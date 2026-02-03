Alle 3. Liga Statistiken 2025/26: Tore, Top-Scorer, Rekorde, 3. Liga Tabelle, Heim- und Auswärtswerte sowie Teamdaten zu Energie Cottbus, SC Verl und MSV Duisburg.

Die 3. Liga Statistiken werden nach jedem Spieltag aktualisiert und bieten einen umfassenden Überblick über Torschützen, Teamleistungen und Entwicklungen im Aufstiegs- und Abstiegskampf.

Top-Torschützen laut 3. Liga Statistiken 2025/26

Die 3. Liga Statistiken zu den Torjägern zeigen, welche Angreifer die 3. Liga Standings aktuell prägen. Stand nach 23 Spieltagen präsentiert sich die Spitze der Torjägerliste wie folgt:

Platz Spieler Team Tore Spiele 1 Erik Engelhardt Energie Cottbus 15 23 1 Lars Gindorf Alemannia Aachen 15 23 3 Tolcay Ciğerci Viktoria Köln 12 23 3 Lex Tyger Lobinger Rot-Weiss Essen 12 23 5 Florian Pick SV Wehen Wiesbaden 11 23

Diese Torjäger prägen nicht nur die 3. Liga Statistiken, sondern entscheiden regelmäßig enge Partien und können mit Einzelaktionen den Spieltag drehen. Auffällig ist, dass mit Energie Cottbus und Rot-Weiss Essen gleich mehrere offensiv starke Teams in dieser Liste vertreten sind.

Top-Scorer der 3. Liga Saison 2025/26

Neben den Toren sind in der 3. Liga auch Assists und Scorerpunkte entscheidend, um den Wert eines Spielers für die Offensive zu bewerten. Die folgenden Akteure führen die Scorerliste der 3. Liga aktuell an:

Spieler Team Tore Assists Scorerpunkte Berkan Taz SC Verl 10 11 21 Lars Gindorf Alemannia Aachen 15 5 20 Erik Engelhardt Energie Cottbus 15 3 18 Tolcay Ciğerci Viktoria Köln 12 5 17 Florian Pick SV Wehen Wiesbaden 11 4 15

Gerade in der 3. Liga zeigt sich, dass klassische Knipser immer häufiger zu kompletten Offensivspielern werden, die sowohl Tore vorbereiten als auch selbst erzielen. Trainer betonen in Interviews regelmäßig, wie wichtig diese vielseitigen Offensivspieler für die Balance in Ballbesitzphasen sind.

Teams mit den meisten Toren in der 3. Liga Tabelle

Ein Blick auf die 3. Liga Tabelle verdeutlicht, welche Mannschaften aktuell offensiv den Ton angeben. Besonders die Teams Energie Cottbus, SC Verl, MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und Hansa Rostock sorgen für hohe Resultate und prägen das Torverhältnis.Top-10 Teams nach Toren (Stand nach 23 Spieltagen):​

SC Verl – 56 Tore gesamt, ca. 2,39 Tore pro Spiel​ Energie Cottbus – 48 Tore gesamt, ca. 2,09 Tore pro Spiel​ TSG Hoffenheim II – 45 Tore gesamt, ca. 1,96 Tore pro Spiel​ Rot-Weiss Essen – 45 Tore gesamt, ca. 1,96 Tore pro Spiel​ MSV Duisburg – 42 Tore gesamt, ca. 1,83 Tore pro Spiel​ FC Ingolstadt – 40 Tore insgesamt, ca. 1,74 Tore pro Spiel Hansa Rostock – 39 Tore gesamt, ca. 1,70 Tore pro Spiel​ Waldhof Mannheim – 39 Tore gesamt, ca. 1,70 Tore pro Spiel​ Alemannia Aachen – 36 Tore gesamt, ca. 1,56 Tore pro Spiel TSV 1860 München – 34 Tore gesamt, ca. 1,48 Tore pro Spiel​

Energie Cottbus überzeugt mit einer variablen Offensive, während SC Verl mit dem besten Angriff der 3. Liga Tabelle besonders unterhaltsame Spiele bietet. MSV Duisburg und Hansa Rostock kombinieren stabile Offensive mit solider Defensive und bleiben so dauerhaft im Aufstiegsrennen.

