Ein Gastbeitrag von Ahmad Omid Yazdani

Um die alte Geschichte einiger Völker kennenzulernen, sind Geschichten oft die einzige Quelle des Wissens. Geschichten sind von großem Wert, weil sie die Bräuche und Traditionen, die Weltanschauung, den Lebensstil, die Überzeugungen und die Psychologie vergangener Menschen widerspiegeln. Laut historischen Überlieferungen hatte der Prophet Noah drei Söhne namens Sam, Ham und Japhes.

Die Nachkommen von Sam bildeten die semitischen Völker, die Nachkommen von Ham die Europäer und die Nachkommen von Japhes die türkischen Völker. Oghuz Khan, der Enkel von Prophet Noah, hatte sechs Söhne, von denen jeder vier Kinder hatte. Insgesamt machten diese 24 Personen die Stämme und Clans der 24 türkischen Stämme aus.

Die Namen dieser Stämme und Clans sind: 1- Qiniq (Qiniq), 2- Qay (Qay), 3- Bayındır, 4- Yiva (Yifa), 5- Salgur (Senqor, Salur), 6- Bekdüz, 7- Afshar (Övşar), 8- Beydili (Büyük Dilli), 9- Yazar (Yazar), 10- Bayat (Bayat), 11- Imur, 12- Qara Bölük (Qara Eoli), 13- Alqa Bölük (Ala Bölük), 14- İğdir, 15- Üregir, 16- Toturga (Dudurga), 17- Qızık, 18- Qargın, 19- Ula Yuntoluq (Ala Yuntolu), 20- Tukar, 21- Bajanak (Bajna), 22- Çavuldız, 23- Çabni, 24- Çarukluk. Historiker nennen diese 24 Stämme, die Nachkommen von Oghuz Khan sind, die Oghuz. (1)

In den alten Überzeugungen der Türken gibt es einige Motive und Symbole, die in den meisten Geschichten und Legenden vorkommen. Die Ältesten stehen für Weisheit und Vernunft, Licht symbolisiert spirituelle Reinheit, der Baum steht für Kultur und Zivilisation, der Berg und Felsen symbolisieren sichere Orte und Zufluchten, und der Graue Wolf steht für Freiheit und Solidarität. In einigen chinesischen Mythen sowie in den Legenden der bulgarischen Türken, Hunnen und Kimaner wird der Wolf als Beschützer, Wächter und Ernährer der türkischen Stämme dargestellt.

Die Türken betrachten den Wolf als Symbol der Freiheit, weil: Der Wolf streift allein und frei durch die Berge und Wüsten und stellt die Freiheit über alles andere. Der Graue Wolf wird auch als Symbol der Solidarität und Einheit zwischen den türkischen Völkern angesehen. In der Legende der neun Oghuz heiratet Tanrı (Gott) sogar in Gestalt eines Wolfes die Töchter des Khagan der Hunnen, und so werden die neun Oghuz erschaffen. (2)

In der Vergangenheit war das Bild des Wolfes auf den Fahnen der meisten türkischen Stämme zu sehen. Dieses Bild erscheint sogar auf Münzen, die zu Zeiten von Atatürk in der Türkei geprägt wurden. Um den Platz des Grauen Wolfes in den Legenden der Türken kennenzulernen, gibt es viele Geschichten (Oghuz Khan Geschichte, Ergenekon Geschichte, Köç Geschichte …). Hier wird die Übersetzung der folgenden Geschichte präsentiert, die auch in chinesischen Quellen mit geografischen Namen zu finden ist.

Die Legenden von Ashina und der Wölfin

Die Vorfahren der Turuk (Göktürken) lebten in den westlichen Küstenregionen eines Sees, der von den Chinesen Xi-Hi genannt wurde. Der Herrscher des benachbarten Landes (Linhua) marschierte dort ein und massakrierte alle. Nur ein zehnjähriger Junge überlebte. Seine Hände und Füße wurden abgeschnitten und er wurde in ein Moor geworfen. Ein Grauer Wolf kam zu ihm, pflegte ihn und heilte ihn. Später wurde der Wolf von diesem Jungen schwanger.

Die Feinde erfuhren, dass der Junge noch am Leben war und schickten Leute, um ihn zu töten. (Die heiligen Geister warnten den Grauen Wolf.) Der Wolf nahm den Jungen auf seinen Rücken und floh an die östliche Küste des westlichen Sees und suchte Zuflucht in einer Höhle (im Nordosten von Turfan). Der Wolf gebar zehn Kinder von dem Jungen. Diese Kinder wuchsen heran und entführten zehn Mädchen aus der Umgebung in die Höhle und heirateten sie.

Allmählich wuchs ihre Zahl. Aus jeder Familie entstand ein Clan. Die Familie Ashina, die den Ursprung der Göktürken bildet, gehört zu diesen Familien. Nach mehreren Generationen kamen sie alle aus den Höhlen. Sie wurden Vasallen des Juwan-Juwan-Staates und ließen sich an den Hängen des Altai nieder. Auf ihren Fahnen war das Bild eines Wolfskopfes. (3)

