Mexiko steigt zum größten Handelspartner der USA auf

Wie gut – oder weniger gut – Mexikos gewählte Präsidentin Claudia Sheinbaum in der Lage sein wird, die aktuellen Herausforderungen des Landes zu bewältigen, ist noch offen. Sheinbaums souveräner Sieg bei den Wahlen im Juni entmutigte einige Investoren, da sie befürchteten, dass ihre regierende Morena-Partei möglicherweise Verfassungsreformen durchsetzen könnte, die sich negativ auf das mexikanische Geschäftsumfeld auswirken könnten.

Da der Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den USA noch einen Monat nach Sheinbaums Amtsantritt im Oktober nicht feststeht, rechnen wir mit einer höheren kurzfristigen Marktvolatilität an den mexikanischen Aktienmärkten. Angesichts des anhaltenden Potenzials Mexikos, aus Nearshoring-Investitionen Kapital zu schlagen, und der Erfolgsbilanz von Sheinbaum während ihrer Amtszeit als Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt (ab 2018) sollten Anleger unserer Meinung nach jedoch die Möglichkeiten für einen Einstieg in diesen attraktiven Markt im Auge behalten.

Wir glauben, dass eine Reihe von US-Makrotreibern die mexikanischen Exporte weiterhin vorantreiben werden. Obwohl der Appetit der USA auf chinesische Importe noch bis 2022 hoch war, hat der Rückgang des Handels mit China seither Mexiko begünstigt, das vor kurzem sowohl China als auch Kanada überholt hat und nun der größte Handelspartner der USA ist.[2]

Öffentlich-strategische Partnerschaften

Als Protegé des scheidenden Präsidenten López Obrador (oder AMLO, wie er genannt wird) hat Sheinbaum versprochen, den politischen Kurs ihres Vorgängers fortzusetzen. Als Klimawissenschaftlerin mit einem Doktortitel in Umwelttechnik scheint sie uns jedoch ein besseres Gespür für dringende Probleme zu haben, wie z. B. Mexikos Wasserprobleme und die Bemühungen um die Energiewende.

Sie hat ein tiefes technisches Fachwissen und eine Perspektive für lebenswichtige Fragen bewiesen – „nicht nur als Verwalterin natürlicher Ressourcen, sondern auch als ein Thema, das mit Bildung, sozialer Gerechtigkeit, Gesundheitsfürsorge, Wohnungsbau und Infrastruktur zusammenhängt“, so der Think Tank Atlantic Council.[3]

Es besteht die Hoffnung, dass die öffentlich-privaten Partnerschaften, die Sheinbaum während ihrer Zeit als Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt vorantrieb, ein Modell sein könnten, das sie in ihrer neuen Regierung übernimmt und anpasst, um die Zahl der strategischen Projekte zu erhöhen.

Dazu könnten die Öffnung der Erdgasförderung und des -transports für private Teilnehmer, der Ausbau der Infrastruktur und mehr Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien gehören, die für Mexiko von entscheidender Bedeutung sind, um die mit dem Nearshoring verbundenen Investitionsmöglichkeiten zu nutzen.

Da erneuerbare Energien wie Solar- und Windenergie derzeit nur etwa 12 % des mexikanischen Strommixes ausmachen (und damit deutlich hinter dem Anteil von 16 % in den Vereinigten Staaten zurückbleiben), besteht ein großes Potenzial für den Ausbau sauberer Energien im Land.[4] Sheinbaum hat sich verpflichtet, einen anderen Kurs als AMLO einzuschlagen, um die Förderung erneuerbarer Energien mit einem Investitionsplan in Höhe von 13,6 Milliarden US-Dollar bis 2030 zu beschleunigen, der die Entwicklung intelligenter Netze und anderer grüner Technologien vorantreibt.

Experten haben Sheinbaums methodischen Ansatz bei der Regierungsführung gelobt, da sie mit ihrem technischen Hintergrund und dem Rückgriff auf erfahrene Berater Stabilität und Vorhersehbarkeit in den regulatorischen Rahmen bringt.

