskräfte stehen direkt auf den instabilen Trümmern, unter denen sich die Leiche angeblich befindet – eine Vorgehensweise, die aufgrund der Einsturzgefahr und der Sicherheitsvorschriften den üblichen Notfallprotokollen widerspricht.

Darüber hinaus haben digitale forensische Tools Berichten zufolge Marker in den Bildmetadaten identifiziert, die häufig mit KI-Modellen in Verbindung gebracht werden. Während das Bild weiterhin weit verbreitet ist, sind sich professionelle Faktenprüfer einig, dass es sich nicht um ein authentisches Foto handelt. Solche Deepfakes werden oft in Zeiten geopolitischer Instabilität eingesetzt, um die öffentliche Wahrnehmung zu beeinflussen oder bestimmte Reaktionen zu provozieren.

Bislang hat kein offizielles iranisches Staatsmedium fotografische Beweise für den Tod des Verstorbenen veröffentlicht, da die Situation in Teheran weiterhin unter strengen offiziellen Protokollen behandelt wird.

