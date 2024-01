Türkischer Trickfilm: Rafadan Tayfa – Hayrimatör

Hayri, der jüngste Mensch im Weltraum, wird an einer naturwissenschaftlich-technischen Schule aufgenommen, an der nur hochbegabte Schüler angenommen werden

Teilen

von Kemal Bölge

Hayri, die Hauptfigur des Films, gilt als der jüngste Mensch, der im Weltraum war. Er schafft es an die Schule für Wissenschaft und Forschung, mit der Folge, dass er nunmehr wenig Zeit für seine Freunde hat. Was ihn antreibt ist sein Ehrgeiz einen gewaltigen Roboter, den Hayrimatör, zu erschaffen. Das technologische Wunderwerk ist vollbracht und endlich am Ziel angekommen, benötigt dieser Roboter eine Energiequelle, die ihn in Bewegung bringt.

Wer als der außerirdische Zobi kann in dieser Frage helfen. Mit Hilfe des Aliens setzt sich der Hayrimatör in Bewegung. Die öffentlichkeitswirksame Vorstellung des technischen Wunderwerks zieht dunkle Mächte in den Bann. Einer Agentenclique gelingt es Hayrimatör aus der Ausstellungshalle der Messe zu stehlen. Hayri und seine Freunde machen sich auf den Weg, um den Roboter zu retten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Türkischer Trickfilm (OmU)

FSK 6

Regie: Ismail Fidan

Länge: 92 Minuten

HIER IM KINO

Nürnberg

Dortmund

Düsseldorf

Essen

Wiesbaden

Bad Driburg

Böblingen

Bruchsal

Weil am Rhein

Hannover

Bremen (Stadt)

Saarbrücken

Frankfurt am Main

Köln

Mannheim

Oberhausen

Gießen

Mössingen

Münster

Mettmann (Ratingen Zentrum)

Berlin Mitte

Auch interessant

– Antalya –

Star-Regisseur Guy Ritchie dreht weiteren Film in der Türkei

Ritchie wählt den beliebten Urlaubsort Antalya für seinen neuen Film The Ministry of Ungentlemanly Warfare über die Entstehung der modernen Geheimdienste.