Teilen

Unternehmen stehen aktuell vor zwei großen Herausforderungen: Sie müssen die Digitalisierung vorantreiben und zugleich den Fachkräftemangel bewältigen. Aus diesem Grund werden zahlreiche IT-Berater gesucht.

Sie sollen die digitale Transformation unterstützen und den Weg in die Zukunft ebnen. Gut ausgebildete Mitarbeiter zu finden, ist aber gar nicht so einfach, sodass sich Unternehmen bei ihrem Recruiting-Prozess einiges einfallen lassen müssen.

SAP-Berater sind gefragt

SAP-Berater übernehmen eine spezifische Aufgabe, bei der es darum geht, SAP-Software in Unternehmen einzuführen, die Mitarbeiter entsprechend zu schulen und die Verbindung zwischen der IT und den internen Unternehmensabläufen zu schaffen. Sie spielen also eine integrale Rolle für die Digitalisierung und werden dementsprechend stark nachgefragt. Unternehmen stehen auf der Suche nach geeigneten Fachkräften im ständigen Wettbewerb mit der Konkurrenz und sollten deswegen neue Wege auf der Suche nach geeigneten Mitarbeitern beschreiten.

Fachspezifische Jobbörsen nutzen

Im Internet gibt es zahlreiche Jobbörsen, in denen Unternehmen vakante Stellen inserieren können. Am besten ist es aber, gezielt dort Anzeigen zu schalten, wo geeignete Fachkräfte auch nach SAP-Jobs suchen werden. Solche Jobbörsen bieten direkt eine ganze Reihe von Vorteilen. Zum Beispiel sind solche Inserate schnell auffindbar und von überall aus erreichbar.

Auf diese Weise können eventuell auch Fachkräfte erreicht werden, die nicht in der Region leben, gegen ein entsprechendes Gehalt und die passenden Konditionen aber bereit wären, ihren Wohnort für einen neuen spannenden Job zu wechseln. Darüber hinaus lassen sich Bewerbungsprozesse über solche Plattformen deutlich beschleunigen.

Unternehmen sollten die Online-Bewerbung sowie die digitale Übergabe aller Referenzen und Nachweise ermöglichen. Das ist für beide Seiten deutlich einfacher und sorgt dafür, dass die benötigten Dokumente schneller vorliegen.

Kandidaten aktiv ansprechen

Unternehmen können nicht nur selbst Anzeigen schalten, sondern auch das Netz nach Stellengesuchen von geeigneten SAP-Fachkräften durchforsten und sie direkt ansprechen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich an Headhunter zu wenden, die ihre Netzwerke nutzen, um geeignete Kandidaten zu finden und gegebenenfalls sogar abzuwerben.

Mit modernen Arbeitsmodellen locken

Im Kampf um die Fachkräfte kommt es auch darauf an, wie sich ein Arbeitgeber präsentiert. Je attraktiver er auf die Kandidaten wirkt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich für ihn entscheiden. Eine Möglichkeit, um SAP-Fachkräfte anzulocken, sind moderne Arbeitsmodelle wie Homeoffice oder Remote-Work.

Mitarbeiter-Benefits können den Unterschied machen

Ein hoher Lohn ist nicht alles. SAP-Berater verdienen grundsätzlich nicht schlecht und können meist aus zahlreichen Jobangeboten auswählen. Deswegen sollten Unternehmen überlegen, wie sie sich auf andere Weise von der Konkurrenz abheben können. Mitarbeiter-Benefits wie zusätzliche Gesundheitsleistungen, kostenlose Weiterbildungen, ein Firmenwagen oder ein anderes Mobilitätsangebot, eine betriebseigene Kindertagesstätte mit garantiertem Platz und andere Extras können den Unterschied ausmachen.

Mitarbeiterempfehlungsprogramme ins Leben rufen

Zusätzlich kann es von Vorteil sein, die Mitarbeiter über offene Stellen auf dem Laufenden zu halten und ihnen Anreize zu setzen, Jobs in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis weiterzuempfehlen. Dadurch lassen sich oft geeignete Fachkräfte finden. Zugleich können Unternehmen bestehende Mitarbeiter durch solche Programme besser an sich binden. Neben der versprochenen Belohnung für eine erfolgreiche Vermittlung erfährt der Mitarbeiter Wertschätzung und fühlt sich dadurch automatisch wohler.