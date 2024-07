Istanbul: Topkapı-Museum bietet Nachtführungen an

Istanbul – Istanbuls weltbekannter Topkapı-Palast schreibt Geschichte. Er bietet zum ersten Mal seit seiner Einweihung im Jahr 1924 Nachtführungen anbietet. Diese aufregende neue Initiative ermöglicht es Besuchern, die Pracht des Verwaltungszentrums des Osmanischen Reiches in einem völlig neuen Licht zu erleben.

Die Nachtführungen, die am 30. Juni begannen, finden jeden Samstagabend zwischen 21 und 23 Uhr statt. In zwei Gruppen aufgeteilt, haben die Besucher die einmalige Gelegenheit, die weitläufigen Höfe, Kammern und Schatzkammern des Palastes im sanften Schein des Abendlichts zu erkunden.

„Dies ist ein bahnbrechender Moment für den Topkapı-Palast“, sagte İlhan Kocaman, Leiter der Abteilung Nationale Paläste. „Wir freuen uns sehr, den Besuchern eine neue Perspektive auf dieses großartige Wahrzeichen zu bieten.“

Tickets für die Nachtführungen können online oder am Eingang des Palastes erworben werden. Die Preise werden für türkische Staatsbürger und Touristen getrennt sein.

Die Einführung von Nachtführungen ist ein bedeutender Schritt für den Topkapı-Palast, der ein neues Publikum anzieht und ein tieferes Verständnis für seine historische Bedeutung fördert. Dies wird sicherlich eine beliebte Ergänzung der lebhaften Tourismusszene Istanbuls werden.

Topkapı Palace will be open for visitors at night for the first time in its history! The palace will be open to visitors on Saturdays beginning June 29, between 9pm to 11pm.

