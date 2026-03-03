Die Premier League hat im April 2023 entschieden, dass ihre Klubs ab der Saison 2026/27 keine Wettanbieter mehr auf der Brust ihrer Spieltrikots tragen dürfen.

Von einem Verzicht auf Sponsoring in der Premiership im Zuge der Überprüfung des britischen Glücksspielrechts durch den Staat ist die Liga damals ausgegangen. Direkt umgesetzt wurde die Entscheidung allerdings nicht. Sie verschiebt die Veränderung bewusst. Das hat seitdem eine wirtschaftlich alles andere als ruhige Übergangsphase ausgelöst.

Der Datenanbieter GlobalData beziffert auf Grundlage von öffentlich verfügbarem Datenmaterial den Wert der Deals über Trikotsponsoring durch Wettanbieter in der Premier League innerhalb der Saison 2024/25 auf 135,43 Millionen US-Dollar.

Die Entscheidung für 2026 bedeutet daher nicht, dass der Markt bereits abgekühlt wäre, eher das Gegenteil.

Regulierungen werden zu Vertragsklauseln

Presseberichten zufolge einigten sich im Sommer 2024 Premier League, FA, EFL und Women’s Super League auf einen gemeinsamen Kodex für Glücksspielpartnerschaften. Damit sollten klarere Spielregeln für verantwortungsvolles Werben geschaffen und die Transparenz erhöht werden.

Der Kern: Sponsoring wird weiter zulässig sein, aber es ist überprüfbar. Lizenzstatus, Marktaufsicht, Compliance-Strukturen, Zahlungsprozesse, Identitätsprüfung. All das rückt stärker in den Vordergrund. In einem Umfeld, in dem Regulierung nicht nur staatlich, sondern auch verbandlich definiert wird, entsteht ein Qualitätsfilter.

In dieser Lage lässt sich beobachten, dass die Premier League nicht allein auf Werbeflächen reagiert, sondern auf Vertrauensfragen. Genau das zeichnet neue Anbieter aus, die in diesem Markt bestehen wollen: belastbare Lizenzen, transparente Eigentümerstrukturen und technische Infrastruktur, die regulatorischen Prüfungen standhält. Ein isolierter Logoschriftzug reicht nicht mehr.

Ein Beschluss aus der Liga, nicht vom Parlament

Der Impuls kam formal von den Klubs selbst. Die Premier League erklärte am 13. April 2023, sie habe sich mit dem Department for Culture, Media and Sport abgestimmt und eine kollektive Vereinbarung getroffen. Es handelt sich nicht um ein gesetzliches Totalverbot. Es ist eine Selbstregulierung.

Die Einschränkung betrifft ausschließlich die Trikotbrust bei Spielkleidung. Ärmel, Trainingsausrüstung, digitale Assets und Bandenwerbung im Stadion bleiben zulässig

Gleichzeitig verschärfte die britische Werbeaufsicht ASA bereits zuvor ihre Regeln. Seit Oktober 2022 dürfen Glücksspielanzeigen keine starke Anziehungskraft auf Minderjährige entfalten. Die Grenze verläuft nicht nur über Inhalte, sondern auch über Bildsprache und prominente Testimonials.

Die Trikotbrust steht im Zentrum dieser Debatte. Sie ist global sichtbar. Sie erscheint in Highlight-Clips, auf Sammelkarten und sogar in Videospielen.

TGP Europe und die Grenzen von White-Label-Modellen

Im Mai 2025 veröffentlichte die UK Gambling Commission eine Mitteilung zum Rückzug von TGP Europe aus dem britischen Markt. Die Behörde erklärte, das Unternehmen habe nach einer Untersuchung seine Aktivitäten eingestellt. Mehrere Fußballvereine standen in Geschäftsbeziehungen mit Marken, die über TGP-Lizenzen operierten.

Die Regulierungsbehörde wies öffentlich darauf hin, dass Klubs mit unlizenzierten oder indirekt lizenzierten Partnern Risiken eingehen könnten. Einige Vereine mussten daraufhin ihre Sponsoringbeziehungen prüfen. Das war kein symbolischer Vorgang.

Es war ein konkreter Testfall dafür, wie eng sportliche Partnerschaften und Glücksspielaufsicht inzwischen verzahnt sind. White-Label-Strukturen galten lange als praktikabler Weg für internationale Marken. Der TGP-Fall zeigte, wie schnell dieses Modell ins Zentrum regulatorischer Auseinandersetzungen geraten kann.

Hier liegt eine reale Reibungsfläche. Internationale Wettanbieter richten sich oft an Märkte außerhalb Großbritanniens. Ihre Logos erscheinen dennoch auf englischen Trikots. Die britische Aufsicht bewertet jedoch die formale Lizenzlage. Nicht jede Konstruktion übersteht diese Prüfung.

Sichtbarkeit verschiebt sich

Der Wegfall der Brustfläche erzeugt einen Verdrängungseffekt. Sponsoren weichen auf andere Flächen aus. Das verändert den Marktwert einzelner Inventare. Ärmelsponsoring wird strategisch wichtiger. Digitale Partnerschaften gewinnen an Gewicht. Auch Content-Kooperationen in sozialen Medien rücken stärker in den Fokus.

Die wirtschaftliche Abhängigkeit einzelner Klubs von Glücksspielgeldern bleibt dabei ein offenes Thema. Laut Branchenanalysen entfiel in der Saison 2024/25 ein erheblicher Anteil der Brustsponsoren auf Wettunternehmen.

Kleine und mittlere Vereine stehen unter größerem Druck als internationale Markenklubs.

Einige Beobachter argumentieren, der Markt werde Ersatzbranchen finden. Fintech, Streaming oder Tourismus werden genannt. Doch belastbare Vertragszahlen dazu sind bislang nicht öffentlich. Es bleibt jedoch Unsicherheit.

Die nächste politische Stufe

Im Februar 2026 kündigte die britische Regierung eine Konsultation an, die Sponsoring durch nicht lizenzierte Glücksspielunternehmen im britischen Sport weiter einschränken soll. Die Ankündigung stammt vom Department for Culture, Media and Sport.

Damit verschiebt sich der Fokus von Werbeflächen auf die Frage, wer überhaupt Sponsor sein darf. Die Trikotbrust war nur ein erster Schritt. Sollte die Regierung strengere Kriterien durchsetzen, betrifft das nicht nur die Premier League. Auch untere Ligen und andere Sportarten wären einbezogen. Die wirtschaftlichen Folgen sind schwer abzuschätzen. Einige Vereine warnen vor Einnahmeverlusten. Regulierer verweisen auf Verbraucherschutz und Marktintegrität.

Europa schaut zu

Andere europäische Ligen beobachten die Entwicklung genau. In Italien existieren bereits strengere Werbebeschränkungen für Glücksspielanbieter. In Deutschland regelt der Glücksspielstaatsvertrag 2021 die Zulassung von Anbietern und Werbung.

Die Premier League gilt dennoch als Referenzmarkt. Ihre globale Reichweite ist einzigartig. Entscheidungen dort wirken international. Ein vollständiger Rückzug von Wettmarken aus dem Profifußball ist derzeit nicht erkennbar.

Die Branche passt sich an. Werbung wird fragmentierter. Vertragsstrukturen werden juristisch komplexer. Aufsichtsbehörden greifen früher ein. Der Markt reagiert nicht mit Rückzug, sondern mit Anpassung.