Beste Defensiven laut Tabelle 3. Liga

Die Tabelle der 3. Liga zeigt, dass sich der Erfolg in der 3. Liga Tabelle nicht nur an erzielten Toren, sondern auch an einer stabilen Abwehr misst. Teams mit wenigen Gegentoren sind häufig Dauergäste im oberen Tabellendrittel.

Team Gegentore Spiele Gegentore pro Spiel VfL Osnabrück 22 23 0,96 Hansa Rostock 25 23 1,09 SV Wehen Wiesbaden 25 23 1,09 MSV Duisburg 25 23 1,09 FC Viktoria Köln 30 23 1,30

​Gerade Osnabrück und Rostock fallen durch eine strukturierte Defensivarbeit auf, die auf kompakte Abstände und gute Abstimmung zwischen Kette und Torhüter setzt. In Spielen dieser Teams sind extreme Ergebnisschwankungen deutlich seltener als bei offensiv ausgerichteten Klubs wie SC Verl.

Heim- und Auswärtswerte der 3. Bundesliga Tabelle

Die 3. Bundesliga Tabelle offenbart klare Unterschiede zwischen Heim- und Auswärtsstärke einzelner Mannschaften. Vereine mit dominanter Heimkulisse sichern sich oft entscheidende Punkte im Aufstiegskampf der Bundesliga Tabelle 3.Beste Heimteams

Team Punkte (Heim) Tore (Heim) Energie Cottbus 27 31:19 MSV Duisburg 27 23:11 SC Verl 22 29:13

​Energie Cottbus profitiert von der Atmosphäre im Stadion der Freundschaft, wo die Fans das Team regelmäßig zu intensiven Offensivleistungen treiben. Auch SC Verl und MSV Duisburg nutzen ihren Heimvorteil, um früh Druck aufzubauen und Gegner tief in deren Hälfte zu binden.Beste Auswärtsteams

Team Punkte (Auswärts) Tore (Auswärts) VfL Osnabrück 23 21:13 Hansa Rostock 20 22:10 SC Verl 19 27:21

SC Verl überzeugt auswärts mit effizientem Umschaltspiel und hoher Effektivität vor dem Tor. Osnabrück und Hansa Rostock punkten dagegen mit kontrollierten Auftritten und einem Fokus auf defensive Stabilität.

Durchschnittliche Tore pro Spieltag in der 3. Liga heute

In der 3. Liga heute fallen im Schnitt rund 2,9 bis 3,1 Tore pro Partie, was die Liga erneut als torreiche und attraktive Spielklasse ausweist. Diese Quote basiert auf der Gesamtzahl der Tore und den absolvierten Spielen der laufenden Saison.

Gesamtzahl Tore: 676 Treffer nach 23 Spieltagen (20 Teams, 230 Spiele).​

Durchschnitt pro Spiel: rund 2,94 Tore pro Partie.​

Torreichster Spieltag: ein Spieltag mit über 40 Treffern, inklusive mehrerer 4:3- und 3:3-Spiele.

Torärmster Spieltag: Runde mit nur knapp über 20 Toren und vielen 1:0- und 1:1-Ergebnissen.

Gerade neutrale Fans schätzen die 3. Liga, weil im Vergleich zu mancher Topliga mehr Risiko eingegangen wird und defensive Vorsicht seltener dominiert. Für detaillierte Spielanalysen und Highlights nutzt ein breites Publikum Portale wie Eurosport und Sportschau.

Rekorde der Saison laut Kicker 3. Liga Statistiken

Die wichtigsten Rekorde der laufenden Saison lassen sich in den Kicker 3. Liga Übersichten sowie in offiziellen Ranglisten ablesen.

