Los Angeles – Zahlreiche Prominente sind seit Beginn des Gaza-Krieges zum Islam konvertiert.

Nach dem Rapper Lil Jon, der brasilianischen Kampfsportlegende Royce Gracie, dem Trainer des renommierten algerischen Fußballklubs Mouloudia Club d’Alger (MC Alger), Patrice Beaumelle, hat auch die renommierte amerikanische MMA-Kämpferin Amber Leibrock ihren Übertritt zum Islam bekannt gegeben.

Leibrock kämpfte in der Federgewichtsklasse der Professional Fighters League. In einem Instagram-Post erzählt die 35-jährige Athletin von ihrem spirituellen Weg und beschrieb die vergangenen Monate als eine Zeit voller Herausforderungen und Siege.

In ihrem Beitrag hob Leibrock hervor, wie sich ihr neu gefundener Glaube auf ihr Leben auswirkte. Sie erwähnte, dass sie Rückschläge in ihrer Karriere hinnehmen musste und sich von geliebten Menschen distanzierte, was zu erheblichen Veränderungen in ihrem Leben geführt habe.

Trotz dieser Herausforderungen habe „ein Moment der Klarheit alles ins rechte Licht gerückt“, so die Kämpferin.

Sie dankte Gott für ihren Glauben und sagte, dass ihre Prüfungen sie näher zu ihm und ihrem spirituellen Weg, oder „Deen“, gebracht hätten.

Sie betonte, dass sie in dieser Zeit ihre Beziehungen zu den Menschen in ihrem Leben und vor allem zu sich selbst vertiefen konnte.

Amber Leibrock erklärte in ihrer Botschaft auch ihren unerschütterlichen Glauben an Allahs göttliches Timing, unabhängig davon, wie günstig oder schwierig die Situation auch sein mag.

Ihre Ankündigung hat bei ihren Fans und der MMA-Gemeinschaft großen Anklang gefunden und Diskussionen über die Kraft des Glaubens und die Widerstandsfähigkeit im Angesicht von Widrigkeiten ausgelöst. Leibrock hatte bereits vor ihrem Übertritt zum Islam in den sozialen Medien das Vorgehen Israels in Gaza verurteilt und pro-palästinensische Beiträge geteilt.

