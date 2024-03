Chicago – Vor knapp 30 Jahren schrieben er und seine Familie durch seine zahlreichen Siege bei der UFC, einer gemischten Kampfsportveranstaltung (MMA), Geschichte und wurden weltweit bekannt.

Die brasilianische UFC-Legende, Jiu Jitsu-Kämpfer Royce Gracie, sei Berichten zufolge nun nach einem Treffen mit Kampfsportler und Host der „Deen Show„, Eddie Redzovic, sowie dem islamischen Prediger Shaykh Uthman Ibn Farooq, zum Islam konvertiert. Redzovic war selbst bereits vor einigen Jahren konvertiert.

„Herzlichen Glückwunsch an Royce Gracie, der sich zum Islam bekennt! Bleiben Sie in Ihrem Glauben verankert und lassen Sie die Stärke Ihrer Überzeugungen den Lärm jeglicher Negativität überwiegen. Erinnern Sie sich an Ihren Glauben an den absolut einen Gott ☝️, bleiben Sie Ihren Überzeugungen treu, die

Sie zum Islam hingezogen haben (Frieden durch Unterwerfung unter den Willen des Schöpfers.)

An die breitere muslimische Gemeinschaft: Lasst uns unseren Bruder Royce Gracie herzlich willkommen heißen. Mögen wir ihn mit offenen Armen und Liebe empfangen und ihn auf seinem Weg unterstützen. Royce, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und Segen auf diesem neuen und schönen Weg“, schrieb Redzovic in einer Mitteilung auf X.

Dies war eine ziemliche Überraschung, denn 10 Tage zuvor hatte Royce Gracie gepostet, dass er Israel in seinem Konflikt mit Palästina unterstützt, was in der muslimischen Gemeinschaft zu heftigen Reaktionen führte. Idriz Redzovic, Cousin von Eddie Redzovic, habe das Treffen mit dem Imam arrangiert.

Idriz Redzovic erklärte:

— Eddie (@TheDeenShow) March 3, 2024