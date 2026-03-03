Özgür Çelik: „Die neue Geometrie der globalen Macht“

Geopolitik-Analyse von Özgür Çelik: Wie Lieferketten, Technologie und Energiewende den globalen Machtkampf zwischen West und Ost im Jahr 2026 neu definieren.

Teilen

Ein Gastkommentar von Özgür Çelik

Das internationale System ist mit den sich im letzten Jahrzehnt beschleunigenden Brüchen von einem klassischen Gleichgewichtsmodell der Macht in eine vielschichtige, hybride und von Unsicherheit geprägte Wettbewerbsphase eingetreten.

In dieser Phase ist militärische Kapazität allein nicht mehr ausschlaggebend; finanzielle Instrumente, Energiekorridore, Technologiearchitekturen, Sanktionsregime, Informationskrieg und Stellvertreterkonflikte sind zu zentralen Elementen zwischenstaatlicher Auseinandersetzungen geworden.

Die neue Geometrie der globalen Macht

Der globale Machtkampf wird heute nicht mehr an Frontlinien ausgetragen, sondern in Lieferketten, in den Bilanzen von Zentralbanken, in Rüstungskonsortien, in Seehoheitszonen und in der Wahrnehmungswelt der Öffentlichkeit. Diese neue Gleichung zwingt strategisches Denken dazu, nicht nur militärische, sondern zugleich wirtschaftliche, diplomatische und gesellschaftliche Dimensionen zu steuern.

Vor diesem Hintergrund konzentriert sich der Wettbewerb der Großmächte auf zwei Hauptachsen: Erstens die systeminterne Konsolidierung über die institutionellen Strukturen der atlantisch geprägten Ordnung; zweitens die Festigung eurasisch geprägter Alternativnetzwerke.

Transformation der atlantischen Sicherheitsarchitektur

Die Sicherheitsarchitektur des Atlantiks, deren Rückgrat die NATO bildet, hat sich von einem rein militärischen Bündnis zu einer Koordinationsplattform entwickelt, die auch Bereiche wie Technologie, Energiesicherheit und Lieferkettensicherheit umfasst. Diese Transformation erhöht die Fähigkeit des Bündnisses, über seine geografischen Grenzen hinaus Wirkung zu entfalten, vertieft jedoch zugleich die Blockbildung.

Auf der politischen Koordinationsseite des atlantischen Systems stärkt die Europäische Union ihre normative Macht durch Sanktionsinstrumente und Regulierungspolitiken. Die von digitalen Marktregeln bis hin zur Energieversorgungssicherheit reichende Gesetzgebung beeinflusst nicht nur die Union selbst, sondern auch globale Akteure. Dadurch entsteht ein auf Recht und Wirtschaft gestützter geopolitischer Einflussraum. Gleichzeitig begrenzen langsame Entscheidungsprozesse und innenpolitische Fragilitäten den Anspruch strategischer Autonomie.

Eurasische Aufstiegsdynamiken und Chinas Seidenstraße

Auf der zweiten Hauptlinie des globalen Machtgleichgewichts stehen die eurasischen Aufstiegsdynamiken. China, das sein Gewicht innerhalb des Systems durch seine wirtschaftliche Größe und Produktionskapazität erhöht, baut über die Belt and Road Initiative mittels Infrastruktur-, Hafen-, Eisenbahn- und Energieinvestitionen ein transkontinentales Einflussnetz auf.

Diese Initiative ist nicht nur ein wirtschaftliches Entwicklungsprojekt, sondern zugleich ein strategischer Einflussmechanismus, der über Handelsrouten, Kreditbeziehungen und logistische Abhängigkeiten wirkt. Das über die maritime Seidenstraße und Landkorridore geschaffene Netzwerk erzeugt vom Indopazifik bis ins Innere Europas das Gefühl einer geopolitischen Umklammerung.

Russlands revisionistische Strategie und die Rolle der Energie

In der militärischen und sicherheitspolitischen Dimension der eurasischen Achse sind die revisionistischen Reflexe Russlands prägend. Der Ansatz, das nähere Umfeld als Sicherheitsgürtel zu betrachten, wird über heiße Konfliktzonen und eingefrorene Konflikte abgesichert.

