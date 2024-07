Wie kommt man schnell an Geld? Diese Frage stellen sich Tag für Tag Millionen von Menschen, die mit ihren Einkünften nicht auskommen.

Finanzen So kommen Sie schnell an Geld – 5 hilfreiche Tipps

Wie kommt man schnell an Bares? Unser Beitrag listet die 5 besten Optionen zum schnellen Geldverdienen auf.

Wie kommt man schnell an Geld? Die besten Optionen

Option 1: Online-Casinospiele

Casinospiele bergen immer ein Risiko. Andererseits bieten sie die Möglichkeit, Geld zu verdienen, sofern man das richtige Casino wählt. Wer das beste Online Casino finden möchte, kann Portale wie der Kasyno Analyzer nutzen, um eine Orientierung in der weiten Welt des iGamings zu finden. Aufgrund der schieren Masse an Anbietern ist es ratsam, vor der Anmeldung einige Auskünfte über die jeweilige Glücksspielseite einzuholen.

Selbstverständlich hängt der Verdienst bei einigen Casinospielen mehr vom Glück als vom Können ab. Wer schnell Geld verdienen möchte, ohne zuvor Spielfähigkeiten zu erwerben, kann sein Glück an den Slotmaschinen versuchen. Wer Strategiespiele liebt, ist mit klassischen Casinospielen wie Poker oder Roulette besser bedient.

Option 2: Freelancing

Das Freelancing ist zu einer beliebten Methode zum Geldverdienen geworden. Von zu Hause aus arbeiten, ohne Chef und störende Einflüsse von außen – dies ist eine verlockende Aussicht. Die Wirklichkeit sieht oft etwas anders aus. Die meisten Freelancer müssen anfänglich einige Durststrecken überstehen, bevor sie den Punkt des Geldverdienens erreichen.

Dennoch ist Freelancing eine der besten Optionen, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. In kaum einem anderen Wirtschaftszweig ist es möglich, das eigene Einkommen so schnell zu erhöhen. Auf Portalen wie Upwork kommt es durchaus öfter vor, dass Freelancer bereits nach wenigen Wochen Geld machen und nach ein bis zwei Jahren über 5.000 Dollar im Monat verdienen. Nach 5 Jahren verdienen einige Freelancer deutlich über 100.000 Dollar. Die Provisionen für Upwork spielen bei solchen Verdiensten keine Rolle mehr.

Ein kleiner Tipp: Nicht alle Jobangebote auf Freelancer-Plattformen sind vertrauenswürdig. Leider sind in der jüngsten Zeit immer mehr Betrüger unterwegs, die darauf aus sind, Freelancer auszusaugen und von ihnen kostenlose Arbeitsstunden zu bekommen. Informieren Sie sich über die Reputation des Kunden und prüfen Sie, ob er die Leistungserbringer wirklich pünktlich und fair bezahlt.

Option 3: Verkauf von gebrauchten Artikeln

Kaufen und verkaufen – nach diesem Prinzip leben Milliarden von Menschen. Wenn Sie kein Startkapital haben, können Sie mit Dingen anfangen, die Sie nicht mehr benötigen. In Frage kommen zum Beispiel:

Kleidungsstücke

Möbelstücke

Tonträger (Platten, CDs etc.)

Musikinstrumente

Selbst mit gebrauchten Büchern lässt sich Geld verdienen – selbst in der heutigen Zeit. Viele Menschen sind das Lesen von digitalen Büchern leid und suchen eine Alternative, die sie anfassen können. Einige Bücher sind ein kleines Vermögen wert, z. B. wenn sie aus dem 19. Jahrhundert stammen oder aus anderen Gründen Seltenheitswert haben. Für solche Stücke werden auf dem Gebrauchtmarkt drei- oder gar vierstellige Summen gezahlt.

Option 4: Nachhilfeunterricht geben

Immer mehr Schüler suchen einen Weg, wie sie schnell zu Geld kommen können. Der einfachste Weg ist, Nachhilfeunterricht zu geben. In der Prä-Internet-Ära musste man dafür den Schüler persönlich aufsuchen. Heute ist dies zum Glück nicht mehr nötig. Fast alle Fächer können inzwischen online unterrichtet werden. Ausgenommen sind Nebenfächer wie Sport oder Kunst, in denen jedoch fast nie Nachhilfe benötigt wird.

Um Nachhilfeunterricht zu geben, müssen Sie weder studiert haben noch akademische Titel besitzen. Wichtiger ist, dass Sie das Talent haben, auf den Schüler einzugehen und ihm den Stoff anschaulich und verständlich zu erklären. Eine gewisse Geduld ist ebenfalls vonnöten – gerade, wenn jüngere Kinder unterrichtet werden. Es besteht auch die Möglichkeit, nur ältere Schüler (z. B. ab der 10. Klasse) zu unterrichten.

Im Hochschulbereich gibt es mindestens ebenso viel Bedarf an Nachhilfelehrern wie im schulischen Bereich. Gerade in beliebten Fächern wie Jura oder BWL stehen die Studenten Schlange. Dies hat für Sie den Vorteil, dass Sie höhere Preise als in anderen Fächern nehmen können. Für eine Stunde BWL-Nachhilfe werden gut und gerne 25 bis 40 Euro gezahlt.

Option 5: Blogging und Affiliate-Marketing

Im Online Marketing werden Summen verdient, die sich durchschnittliche Angestellte von Unternehmen nicht vorstellen können. Das Schöne daran ist, dass sogar Anfänger schnell Geld machen können. Entscheidend ist, dass Sie die Prinzipien des Online-Marketings verstehen und wissen, wie Sie die angepeilte Zielgruppe erreichen.

Im Internet stehen Ihnen dafür zahlreiche Optionen zur Verfügung. Zu nennen sind beispielsweise PPC (Pay per Click) und soziale Medien wie Facebook und Instagram. Schon so mancher Neuling ist auf Instagram reich geworden. Auf besucherstarken Medien wie YouTube können Sie sogar zu Geld kommen, ohne ein Produkt zu bewerben. Sie lassen vor und während Ihres Videos Werbung einspielen und erhalten dafür eine Vergütung.

Das Bloggen ist eine weitere interessante Option des Geldverdienens. Fangen Sie mit einem Thema an, das Ihnen liegt. Dies kann ein Hobby wie Yoga oder Backen sein. Denkbar sind außerdem Themen wie Reisen, Kindererziehung und Autoreparaturen. Wichtig ist, dass Sie authentisch bleiben und natürlich wirken. Die Zuschauer honorieren es, wenn Ihnen jemand begegnet, der sich nicht verstellt und sein Wissen gerne mit dem Publikum teilt.