Alana Hadid gründet palästinensische Filmproduktion

Los Angeles – Modedesignerin Alana Hadid, die Schwester der Supermodels Gigi und Bella Hadid, ist mit der Gründung von Watermelon Pictures in die Filmindustrie eingestiegen. Das unabhängige Filmunternehmen, das sich in palästinensischem Besitz befindet, will ein Leuchtturm für kulturelle Repräsentation und soziales Engagement auf globaler Ebene sein.

Watermelon Pictures geht über die reine Produktion hinaus. Das Unternehmen umfasst den Filmvertrieb, die Finanzierung und dient als Plattform für unterrepräsentierte Filmemacher weltweit. Ihr Ziel ist es, diese Stimmen zu verstärken und oft übersehene Geschichten ans Licht zu bringen.

„Unser Ziel ist es, einen sicheren Hafen für ausgegrenzte Stimmen zu bieten, die nach kreativem Widerstand streben“, sagte Hadid. „Mit unseren Filmen wollen wir das Publikum auf der ganzen Welt aufklären und inspirieren, sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren.“

Der Name Watermelon Pictures“ ist eine bewusste Entscheidung. Er symbolisiert die Lebendigkeit und Widerstandsfähigkeit der palästinensischen Kultur und spiegelt die Farben der palästinensischen Flagge wider. Dies steht im Zusammenhang mit dem Schwerpunkt des Unternehmens auf sozialem Wandel, wobei die Filme das Publikum aufklären und dazu inspirieren sollen, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen.

Das erste Projekt des Unternehmens ist ein Dokumentarfilm mit dem Titel „Walled Off“, bei dem Vin Arfuso Regie führte. Der Film befasst sich mit der einzigartigen Geschichte des Walled Off Hotel, einer von Palästinensern geführten Einrichtung in Bethlehem und ein geheimes Museum.

Das Hotel liegt direkt an der israelischen Sperrmauer im Westjordanland und ist damit ein starkes Symbol sowohl für den künstlerischen Ausdruck als auch für den anhaltenden israelisch-palästinensischen Konflikt. Walled Off wurde von dem amerikanischen Filmemacher Vin Arfuso geschrieben, der palästinensischer und italienischer Abstammung ist. Hadids Bruder Anwar ist einer der Produzenten.

Weitere Produzenten sind der Enkel des Aktivisten Nelson Mandela und der Mitbegründer von Pink Floyd, Roger Waters.

Der Dokumentarfilm wird am 3. Mai in digitaler Form veröffentlicht.

Auch wenn „Walled Off“ das erste offizielle Projekt ist, verspricht Watermelon Pictures, ein starker Fürsprecher für unterrepräsentierte Stimmen in der Filmindustrie zu sein. Die Führung von Alana Hadid und das Engagement des Unternehmens für soziale Belange lassen vermuten, dass Watermelon Pictures in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen wird.