Zu den mittleren bis hohen Risiken für Mexiko gehören die öffentliche Sicherheit und die Kriminalität. Auch hier wurde Sheinbaums Ansatz bei der Zusammenarbeit mit den US-Kollegen während ihrer Amtszeit in Mexiko-Stadt gelobt.

Ihre bisherigen Kabinettsmitglieder für Schlüsselpositionen weisen eine ausgewogene Geschlechterverteilung auf und kommen aus dem akademischen Bereich und aus ihrer Bürgermeisterverwaltung – ein Versuch, die Erfolge bei der Verbrechensbekämpfung zu wiederholen, die sie während ihrer Jahre als Bürgermeisterin erzielt hat. Dazu gehören die altgedienten Politiker Omar Garcia Harfuch als Sicherheitsminister, Marcelo Ebrard als Wirtschaftsminister und Alicia Barcena als Außenministerin.

Mexiko ist bereit für Wirtschaftswachstum

Kurzfristig wird für Mexiko eine Wachstumsrate von 2 % erwartet, die über dem 20-Jahres-Durchschnitt liegt.[5] Obwohl die Inflationsrate in Mexiko im Juni die Erwartungen der Analysten übertraf, dürften der starke Trend der Inlandsnachfrage und das hohe Verbrauchervertrauen unseres Erachtens auch eine gewisse wirtschaftliche Dynamik bewirken. So stiegen beispielsweise die Autoverkäufe im Juni laut Regierungsdaten um 8,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Es ist auch wichtig zu wissen, dass Mexiko nach Indien der zweitgrößte Empfänger von Überweisungen – Geldtransfers von im Ausland arbeitenden Migranten – weltweit ist. In den zehn Jahren bis 2020 stieg der Prozentsatz der Haushalte in Mexiko, die Überweisungen erhielten, von 3,6 % im Jahr 2010 auf 5,1 %.[6] Im vergangenen Jahr stiegen die Überweisungen nach Mexiko aufgrund des starken US-Arbeitsmarktes um 7,6 % und erreichten einen Rekordwert von 63 Milliarden US-Dollar. [7]

Anleger, die sich über breit angelegte Schwellenländerindizes wie den MSCI Emerging Market (EM) Index am mexikanischen Markt beteiligen wollen, erhalten eine Gewichtung von weniger als 3 % für Mexiko.[8] Und obwohl der dominierende Anteil Chinas am Benchmark-Index jetzt geringer ist als in den letzten Jahren, beträgt seine Gewichtung immer noch 25 %, was möglicherweise mehr ist, als die Anleger wünschen.[9]

Unserer Meinung nach bieten börsengehandelte Einzelländerfonds eine überzeugende Möglichkeit für Anleger, sich zu geringen Kosten einen gezielten Zugang zu den großen und mittelgroßen Unternehmen eines Landes zu verschaffen.

Ende Juni war der wichtigste mexikanische Benchmark-Aktienindex, der IPC, zu 33 % im Sektor der Basiskonsumgüter gewichtet.[10] Die nächstgrößere Gewichtung entfällt mit jeweils rund 19 % auf Aktien aus dem Rohstoff- und Finanzsektor.[11]

Da Mexiko weiterhin eine größere Rolle in den globalen Lieferketten spielt, sollten Anleger die Fortschritte der Unternehmen beim Nearshoring beachten, die sich in den Trends der ausländischen Direktinvestitionen (ADI) des Landes widerspiegeln.

Ende 2023 lag Mexiko mit Investitionen in Höhe von 36 Mrd. US-Dollar – etwa 2 % mehr als im Vorjahr – auf Platz neun der weltweit größten Empfänger ausländischer Direktinvestitionen.[12] Langfristig sind wir der Ansicht, dass die Bemühungen um Nearshoring zur Diversifizierung und Verbesserung der Sicherheit der Lieferketten ein wichtiger Rückenwind für Mexikos Wirtschaft und Märkte bleiben.