Höchster Sieg: Ein 6:0-Erfolg eines Topteams gegen einen Abstiegskandidaten, bei dem bereits zur Pause fünf Treffer fielen.

Torreichstes Spiel: Spektakuläres 5:4 mit Last-Minute-Tor und insgesamt neun Treffern.​

Längste Siegesserie: Serie von sechs Siegen in Folge eines Aufstiegsaspiranten aus dem oberen Tabellendrittel.

Längste Serie ohne Niederlage: Unbesiegtheit von zehn Spielen mit einer Mischung aus knappen Siegen und Unentschieden.

Diese Rekorde prägen das Bild der Liga live und unterstreichen, wie eng Leistungsdichte und Spannung in der 3. Liga sind. Ein Trainer brachte es neulich sinngemäß auf den Punkt: „In dieser Liga entscheidet oft ein einziger Moment über Euphorie oder Frust.“

Überblick über die aktuelle 3. Liga Tabelle und Standings

Die 3. Liga Tabelle zeigt derzeit einen Dreikampf um die Aufstiegsplätze, während mehrere Teams im dicht gedrängten Mittelfeld und der Abstiegszone stecken. Die Liga Standings verdeutlichen, dass kleine Serien – positiv wie negativ – enorme Auswirkungen haben.

Tabellenführer: Energie Cottbus mit 44 Punkten und starker Offensive.​

Aufstiegsplätze: Energie Cottbus, MSV Duisburg und VfL Osnabrück liegen aktuell vorne.​

Abstiegszone: TSV Havelse und Schweinfurt im Tabellenkeller, mit deutlichem Rückstand und schwacher Defensive.​

Punkteabstände: Zwischen Platz 1 und 6 liegen nur wenige Zähler, wodurch die 3. Bundesliga Tabelle extrem dynamisch bleibt.​

Für Fans, die parallel den Überblick über andere Ligen behalten wollen, lohnt ein Blick auf Übersichten wie die Bundesliga Tabelle 2025, um Entwicklungen in den oberen deutschen Spielklassen zu vergleichen.

Tore und Ergebnisse der letzten 3. Liga Spiele

Die jüngsten 3. Liga Spiele zeigen erneut, wie eng viele Partien verlaufen und wie oft späte Tore den Ausgang beeinflussen. Vor allem im Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt wird jedes Ergebnis in den Bundesliga Spiele Übersichten intensiv diskutiert.Beispiele der letzten Spieltage (Auszug):​

MSV Duisburg – SC Verl 4:2 (torreiches Spitzenspiel).​

Energie Cottbus – MSV Duisburg 3:2 (Topduell mit Siegtreffer in der Nachspielzeit).​

VfL Osnabrück – TSV Havelse 2:0 (defensiv geprägtes Spiel).​

Solche Ergebnisse bestätigen die hohe Intensität und die große Bedeutung jedes einzelnen Spieltags in der 3. Liga.Auch frühere Partien dieser Liga haben Geschichte geschrieben, wie etwa das Aufeinandertreffen zwischen Türkgücü München und Dynamo Dresden.Diese historischen Bezüge zeigen, dass die 3. Liga nicht nur aktuell spannend ist, sondern auch durch besondere Spiele und überraschende Ergebnisse geprägt wurde.

Team-Statistiken: Energie Cottbus, SC Verl und MSV Duisburg

Energie CottbusEnergie Cottbus ist aktuell eines der prägenden Teams der Saison und steht weit oben in der 3. Liga Tabelle. Die Energie Cottbus Spiele sind meist torreich und werden von einer starken Offensive getragen.​

Tore: 48 erzielte Treffer.​

Gegentore: 36 zugelassene Tore.​

Platz: Tabellenführer mit 44 Punkten.​

Energie Cottbus heute steht für intensiven Offensivfußball, der sich in den Energie Cottbus News und Analysen der Fachpresse widerspiegelt. Die Rückkehr des Traditionsvereins in die nationale Aufmerksamkeit ist ein zentrales Thema der 3. Liga Statistiken 2025/26.​SC VerlSC Verl gehört zu den Überraschungen der Saison und verfügt über den gefährlichsten Angriff der Liga. Die SC Verl Spiele sind geprägt von hohem Tempo und flexiblen Positionswechseln in der Offensive.

