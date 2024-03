Los Angeles: US-Rapper Lil Jon zum Islam konvertiert

Los Angeles – Zu den zahlreichen Promis, die in den letzten Jahren den Islam angenommen haben, hat sich ein weiterer eingereiht.

Der US-amerikanische Rapper und Produzent Jonathan H. Smith, bekannt unter seinem Künstlernamen Lil Jon, konvertierte vor dem Freitagsgebet in der König Fahad Moschee in Los Angeles zum Islam.

Jon ist nach dem Schriftsteller und Aktivisten Shaun King der zweite prominente Amerikaner, der in der ersten Woche des Ramadan den Islam angenommen hat.

Ein Video des 53-Jährigen, der mit Hilfe eines Gelehrten die Shahadah, das Glaubensbekenntnis, ausspricht, ging in den sozialen Medien viral. Das Video hat gemischte Reaktionen hervorgerufen, wobei die meisten seiner Anhänger Worte der Ermutigung aussprachen.

Lil Jon gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Crunk-Musik und bildet zusammen mit Lil’ Bo und Big Sam das Trio Lil Jon & The East Side Boyz.

UFC-Legende Royce Gracie zum Islam konvertiert

In der vergangenen Woche war auch UFC-Legende Jiu Jitsu-Kämpfer Royce Gracie zum Islam konvertiert. Nach einem Treffen mit Kampfsportler und Host der „Deen Show„, Eddie Redzovic, sowie dem islamischen Prediger Shaykh Uthman Ibn Farooq, hatte er den Islam angenommen. Redzovic war selbst bereits vor einigen Jahren konvertiert.

Lil Jon (@LilJon) just accepted islam at king Fahad mosque in LA before jummah prayer. Welcome to Islam brother! 🙏🏽 pic.twitter.com/J26MwGNYJx

— Rahim Siddiq (@rahvsid) March 15, 2024