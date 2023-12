Teilen

Einen Anwalt im Strafrecht zu benötigen, gehört sicherlich zu den Dingen im Leben, auf die wir alle verzichten könnten. Gerade deswegen erweist sich die richtige Auswahl aber auch als extrem wichtig, wenn es darauf ankommt.

Immerhin kennt sich ein auf Strafrecht spezialisierter Anwalt in allen wichtigen Bereichen aus und kann mit seiner Expertise die Wahrscheinlichkeit auf einen positiven Ausgang des Verfahrens deutlich erhöhen. Wieso man im Ernstfall einen kühlen Kopf bewahren sollte und wie man sich den passenden Spezialisten an seine Seite holt, zeigen wir in diesem Artikel.

Wie Beschuldigte vom richtigen Anwalt profitieren

Grundsätzlich gibt es zwei Gründe, warum man auf einen Strafrecht Anwalt Heilbronn angewiesen sein könnte. Zum einen wäre da natürlich die Rolle des Beschuldigten, der nach einem strafrechtlich relevanten Vergehen eine Anklage erhält. Beispiele dafür gibt es massenweise, wir konzentrieren uns heute aber einmal auf den Bereich der Körperverletzung. Dabei muss es sich noch nicht einmal zwangsweise um ein schweres Vergehen handeln. Vielmehr reichen schon kleinere Auseinandersetzungen, die eine juristische Klärung nötig machen.

Wenn der Rechtsanwalt Heilbronn als Wohnort hat und Strafrecht als sein Spezialgebiet ausweist, hilft er Beschuldigten in mehrfacher Hinsicht. Es geht hierbei übrigens nicht nur wie häufig dargestellt um die Verteidigung in einem möglichen Gerichtsverfahren. Das ist nur der letzte Teil, in dem Beschuldigte die Hilfe in Anspruch nehmen. Stattdessen wird der Anwalt schon weit vorher, also direkt nach der Konfrontation mit der Anschuldigung, kontaktiert. Hier schützt er die Rechte des Beschuldigten besonders im Umgang während des polizeilichen Verhörs. Als Laie wäre es völlig unmöglich, seine eigenen Rechte während den Ermittlungen zu kennen, wodurch für die genauen Kenntnisse der Strafrechtsanwalt hinzugezogen wird.

Auch Geschädigte brauchen einen Anwalt

Wenn es um Anwälte im Strafrecht geht, liegt der Fokus meistens auf der Seite des Beschuldigten. Zunächst liegt dies nahe, da dieser bei einer Verurteilung die größeren Konsequenzen tragen muss und daher keine Chance auf ein besseres Urteil auslassen sollte. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille, da auch der Geschädigte in vielen Fällen von einem Rechtsbeistand profitiert. Wie beim Beschuldigten geht es auch hier um die maximale Erfüllung der Rechte, die allerdings etwas anders gelagert sind.

Klar wird dies wieder anhand eines Beispiels: Wenn jemand Opfer von Körperverletzung wurde, geht es darum, möglichst schnell und auf die richtige Weise Anzeige zu erstatten. Hier kann ein Rechtsanwalt helfen und seinen Mandanten außerdem während des gesamten Prozesses zur Seite stehen. Fragen zu den eigenen Rechten oder den genauen Abläufen stellen damit ein kleineres Hindernis dar. Andernfalls kommt es schnell zu Verwirrung, die am Ende möglicherweise ein Gefühl von Ungerechtigkeit hinterlässt.

Fazit: Der rechtliche Rahmen muss stimmen

Wie wir in diesem Artikel gezeigt haben, kommt ein Rechtsanwalt nicht nur direkt vor Gericht als Verteidiger des Angeklagten zum Einsatz. Tatsächlich beginnt der Einsatz oft schon früher, wenn es um die erste Beratung sowie die Informationen über alle relevanten Rechte geht. Gleichzeitig brauchen auch Geschädigte einen Anwalt, damit sie über die laufenden Ermittlungen im Bilde sind. Viele Kanzleien bieten ihre Dienste dabei in mehreren Städten an, wodurch ein Strafverteidiger Würzburg ebenso ansteuern kann wie Heilbronn oder andere Orte.