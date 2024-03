Istanbul: Museum zu Ehren Kemal Sunals eröffnet

Das Museum befindet sich im Göztepe Park in Istanbuls Stadtteil Kadiköy und ein Tribut an das Leben und das Vermächtnis des verstorbenen Schauspielers.

Istanbul – Zu Ehren des verstorbenen türkischen Schauspielers Kemal Sunal wurde in Istanbul ein Museum eröffnet.

Das Museum befindet sich im 60. Yıl Göztepe Park in Istanbuls Stadtteil Kadiköy. Dem verstorbenen Schauspieler wird mit diesem Akt die gebührende Anerkennung für sein Leben und sein Vermächtnis zuteil.

Der Bürgermeister Istanbuls, Ekrem İmamoğlu, sagte in seiner Eröffnungsrede, er sei stolz, das Museum eines sehr wertvollen Künstlers zu eröffnen, der alle zum Lächeln und gleichzeitig zum Nachdenken gebracht habe, berichtet Hurriyet.

Das Museum wurde mit einer Zeremonie im Beisein von Sunals Familie, geschätzten Freunden und Persönlichkeiten aus der Kunstwelt eingeweiht.

Gül Sunal, die Ehefrau von Kemal Sunal, brachte ihre Dankbarkeit zum Ausdruck: „Ich habe keine Reden vorbereitet, ich möchte Kemal einfach nur applaudieren.“

Sunal (11 November 1944– 3 July 2000) war ein türkischer Volksschauspieler, Komiker und Drehbuchautor. Bekannt wurde er vor allem durch die Filmreihe Die chaotische Klasse (Hababam Sınıfı), in denen er den Schüler Şaban spielt.

Die große Popularität seiner Filme ist nicht nur auf ihren einzigartigen Humor zurückzuführen, sondern auch auf die Darstellung der vielen Probleme der armen Landbevölkerung in der Türkei in den 1970er und 1980er Jahren. In fast allen seinen Filmen spielt Kemal Sunal einen armen Mann, der versucht, über die Runden zu kommen.

In seinen Filmen gelang es ihm, die wirtschaftlichen Probleme der einfachen Leute auf eine kritische und heitere Weise zu erzählen, die das Publikum in ihren Bann zog

Sunal starb am 3. Juli 2000 an den Folgen eines plötzlichen Herzinfarkts auf einem Flug nach Trabzon kurz vor dem Start. Berichten zufolge hatte er Angst vor dem Fliegen. Sein Tod löste eine landesweite Trauer aus und beherrschte viele Tage lang die Berichterstattung. Er wurde auf dem Zincirlikuyu-Friedhof in Istanbul beigesetzt.

„Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği.“ Kemal Sunal Müzesi’ni bugün 17.00’de Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı’nda açıyoruz. Kıymetli sanatçımızın birçok eşyası, filmlerden sahnelerin canlandırıldığı alanlar ve sinema atölyelerinin yer aldığı müzemiz yeşillikler içinde. pic.twitter.com/QIY9oE8Gv4 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 15, 2024