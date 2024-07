Auf regionale Lieferanten setzen – Vorteile für Unternehmen

Teilen

Unternehmen, die Bauteile, Maschinen und andere Produkte benötigen, können davon profitieren, wenn sie sich an Anbieter aus der Region oder zumindest aus dem gleichen Land beziehungsweise aus den angrenzenden Ländern wenden. Das ist nicht nur nachhaltiger, sondern bietet auch eine Reihe von weiteren Vorteilen.

Transportwege verkürzen und die Umwelt schonen

Eines der Hauptargumente für Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen aus der Region oder zumindest aus dem gleichen Land sind die kürzeren Transportwege. Dadurch lassen sich die Lieferzeiten, aber auch die Emissionen senken, was sich wiederum positiv auf den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens auswirkt.

Maßanfertigungen von regionalen Unternehmen

In der Wirtschaft werden häufig präzise Maßanfertigungen wie etwa ein millimetergenauer Aluminium-Platten-Zuschnitt benötigt. Mit Ware von der Stange lassen sich viele branchenspezifische Lösungen nicht oder nur unzureichend umsetzen. Gerade bei solchen Maßanfertigungen ist es von Vorteil, wenn sich der Lieferant im gleichen Land befindet.

Schon bei der Vorbesprechung und Beratung profitieren beide Seiten davon, dass sie die gleiche Sprache sprechen, sodass es nicht so leicht zu Missverständnissen kommt. Bei Reklamierungen kann das Produkt schnell zurückgeschickt und noch einmal überarbeitet werden. Zusätzlich können sich Unternehmen bei einem deutschen Lieferanten darauf verlassen, dass alle EU-Vorschriften eingehalten werden.

Persönlicher Kontakt mit dem Lieferanten

Das Internet macht es möglich, dass immer mehr Produkte online in Auftrag gegeben werden können. Beratungsgespräche können per Videochat stattfinden, während erste Entwürfe per CAD erstellt und anschließend digital übermittelt werden. Manchmal ist es aber einfach besser, wenn Prototypen oder Beispielprodukte persönlich vor Ort angeschaut werden können.

Unternehmer können sich so zum Beispiel über die mögliche Qualität einer Aluminium-Platte überzeugen und sie nicht nur in einem Katalog anschauen, sondern in echt begutachten. Auch das persönliche Gespräch mit den Vertretern des leistenden Unternehmens lässt sich viel einfacher realisieren, wenn es sich in der Nähe befindet.

Geringere Abhängigkeit von internationalen Lieferketten

Gesperrte Schiffskanäle, Piraten auf dem offenen Meer oder andere Probleme können schnell dazu führen, dass bestellte Produkte nicht dann ankommen, wenn sie benötigt werden. Dieses Risiko lässt sich deutlich senken, wenn Waren von einem Unternehmen aus Deutschland bezogen werden.

Das muss viel geringere Distanzen überwinden und kann die gewünschten Produkte einfach per Lkw anliefern. Natürlich sind auch Lieferanten von ihren Zulieferern abhängig, sodass es nie eine totale Garantie gibt, aber die Gefahr, dass es zu durchbrochenen Lieferketten kommt, lässt sich so zumindest ein wenig verringern.

Die lokale Wirtschaft stärken

Wenn Unternehmen ihre Bauteile und Maschinen von Anbietern aus der Umgebung beziehen, stärken sie die lokale, regionale und nationale Wirtschaft und sorgen dafür, dass es auch in Zukunft weiterhin geeignete Lieferanten geben wird. Das kann bei plötzlichen geopolitischen Veränderungen von großem Vorteil sein. Die Corona-Pandemie hat beispielsweise gezeigt, wie fatal es war, dass auf deutschem Boden viel zu wenig Schutzkleidung und Atemschutzmasken produziert worden sind und sich das Land nicht selbst versorgen konnte.