Die Energiekarte ist dabei eines der wichtigsten Hebelmittel dieser Strategie. Erdgas- und Öllieferungen werden nicht nur ökonomisch, sondern auch als politisches Druckinstrument eingesetzt. Langfristige Sanktionsregime und finanzielle Restriktionen stellen jedoch die Nachhaltigkeit dieser Kapazität zunehmend infrage.

Die Ukraine als Epizentrum systemischer Auseinandersetzung

Die sichtbarste und intensivste Manifestation des Großmachtwettbewerbs ist der Krieg in der Ukraine. Dieser Konflikt zeigt, dass konventionelle militärische Stärke weiterhin entscheidend ist, belegt jedoch zugleich, dass unbemannte Systeme, Cyberangriffe, Satellitenaufklärung und Open-Source-Intelligence die Natur des Krieges grundlegend verändern.

Energieversorgung, Getreidekorridore und Produktionslinien der Rüstungsindustrie sind zu zentralen Themen der Weltpolitik geworden. Der Krieg ist nicht nur ein bilateraler Konflikt, sondern Ausdruck einer systemischen Machtauseinandersetzung.

Regionale Brennpunkte: Nahost und Indopazifik

Ein weiteres zentrales Feld der globalen Gleichung ist der Nahe Osten. Als Knotenpunkt der Energiewege ist diese Region sowohl Wettbewerbsraum der Großmächte als auch Projektionsfläche regionaler Akteure. Der Iran versucht, seinen regionalen Einfluss durch Stellvertreterkräfte und asymmetrische Fähigkeiten auszuweiten, während ein golfzentrierter Block bemüht ist, Sicherheitsrisiken durch wirtschaftliche Modernisierungsprojekte auszubalancieren. Energiepreise, Seehandelsrouten und konfessionelle Bruchlinien nähren dabei die geopolitische Instabilität.

Der Indopazifik gilt als das zentrale Wettbewerbsfeld der kommenden Jahrzehnte. Die Vereinigte Staaten verfolgen dort eine Balancepolitik über Militärallianzen und Sicherheitspartnerschaften, während regionale Akteure versuchen, ein sensibles Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Abhängigkeit und Sicherheitsbedenken zu wahren.

Halbleiterproduktion, seltene Erden und maritime Transportwege bilden die strategischen Kernbereiche dieses Wettbewerbs. Technologieembargos und Investitionsbeschränkungen zeigen, dass wirtschaftliche Globalisierung nicht unumkehrbar ist.

Handlungsspielräume mittlerer Mächte und strategische Autonomie

In diesem globalen Umfeld verengt sich der Handlungsspielraum mittlerer Mächte, eröffnet aber zugleich neue Chancen. Multilaterale Diplomatie, flexible Bündniskonstellationen und Bemühungen um eine stärkere Eigenständigkeit in der Rüstungsindustrie sind zentrale Instrumente auf dem Weg zu strategischer Autonomie. Staaten an den Schnittstellen von Energiekorridoren, mit wachsender Produktionskapazität und technologischen Fortschritten im Militärbereich versuchen, durch Balancepolitik zwischen den Großmächten Handlungsspielräume zu sichern.

Eine solche Balancepolitik ist jedoch mit erheblichen Risiken verbunden. Einerseits steht ein Sicherheitsschirm, andererseits wirtschaftliche Abhängigkeit. Fragile Finanzmärkte, Auslandsverschuldung und Energieimportabhängigkeit begrenzen strategische Optionen.

Daher gewinnt die langfristige Planungskapazität staatlicher Führung an entscheidender Bedeutung. Eigenständigkeit in der Verteidigungsindustrie bedeutet nicht nur militärische Unabhängigkeit, sondern auch Technologietransfer, hohe Wertschöpfung und Exporterlöse. Ebenso schafft eine diversifizierte Energieversorgung Resilienz gegenüber geopolitischem Druck.

