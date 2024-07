Fahrettin Altun: "Wir werden das Andenken unserer Bürger, die in dieser blutigen Nacht ihr Leben geopfert haben, auch weiterhin in Ehren halten"

Ein Gastkommentar von Fahrettin Altun

In der Nacht des 15. Juli 2016 kam es zu einem subversiven Putschversuch mit dem Ziel, die demokratisch gewählte Regierung von Türkiye zu stürzen. Der Putschversuch der Fethullahistischen Terrororganisation (FETÖ) begann mit der Sperrung von Brücken in Istanbul und Panzern auf den Straßen.

Viele staatliche Einrichtungen und Organisationen, insbesondere die Große Nationalversammlung von Türkiye, der Präsidentenkomplex und die Generaldirektion für Sicherheit der Provinz Ankara, wurden bombardiert. Schnell wurde klar, dass es sich nicht um einen isolierten, sondern um einen koordinierten Angriff handelte.

Die Putschisten der FETÖ organisierten ein Attentat auf unseren Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Nach dem Aufruf unseres Präsidenten im staatlichen Fernsehen ging unser Volk auf die Straße, um die Demokratie zu verteidigen. Millionen unserer Bürger haben die ganze Nacht gegen die Terrororganisation gekämpft.

Am Morgen des 16. Juli wurde der Putschversuch dank des Einsatzes der türkischen Streitkräfte, des Generaldirektorats für Sicherheit und unseres Volkes, das seine Demokratie verteidigt, niedergeschlagen und die Putschisten festgenommen. Wir hatten insgesamt 252 Märtyrer und 2740 Veteranen, sowohl Militärs als auch Zivilisten. In der Nacht des 15. Juli gab es Helden wie den Märtyrer Ömer Halisdemir, der unter Einsatz seines Lebens Widerstand leistete, um die Kommandozentrale der Spezialeinheiten zu schützen. Er neutralisierte den General, der zu den Drahtziehern des Putsches gehörte, und errichtete so eine Barriere gegen die Putschisten. Unseren Bürgern ist es gelungen, die Putschisten, die sich auf der blockierten Bosporus-Brücke befanden und versuchten, unser Volk zu töten, zu neutralisieren. Dies ist einer der historischen Momente, in denen die Einheit und Entschlossenheit unserer Nation auf die Probe gestellt wurde.

Die türkische Regierung hat vom frühesten Moment des Putschversuchs an Maßnahmen getroffen, um die Ordnung wiederherzustellen und die Täter vor Gericht zu bringen. Während dieses Prozesses wurde durch Erklärungen unseres Präsidenten und von Staatsbeamten klar, dass der Putschversuch von einer illegalen Gruppe durchgeführt wurde, die die türkischen Streitkräfte außerhalb der Kontrolle der Kommandostrukturen infiltriert hatte.

Es wurde deutlich, dass die FETÖ hinter dem Putsch steckte. Es stellte sich heraus, dass der Drahtzieher der Organisation, der sich in den USA aufhielt, diesen verräterischen Akt über seine Parallelstruktur innerhalb des Staates ausführte. Der Sieg wurde als einer der ehrenvollsten Widerstände nicht nur in Türkiye, sondern auch in der Geschichte der Demokratie weltweit verzeichnet.

Türkiye setzt den Kampf gegen FETÖ bis heute fort und erwartet Solidarität von befreundeten und verbündeten Staaten, insbesondere im Hinblick auf die Auslieferung von FETÖ-Mitgliedern, die ins Ausland geflohen sind. Obwohl viele Länder der internationalen Gemeinschaft Unterstützung und Solidarität mit Türkiye gezeigt haben, war die Reaktion einiger unserer Verbündeten auf den Putschversuch unzureichend.

Auch die Art und Weise, wie die Medien in diesen Ländern über den Putschversuch berichteten, war für Türkiye alles andere als zufriedenstellend. Die international verantwortlichen westlichen Medien versuchten, die Ereignisse des 15. Juli zu vereinfachen. Sie berichteten über den blutigen Putschversuch, der sich gegen die Demokratie unseres Landes richtete, mit dem unglücklichen Ausdruck „Kampf zwischen zwei Lagern“.

Nach dem verräterischen Putschversuch vom 15. Juli gab es trotz zahlreicher Versuche, den Anführer der in Pennsylvania ansässigen Organisation auszuliefern, keine positive Antwort unseres Verbündeten, den Vereinigten Staaten. Wir bedauern dieses Verhalten angesichts der Bedrohung unserer Demokratie.

Wir sind uns bewusst, dass die FETÖ nach wie vor in vielen verschiedenen Regionen – auch in den Ländern unserer Verbündeten – aktiv ist. Wir werden den Kampf gegen diese Terrororganisation, die nicht nur die Sicherheit unseres Landes, sondern aller Staaten innerhalb ihrer Grenzen bedroht, in allen Bereichen fortsetzen.

Als ein Land, das seine demokratischen Institutionen nach dem verräterischen Putschversuch weiter gestärkt hat, werden wir den Kampf gegen die Terrororganisation, die das Leben unserer Bürger und die Unabhängigkeit unseres Landes bedroht, in allen Bereichen fortsetzen.

Wir werden das Andenken unserer Bürger, die in dieser blutigen Nacht ihr Leben geopfert haben, auch weiterhin in Ehren halten, indem wir die Unabhängigkeit und Stabilität des Landes schützen.

Prof. Dr. Fahrettin ALTUN

Kommunikationsdirektor des Präsidialamtes der Republik Türkiye

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von NEX24 dar.

