UK-Rapper Central Cee konvertiert zum Islam

London – Der britische Rapper Central Cee hat öffentlich erklärt, zum Islam konvertiert zu sein. Der international erfolgreiche Musiker gab dies in einem Live-Format bekannt, in dem er nach übereinstimmenden Berichten das islamische Glaubensbekenntnis, die Schahada, sprach. Die Erklärung sorgte in der internationalen Musikszene und unter seinen Fans für breite Aufmerksamkeit.

Central Cees Konversion reiht sich in eine Serie öffentlicher Glaubenswechsel prominenter Persönlichkeiten ein, die in den vergangenen Jahren verstärkt wahrgenommen wurden. Immer wieder äußern Musiker, Sportler oder andere bekannte Figuren öffentlich, dass sie sich dem Islam zugewandt haben. Beobachter sprechen dabei weniger von einem Trend im engeren Sinne als von einer zunehmenden Sichtbarkeit persönlicher religiöser Entscheidungen.

Central Cee: Einer der bekanntesten Rapper Großbritanniens

Central Cee, mit bürgerlichem Namen Oakley Neil Caesar-Su, zählt seit mehreren Jahren zu den prägendsten Stimmen der britischen Drill- und Rap-Szene. Mit Songs wie „Day in the Life“, „Loading“ oder „Doja“ erreichte er internationale Charts und eine große Anhängerschaft über Großbritannien hinaus.

Seine nun öffentlich gemachte Konversion wurde von ihm selbst als persönliche Entscheidung dargestellt. Über konkrete Beweggründe äußerte sich der Künstler bislang nicht ausführlich. Auch mögliche Auswirkungen auf seine musikalische Ausrichtung oder seine öffentliche Rolle ließ er offen.

Nach bisherigem Kenntnisstand handelt es sich um eine private Glaubensentscheidung, die ohne politische oder kommerzielle Einordnung kommuniziert wurde.

Prominente Konversionen zum Islam: Ein wiederkehrendes Phänomen

Die Erklärung des britischen Rappers steht nicht isoliert. In den vergangenen Jahren haben mehrere international bekannte Persönlichkeiten öffentlich über ihre Konversion zum Islam gesprochen.

Dazu zählt etwa der US-Rapper Lil Jon, der seinen Übertritt 2024 bekannt machte, ebenso wie die irische Sängerin Sinéad O’Connor, die bereits 2018 zum Islam konvertierte und später den Namen Shuhada’ Davitt annahm.

Auch im Sport sorgten ähnliche Entscheidungen für Aufmerksamkeit. Der ehemalige niederländische Fußballnationalspieler Clarence Seedorf sprach öffentlich über seinen Übertritt zum Islam.

In den USA wiederum erklärte die MMA-Kämpferin Amber Leibrock, dass sie den Islam angenommen habe. Die Beispiele stammen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen und zeigen, dass religiöse Konversionen prominenter Persönlichkeiten kein auf einzelne Szenen beschränktes Phänomen sind.

Persönliche Glaubensentscheidungen im öffentlichen Raum

Religionssoziologen weisen darauf hin, dass prominente Konversionen häufig besondere Aufmerksamkeit erfahren, weil sie persönliche Entscheidungen sichtbar machen, die bei nicht-öffentlichen Personen kaum wahrgenommen würden. Öffentliche Figuren würden dabei jedoch nicht zwangsläufig eine Vorbildrolle einnehmen wollen, sondern in erster Linie ihre individuelle spirituelle Entwicklung beschreiben.

Zugleich betonen Experten, dass religiöse Konversionen grundsätzlich private Entscheidungen bleiben – unabhängig vom öffentlichen Interesse, das sie auslösen.

Historischer Kontext: Keine neue Entwicklung

Konversionen prominenter Persönlichkeiten zum Islam haben auch historisch eine lange Tradition. Bereits in den 1960er-Jahren sorgte der legendäre Boxer Muhammad Ali mit seinem Übertritt für weltweite Aufmerksamkeit. Der Musiker Cat Stevens, der später den Namen Yusuf Islam annahm, sprach in zahlreichen Interviews darüber, dass seine Konversion aus einer intensiven Sinn- und Wahrheitssuche hervorgegangen sei und für ihn einen Wendepunkt im Leben darstellte.

Die aktuelle Erklärung von Central Cee fügt sich damit in eine längere Geschichte öffentlicher Glaubenswechsel ein, die immer wieder Debatten, Neugier und gesellschaftliche Diskussionen auslösen – ohne dabei zwangsläufig politische oder kulturelle Schlussfolgerungen zu erzwingen.