Finanzsystem und Informationskrieg als unsichtbare Waffen

Ein weiterer zentraler Aspekt des globalen Machtkampfes ist das Finanzsystem. Der Status einer Reservewährung, die Fähigkeit zur Verhängung von Sanktionen und internationale Zahlungssysteme sind die unsichtbaren Waffen der Gegenwart. Bemühungen um alternative Zahlungsnetzwerke und Handel in lokalen Währungen zeigen, dass die bestehende Finanzordnung infrage gestellt wird. Deren Nachhaltigkeit hängt jedoch von Tiefe und Vertrauen ab. Globales Kapital sucht rechtliche Vorhersehbarkeit und institutionelle Stabilität; fehlen diese, steigen die Kosten.

Informationskrieg und öffentliche Meinungsbildung sind integrale Bestandteile des neuen geopolitischen Zeitalters. Soziale Medien, Desinformationskampagnen und psychologische Operationen können die Innenpolitik von Staaten unmittelbar beeinflussen. Nationale Sicherheit beschränkt sich daher nicht mehr auf Grenzverteidigung, sondern umfasst auch gesellschaftlichen Zusammenhalt und institutionelles Vertrauen. Demokratische Systeme sind aufgrund ihrer Offenheit anfälliger für externe Einflussnahme, während geschlossene Systeme Stabilität über Informationskontrolle zu sichern versuchen.

Geopolitik der Energiewende

Auch die Energiewende wird die globalen Machtverhältnisse neu ordnen. Eine sinkende Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verändert die Einnahmestruktur von Öl- und Gasexporteuren. Erneuerbare Energietechnologien, Batterieproduktion und eine Wasserstoffwirtschaft schaffen neue Wettbewerbsfelder. Dieser Wandel ist nicht nur ökologisch, sondern zugleich ein geopolitischer Umverteilungsprozess. Staaten mit kritischen Rohstoffen gewinnen an strategischer Bedeutung, während sich für Energieimporteure neue Chancen eröffnen.

Resilienz als Überlebensfaktor der neuen Ära

Insgesamt bewegt sich das internationale System in Richtung einer multipolaren Phase, doch bedeutet Multipolarität nicht automatisch Stabilität. Vielmehr nehmen Unsicherheit und Risiken in Übergangsphasen naturgemäß zu. Auch wenn Großmächte direkte Konfrontationen zu vermeiden suchen, setzen sie ihren Wettbewerb über Stellvertreterkriege, Wirtschaftssanktionen und hybride Operationen fort. Strategisches Denken muss daher strukturelle Resilienz über kurzfristige taktische Gewinne stellen.

Staaten stehen vor drei grundlegenden Prüfungen: Erstens müssen sie wirtschaftliche Verwundbarkeiten reduzieren und ein nachhaltiges Wachstumsmodell aufbauen; zweitens die Abhängigkeit in Verteidigungs- und Technologiebereichen minimieren; drittens diplomatische Flexibilität bewahren und scharfe Blockkonfrontationen möglichst vermeiden. Gelingt dieses Gleichgewicht nicht, erzeugen außenpolitische Entscheidungen innenpolitische Kosten und schwächen die gesellschaftliche Zustimmung.

Die neue geopolitische Gleichung weist auf eine Ära hin, in der nicht der Stärkste, sondern der Widerstandsfähigste überlebt. Resilienz beruht nicht allein auf militärischer Kapazität, sondern ebenso auf wirtschaftlicher Diversität, institutioneller Qualität, gesellschaftlichem Zusammenhalt und strategischer Weitsicht.

In einem sich verschärfenden globalen Machtkampf werden jene Staaten Vorteile erlangen, die rational und multidimensional strategisch handeln können. Entscheidend ist nicht nur die Fähigkeit zum eigenen Zug, sondern auch die Fähigkeit, Züge anderer zu absorbieren. Strategische Vorausschau, Flexibilität und institutionelle Kontinuität sind die wertvollsten Machtmultiplikatoren der neuen Ära.

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von NEX24 dar.

Zum Autor

Özgür Çelik studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Philosophie an der Universität Duisburg-Essen. Seine Fachgebiete sind die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sowie zwischen der EU und der Türkei, türkische Politik, die türkische Migration und Diaspora in Deutschland.

AUCH INTERESSANT

– Fall Albanese –

Manipulierte Narrative: Die gezielte Kampagne gegen Francesca Albanese

Eine Kampagne gegen UN-Berichterstatterin Albanese basiert auf KI-Fakes. Erfahren Sie mehr über die Hintergründe und die Rolle europäischer Regierungen.