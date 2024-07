Bölge: "Noch heute verwenden viele turksprachige Völker auf dem Balkan, im Kaukasus, im Nahen Osten, in Asien und in Turkestan diesen Gruß, der nichts mit Rechtsextremismus zu tun hat"

Ein Gastkommentar von Kemal Bölge

In zahlreichen deutschsprachigen Medien war ein Bild des türkischen Nationalspielers Merih Demiral zu sehen, der nach dem EM-Achtelfinalsieg der Türkei gegen Österreich den Wolfsgruß („Bozkurt işareti“) zeigte. In der Berichterstattung wurde darauf hingewiesen, dass dieser Gruß „ein Handzeichen und Symbol der rechtsextremen Grauen Wölfe“ sei. Es stellt sich die Frage, ob diese Behauptung zutrifft und wofür der Wolfsgruß tatsächlich steht.

Historisch gesehen haben türkische Herrscher den Wolfsgruß in der Vergangenheit als Siegeszeichen verwendet. Turkvölker wie die Hunnen, Petschenegen und Kiptschaken, die nach Westen gewandert sind, haben den Wolfsgruß als Symbol ihrer (türkischen) Identität verwendet.

In der türkischen Mythologie ist der Wolf ein heiliges Tier, das in türkischen Epen und Legenden eine zentrale Rolle spielt. Da der Wolf die Attribute Schnelligkeit, Beweglichkeit und Stärke besitzt, wurde er als zentrales Element im Leben und in der Kriegsführung der Türken angesehen. Das Motiv des Wolfes, dem die Türken Heiligkeit zuschreiben, spiegelt ihren eigenen Charakter wider.

Noch heute verwenden viele turksprachige Völker auf dem Balkan, im Kaukasus, im Nahen Osten, in Asien und in Turkestan diesen Gruß, der nichts mit Rechtsextremismus zu tun hat, sondern für die Zugehörigkeit zu einer Ethnie steht. In der iranischen Fußballliga gibt es einen Fußballverein namens Traktor Täbris, und wenn dieser Verein seine Heimspiele austrägt, zeigen zehntausende Fans aus Täbris traditionell den Wolfsgruß.

Ethnisch gesehen sind die meisten dieser Fans aserbaidschanische Türken, die fast 40 Prozent der iranischen Bevölkerung ausmachen. Statt sachlich und neutral zu berichten und auf die lange kulturhistorische Tradition des türkischen Wolfsgrußes hinzuweisen, nehmen es die genannten Medien mit der Wahrheit nicht so genau.

