Muss man auf Glücksspielgewinne Steuern zahlen?

Teilen

Wer im Casino das große Los zieht oder bei Sportwetten abräumt, fragt sich schnell: Muss ich meinen Gewinn beim Finanzamt angeben, oder ist das Geld steuerfrei?

Diese Frage sorgt vor allem online immer wieder für Verwirrung. Jetzt hat der „Bund der Steuerzahler“ (BdSt) für Klarheit gesorgt:

Gewinne aus Glücksspielen sind in Deutschland grundsätzlich steuerfrei. Dennoch kursieren im Netz viele widersprüchliche Informationen, die bei Gewinnern für Unsicherheit sorgen.

Was der „Bund der Steuerzahler“ dazu sagt

Laut dem „Bund der Steuerzahler“ sind viele Arten von Glücksspielgewinnen steuerfrei, zum Beispiel Gewinne aus dem Lotto, von Sportwetten, aus Casino-Spielen oder auch aus Quizshows im Fernsehen.

Die Begründung: Es handelt sich um eine sogenannte „einmalige Vermögensmehrung“.

Daniela Karbe-Geßler vom BdSt erklärt, dass das auch für bekannte TV-Shows wie “Wer wird Millionär?“ oder Formate von Stefan Raab wie „Schlag den Star“ gilt. Da man in der Regel nur einmal teilnehmen kann, sieht der Staat das als Ausnahmefall an und erhebt keine Steuern.

Doch was ist mit Casino Online-Plattformen, bei denen man mehrfach gewinnen kann? Und wie sieht es bei regelmäßigen Gewinnen im Casino oder einem Jackpot aus?

Auch hier bleibt die Antwort erstaunlich: Die daraus entstandenen Gewinne sind ebenfalls steuerfrei. Eine genaue Erklärung oder gesetzliche Unterscheidung liefert der Bund der Steuerzahler allerdings nicht. Kein Wunder, dass sich online viele Mythen und widersprüchliche Aussagen verbreitet haben und damit bei Spielern für Unsicherheit sorgen.

Wann müssen Gewinne dennoch versteuert werden?

Nicht alle Gewinne aus Spielen sind automatisch steuerfrei. Wer zum Beispiel regelmäßig an Pokerturnieren teilnimmt und dabei verdient, kann schnell ins Visier des Finanzamts geraten.

Denn bei häufiger Teilnahme und hohen Summen wird das Ganze als gewerbliche Tätigkeit eingestuft und es können Steuern fällig werden. Bereits 2012 hat der Bundesfinanzhof ein entsprechendes Urteil gefällt.

Ähnliches gilt für Menschen, die regelmäßig bei Quizshows mitmachen und daraus ein regelmäßiges Einkommen erzielen. Auch bei Reality-TV-Formaten kann es steuerlich relevant werden, nämlich dann, wenn Teilnehmer geldwerte Vorteile oder eine Gage für ihre Teilnahme erhalten. In solchen Fällen sieht das Finanzamt keinen reinen Glücksfall mehr, sondern eine steuerpflichtige Einnahmequelle.

Was passiert, wenn man Glücksspielgewinne verschenkt oder vererbt?

Auch beim Verschenken oder Vererben von Glücksspielgewinnen kann der Staat mitreden, zumindest dann, wenn größere Summen im Spiel sind. Der BdSt warnt: Wer hohe Gewinne an Angehörige weitergibt, sollte auf mögliche Erbschafts- oder Schenkungssteuern achten. Entscheidend sind hier die sogenannten Freibeträge.

Für Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner liegt der Freibetrag bei 500.000 Euro. Kinder dürfen bis zu 400.000 Euro steuerfrei erhalten, bei Enkelkindern sind es 200.000 Euro. Alles, was darüber liegt, muss versteuert werden.

Diese Freibeträge gelten nicht nur bei einer Erbschaft, sondern auch bei Schenkungen. Der Clou: Bei Schenkungen können die Freibeträge alle zehn Jahre erneut genutzt werden. Wer also langfristig plant, kann sein Vermögen Stück für Stück steuerfrei weitergeben.

Wer seine Glücksspielgewinne nicht ausgibt, sondern gewinnbringend anlegt, zum Beispiel auf einem Tagesgeldkonto oder in Aktien investiert, muss auf die daraus entstehenden Erträge Steuern bezahlen. In diesem Fall greift die Kapitalertragsteuer. Zusätzlich fallen der Solidaritätszuschlag und eventuell auch Kirchensteuer an.

Wichtig: Besteuert wird nicht der ursprüngliche Glücksspielgewinn, sondern nur das Geld, das durch Zinsen, Dividenden oder Kursgewinne neu dazuverdient wird.



Gewinne aus dem Jobumfeld können steuerpflichtig sein

Ob ein Gewinn steuerpflichtig ist, hängt auch davon ab, ob er im Zusammenhang mit dem Beruf steht.

Ein klarer Hinweis für das Finanzamt: Wenn der Gewinn aus einer beruflichen Tätigkeit stammt, kann er steuerpflichtig sein.

Das betrifft zum Beispiel professionelle Pokerspieler, aber auch Menschen, die bei Gewinnspielen mitmachen, die nur für Mitarbeiter einer bestimmten Firma gedacht sind.

Wer also an einer unternehmensinternen Lotterie teilnimmt, sollte im Hinterkopf behalten: In solchen Fällen kann eine Steuerpflicht entstehen.

Warum „kann“? Weil es hier einige rechtliche Grauzonen gibt. Wer sich unsicher ist, ob ein Gewinn versteuert werden muss oder nicht, sollte im Zweifel direkt beim Finanzamt nachfragen, das ist der sicherste Weg.

Auch interessant

– Steuerratgeber –

Ebay und Co melden Privatverkäufe ans Finanzamt

Das Plattformen-Steuertransparenzgesetz verpflichtet Betreiber von Online-Plattformen die Daten der Verkäufer an das Finanzamt auszuhändigen.