Tore: 56 erzielte Treffer.​

Punkte: 41 Zähler nach 23 Spielen.​

Platz: aktueller Verfolger auf Rang 4.​

SC Verl News betonen regelmäßig die starke Entwicklung von Schlüsselspielern wie Berkan Taz, der sowohl als Torjäger als auch als Vorlagengeber überzeugt.​MSV DuisburgDer MSV Duisburg präsentiert sich 2025/26 deutlich stabiler als in manch vorheriger Spielzeit und mischt im Aufstiegsrennen mit. Die Mannschaft zeigt eine ausgewogene Mischung aus Erfahrung und Dynamik.

Tore: 42 erzielte Treffer.​

Punkte: 43 Punkte nach 23 Runden.​

Platz: Aufstiegsanwärter auf Rang 2.​

Die MSV Duisburg Tabelle verdeutlicht, dass das Team nur wenige Niederlagen hinnehmen musste, was in den MSV Duisburg News regelmäßig hervorgehoben wird. Für neutrale Fans gehören Duisburger Spiele zu den spannendsten Partien der Saison, da sie taktische Disziplin mit Offensivdrang kombinieren.3.jpg

Wie funktioniert die Tabelle: 3. Liga und Bundesliga Tabelle

Die Tabelle 3. Liga basiert wie die Bundesliga auf einem einfachen Punktesystem. Ein Sieg bringt drei Punkte, ein Unentschieden einen Punkt und eine Niederlage keine Zähler.Neben den Punkten spielt das Torverhältnis (Differenz aus erzielten und kassierten Toren) eine zentrale Rolle in der Tabelle der Bundesliga und der 3. Liga Tabelle. Bei Punktgleichheit entscheiden in der Regel nacheinander: bessere Tordifferenz, mehr erzielte Tore und anschließend der direkte Vergleich.

FAQ – Long-Tail-Block

Wer ist aktuell der Top-Torschütze der 3. Liga?Aktuell führen Erik Engelhardt (Energie Cottbus) und Lars Gindorf (Alemannia Aachen) mit jeweils 15 Toren die Torjägerliste an.​Welches Team hat die meisten Tore laut 3. Liga Statistiken?SC Verl stellt mit 56 erzielten Treffern die torgefährlichste Offensive der Liga.​Wie viele Tore fallen im Durchschnitt pro Spiel in der 3. Liga?Im Schnitt werden in der Saison 2025/26 rund 2,9 bis 3,0 Tore pro Spiel erzielt.​Welche Mannschaft hat die beste Defensive der 3. Liga?VfL Osnabrück verfügt mit nur 22 Gegentoren über die derzeit beste Defensive der Liga.​Wie viele Spiele gibt es in einer 3. Liga Saison?In einer Saison der 3. Liga werden 38 Spieltage pro Team ausgetragen.​Wie viele Teams spielen in der 3. Liga?In der 3. Liga treten 20 Teams gegeneinander an.​Wann werden die 3. Liga Statistiken aktualisiert?Die 3. Liga Statistiken werden nach jedem Spieltag aktualisiert und laufend ergänzt.

Kurzes Fazit

Die aktuellen 3. Liga Statistiken der Saison 2025/26 zeigen eine torreiche Liga mit spannenden Duellen, starken Offensiven und stabilen Defensivreihen. Dank regelmäßiger Updates bleiben Fans bei Toren, Scorern und Rekorden jederzeit auf dem neuesten Stand.