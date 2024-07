Junggesellinnenabschied planen – Ideen für die Gestaltung

Teilen

Vor der Hochzeit muss unbedingt noch ein Junggesellinnenabschied gefeiert werden. Der wird üblicherweise von den Freundinnen der Braut organisiert, auch wenn die Regeln heutzutage nicht mehr ganz so streng sind, sodass immer öfter auch männliche Freunde daran teilnehmen. Wichtig ist einfach, dass alle einen schönen Tag miteinander verbringen und ein paar tolle Erinnerungen sammeln.

Grundausstattung für den Junggesellinnenabschied

Zu einem gelungenen Junggesellinnenabschied gehört natürlich auch das passende Outfit. Traditionell tragen die Teilnehmerinnen T-Shirts mit ihrem Namen darauf, sodass jeder sofort sehen kann, dass sie zusammengehören. Außerdem hat so jeder eine schöne Erinnerung an den besonderen Tag.

Die Shirts werden genauso wie alles andere von den Freundinnen der Braut besorgt. Glücklicherweise ist es mittlerweile überhaupt kein Problem, Kleidung mit eigenen Logos und Schriftzügen verzieren zu lassen. Zum Beispiel können Sie online Bio-T-Shirts bedrucken lassen, die nicht nur mit einer hohen Druckqualität begeistern, sondern auch noch umweltfreundlich sind, da sie zu 100 % aus Bio-Baumwolle bestehen.

Neben den T-Shirts können Sie lustige Accessoires wie bunte Sonnenbrillen oder Haarspangen besorgen. Die Braut darf sich gerne von den anderen Teilnehmerinnen abheben. Dafür bieten sich beispielsweise ein kleines Krönchen oder ein Schleier an.

Aktivitäten für den Junggesellinnenabschied

Nicht jede Braut hat Lust auf eine Kneipentour. Glücklicherweise gibt es noch viele andere Aktivitäten, die für einen Junggesellinnenabschied wie gemacht sind. Im besten Fall wird die Planung an den Geschmack der Braut angepasst, sodass sie einen schönen Tag hat. Infrage kommen unter anderem eine sportliche Aktivität oder ein Kochkurs.

Gemeinsam einen Kurs besuchen

Eine Möglichkeit wäre es, mit der ganzen Gruppe unter Anleitung ein leckeres Menü zuzubereiten und es anschließend in trauter Runde zu genießen. Optimalerweise sollten die Veranstalter des Kurses darauf hingewiesen werden, dass es sich um einen Junggesellinnenabschied handelt.

Vielleicht können sie dann auch eine Begleitung aus alkoholischen Getränken zum Essen und direkt für den Anfang etwas Sekt zum Anstoßen anbieten. Neben dem typischen Kochkurs gibt es aber noch viele andere Lösungen. Unter anderem können Sie sich für einen Cocktail- oder einem Kosmetikkurs entscheiden, bei dem die Teilnehmerinnen lernen, wie Naturkosmetika hergestellt werden.

Sportliche Aktivitäten planen

Wenn die Braut sehr aktiv und gerne an der frischen Luft unterwegs ist, ist eine sportliche Aktivität wie eine Fahrradtour oder ein Tag im Kletterpark eine gute Idee. Alternativ können Sie auch schwimmen gehen oder eine Alpaka-Tour machen. Richtige Abenteurerinnen freuen sich vielleicht sogar über Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen.

Der entspannte Junggesellinnenabschied

Die Braut steht nicht so auf Action und wünscht sich einen gemütlichen Mädelsnachmittag in ruhigem Ambiente? Auch das lässt sich organisieren. Vielleicht können Sie die Glückliche mit einer schönen Pediküre oder Maniküre in ihren eigenen vier Wänden überraschen.

Laden Sie einfach eine Nageldesignerin oder eine Fußpflegerin ein und lassen Sie sich nach allen Regeln der Kunst verwöhnen. Alternativ können Sie auch alle gemeinsam einen Film schauen, einen Spieleabend machen oder sich gegenseitig mit Beauty-Behandlungen verwöhnen. Mit Sicherheit lassen sich auch einige dieser Ideen miteinander verbinden.