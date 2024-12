Teilen

Dates sind nur etwas für frisch verliebte Paare, die gerade in der Kennlernphase stecken? Wer das glaubt, verpasst eine wichtige Gelegenheit, eine wundervolle Zeit mit seinem Partner zu verbringen. Denn gerade langwierige Beziehungen profitieren davon, wenn man den Alltag für einige Stunden durchbricht und sich nur einander widmet.Nicht umsonst sind Date-Nights so beliebt wie eh und je. Doch ins Kino zu gehen oder im Lieblingsrestaurant essen zu gehen, gehört zwar zu klassischen Dates, doch so langsam ist bei diesen Unternehmungen die Luft raus. Wenn Sie jedoch Ideen für aufregende Dates suchen, haben wir hier einige Ideen, zu denen auch BDSM und ein Ausflug über die Landesgrenze hinweg gehören!

Ein Date im Schlafzimmer, das Funken sprühen lässt

Die wenigsten Paare nehmen sich im Alltag die Zeit, intime Fantasien auszuleben. Stattdessen wird die Zweisamkeit in einen Terminslot gezwängt und am besten noch zwischen Tür und Angel praktiziert. Dass dies auf Dauer nicht gut geht, kann sich wohl jeder denken.Daher sollten Paare es sich nicht nehmen lassen, ein Date zu vereinbaren, bei dem sie sich alle Zeit der Welt im Schlafzimmer gönnen können. Schalten Sie Ihre Handys aus, dimmen Sie die Lichter, stellen Sie einige Kerzen auf und konzentrieren Sie sich nur aufeinander und auf die Berührungen.Dies ist auch die perfekte Zeit, um Fantasien endlich in die Realität zu bringen:

BDSM: Viele Paare träumen von Fesselspielen, Dominanzausübung oder davon, einiges an BDSM-Spielzeug auszuprobieren. Wenn es für beide ein aufregendes Erlebnis ist, warum nicht?

Rollenspiele: Vielleicht wollten Sie aber schon immer eine bestimmte Szene aus einem Film oder Buch nachspielen? Es ist erstaunlich, was mit unseren Hemmungen passiert, wenn wir nicht mehr wir selbst, sondern für einen Moment jemand anderes sein dürfen.

Toys : Was an diesem Abend so oder so nicht fehlen darf, sind einige Toys, welche das Liebesspiel versüßen.

Romantische Abenteuer in einer neuen Stadt

Zuhause haben Sie sicherlich Ihren Lieblingsplatz, Sie kennen jede Gasse und jeden Winkel des Ortes und Ihr Lieblingsrestaurant ist auch schon längere Zeit dasselbe. Es ist zwar schön, aber eben nicht besonders aufregend. Neue Orte bieten hingegen frische Perspektiven, und Sie können gemeinsam neue Dinge erleben.Dabei können Sie sich beispielsweise entscheiden, das Land zu verlassen und für ein Wochenende die Stadt der Liebe zu erkunden. Oder Sie sehen sich die schönsten Altstädte Europas an.Egal für welche Stadt Sie sich entscheiden, wir haben einige Tipps für besondere Aktivitäten:

Sehenswürdigkeiten : Tauchen Sie ein in die Geschichte und Kultur und lassen Sie sich von beeindruckenden Bauwerken und Museen inspirieren.

Cafés: Gönnen Sie sich eine Pause in einem charmanten Café, genießen Sie eine heiße Schokolade und beobachten Sie das Treiben um Sie herum. Manchmal liegen außergewöhnliche Orte um die Ecke!

Nachtspaziergänge: Wenn die Stadt in Lichter getaucht ist, entfaltet sie einen ganz besonderen Zauber. Besonders in den Wintermonaten, wenn die Weihnachtsmärkte geöffnet sind und die Stadt in festlichem Glanz erstrahlt, sollten Sie sich abends auf einen Spaziergang einlassen und die Stadt auf völlig neue Weise kennenlernen. Bei einer klaren Sternennacht im Sommer sollten Sie auch eine Picknickdecke einpacken!

Jede Stadt hat besondere Facetten, die es sich zu entdecken lohnt – egal ob nah am Zuhause oder am anderen Ende der Welt. Machen Sie sich einfach hin und wieder zur Gewohnheit, neue Orte zu erkunden, und Sie werden sehen, dass diese Momente die schönsten Dates sein können.

