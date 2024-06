Teilen

Dortmund – Es ist vorbei: Der Traum vom gemeinsamen Glück ist zerplatzt. Lotto-Millionär Kürsat Yildirim, bekannt als „Lotto-König Chico“, und seine Freundin Candice Newgas haben sich nach knapp zwei Jahren Beziehung getrennt.

Die traurige Nachricht bestätigte Candice am Mittwochmorgen selbst auf Instagram: „Chico und ich sind getrennt. Die Gründe sind vielfältig und hier erstmal uninteressant“, schrieb sie in ihrer Story.

Noch am Tag zuvor hatten beide auf ihren jeweiligen Profilen mit kryptischen Botschaften auf eine mögliche Trennung hingewiesen. Chico postete ein Bild mit gepackten Koffern und dem Kommentar „Bye bye“, Candice hingegen zeigte sich in Videos weinend und sichtlich aufgelöst. Chico befindet sich momentan in der Türkei. In seiner Instagram-Story zeigte er Bilder aus dem Flugzeug und schrieb, dass er auf dem Weg nach Istanbul sei.

Vom Traumpaar zum Liebes-Aus

Seit ihrer öffentlichen Beziehung im Sommer 2023 galten Chico und Candice als echtes Traumpaar. Sie traten gemeinsam im Fernsehen auf, gaben Interviews und teilten ihr vermeintlich glückliches Leben mit ihren Followern auf Social Media.

Doch hinter der Fassade scheint es schon länger gekriselt zu haben. „Zu viel geworden“ und „Hass-Kommentare“ hatte Candice in den letzten Wochen auf Instagram gestört.

Die Gründe bleiben unklar

Warum genau die Beziehung zwischen Chico und Candice gescheitert ist, bleibt vorerst unklar. Beide haben sich dazu entschlossen, die Gründe für sich zu behalten.

„Wir haben einfach verschiedene Vorstellungen von einer Beziehung. Leider mussten wir einsehen, dass wir nicht zusammenpassen“, erklärte Candice gegenüber Der Westen.

Und weiter:

Für mich ist es auf jeden Fall endgültig, aber ich möchte keine dreckige Wäsche waschen, sondern im Guten auseinandergehen.

Wie Der Westen weiter berichtet, richtete auch der 43-Jährige Lottokönig nette Worte an Candice: „Ich wünsche dir alles Gute im Leben“. Dazu ein rotes Herz.

Die Nachricht von der Trennung hat viele Fans des Paares geschockt. In den sozialen Medien drücken sie ihre Trauer und Enttäuschung aus.