Von Polat Karaburan

Die jüngsten Äußerungen des iranischen Außenministers Abbas Araghchi nach dem Tod von Imam Khamenei haben eine militärische Struktur in den Fokus gerückt, die im Westen oft unterschätzt wird.

Araghchis Hinweis auf das „dezentralisierte Mosaik-Verteidigungssystem“ ist keine bloße Rhetorik, sondern die verbale Bestätigung einer jahrzehntelangen Transformation der iranischen Verteidigungsstrategie. Diese Doktrin ist das Ergebnis einer akribischen Beobachtung moderner Kriegsführung und der schmerzhaften Lehren aus Irans eigener Geschichte.

Die Schule der Konflikte: Lernen von den Feinden und aus der eigenen Not

Um das Mosaik-System zu verstehen, muss man die strategische Isolation Irans und seine Beobachtung der US-geführten Kriege in der Nachbarschaft analysieren. Die iranische Führung, insbesondere innerhalb der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), fungierte über zwei Jahrzete hinweg als aufmerksamer Beobachter der US-Invasionen in Afghanistan (2001) und im Irak (2003).

In beiden Konflikten wandte das Pentagon die sogenannte „Enthauptungsstrategie“ (Decapitation Strategy) an. Das Ziel war simpel: Durch technologische Überlegenheit und präzise Luftschläge sollten die zentralen Kommando- und Kontrollzentren (C2) innerhalb von Stunden oder Tagen ausgeschaltet werden.

In Bagdad sah der Iran, wie das hochzentralisierte System von Saddam Hussein kollabierte, sobald die Kommunikation zwischen dem Palast und den Generälen unterbrochen war. Ohne Befehle von oben stellten die irakischen Divisionen den Kampf ein oder lösten sich auf.

Der Iran zog daraus den entscheidenden Schluss: Zentrale Hierarchien sind in einem Krieg gegen eine technologisch überlegene Supermacht eine tödliche Schwachstelle. Hinzu kamen die Erfahrungen aus dem achtjährigen Iran-Irak-Krieg (1980–1988). Hier lernte Teheran, dass starre Frontlinien und klassische Abnutzungsschlachten gegen einen vom Ausland unterstützten Gegner enorme Opfer fordern. Die Lösung musste eine asymmetrische, flexible und vor allem unzerstörbare Struktur sein.

Die Geburtsstunde des Mosaiks: Die Reform von 2005

Im Jahr 2005, als die US-Präsenz im Irak und in Afghanistan ihren Höhepunkt erreichte und eine Invasion des Iran als reales Szenario diskutiert wurde, leitete der damalige Kommandeur der IRGC, Mohammad Ali Jafari, eine radikale Umstrukturierung ein. Die IRGC wurde von einer klassischen Armee in 31 eigenständige Einheiten transformiert – korrespondierend mit den 31 Provinzen des Landes.

Diese Transformation markiert den Übergang zur „Mosaik-Verteidigung“. Die Metaphorik des Mosaiks ist dabei präzise gewählt: In einer klassischen Militärstruktur funktioniert die Armee wie ein komplexes Uhrwerk; bricht ein zentrales Zahnrad, steht die Maschine still. Ein Mosaik hingegen besteht aus tausenden kleinen, separaten Steinen. Wenn man einen Teil des Bildes zerstört, bleiben die anderen Steine unberührt und behalten ihre Integrität. Das Gesamtbild mag Risse bekommen, aber die Substanz bleibt bestehen.

Operative Unabhängigkeit: Kämpfen ohne Kopf

Das Kernmerkmal dieses Systems ist die vollständige Autonomie der Provinzkommandanten. In einem konventionellen Krieg würde der Ausfall der obersten Führung in Teheran – sei es der Revolutionsführer, der Präsident oder der Oberbefehlshaber der Streitkräfte – normalerweise zur Kapitulation oder zum Chaos führen. Im iranischen Mosaik-System ist genau das Gegenteil der Fall.

Sollte die Zentrale ausgeschaltet werden, greift automatisch das Protokoll der „operativen Eigenständigkeit“. Jeder Provinzkommandeur der IRGC verfügt über eigene Waffenarsenale, Logistikketten, Nachrichtendienste und Basidsch-Milizen. Sie sind explizit darauf trainiert, ohne Rückkoppelung mit Teheran eigenständige militärische Entscheidungen zu treffen, Angriffe zu planen und Guerillakriegsführung zu betreiben.

Diese Strategie macht eine „Enthauptung“ faktisch unmöglich. Ein Angreifer müsste nicht nur eine Zentrale ausschalten, sondern 31 separate, hochmotivierte und autarke Armeen gleichzeitig besiegen, die sich zudem in einem Gelände verschanzen, das von Hochgebirgen und Wüsten geprägt ist.

Asymmetrie und die Einbindung der Gesellschaft

Das Mosaik-System ist untrennbar mit der Basidsch-Miliz verbunden. In jeder Provinz fungiert die IRGC als Kader für eine Massenmobilisierung. Die Verteidigung wird „sozialisiert“. Das bedeutet, dass die militärische Struktur tief in die zivilen Strukturen der jeweiligen Provinz eingewoben ist.

Die Kämpfer verteidigen nicht eine abstrakte Linie auf einer Karte, sondern ihre eigene Heimat, ihre Städte und ihre Nachbarschaften. Dies erhöht die Widerstandsfähigkeit (Resilience) massiv. Während eine reguläre Armee nach dem Verlust ihrer Basis oft die Kampfmoral verliert, wechselt die Mosaik-Verteidigung in einem solchen Fall nahtlos in einen langwierigen Aufstandskrieg (Insurgency). Der Iran hat aus den Fehlern der USA in Vietnam und im Irak gelernt: Es ist fast unmöglich, eine bewaffnete Bevölkerung zu besiegen, die in dezentralen Zellen organisiert ist.

Technologische Anpassung: Billig, dezentral, tödlich

Die technologische Komponente der Mosaik-Verteidigung spiegelt die Struktur wider. Anstatt auf teure, zentral wartungsintensive Waffensysteme wie Kampfjets der fünften Generation zu setzen, hat der Iran massiv in Drohnen (UAVs) und Raketentechnologie investiert, die dezentral produziert und gelagert werden können.

Ein „Schwarm“ von Drohnen kann von einem versteckten Hinterhof in einer entlegenen Provinz gestartet werden. Die Startrampen für ballistische Raketen und Marschflugkörper sind über das ganze Land in unterirdischen „Raketenstädten“ verteilt. Selbst wenn die Kommunikation zwischen den Provinzen unterbrochen wird, kann jede Einheit ihre eigenen Distanzwaffen einsetzen, um strategische Ziele des Gegners – etwa Flugzeugträger im Persischen Golf oder Luftwaffenstützpunkte in der Region – anzugreifen.

Die psychologische Dimension: Abschreckung durch Unberechenbarkeit

Das Mosaik-System dient primär der Abschreckung. Ein potenzieller Angreifer steht vor dem Dilemma, dass es kein „Center of Gravity“ gibt, dessen Zerstörung den Sieg garantiert. Die USA oder Israel könnten die iranische Luftwaffe am Boden zerstören und die Regierungsgebäude in Teheran dem Erdboden gleichmachen, doch am nächsten Tag würden sie feststellen, dass sie immer noch 31 intakten Gegnern gegenüberstehen, die über das ganze Land verteilt sind.

Diese Unberechenbarkeit ist kalkuliert. Das System erzwingt einen „langen Krieg“ (War of Attrition), den westliche Demokratien aufgrund innenpolitischer Zwänge und wirtschaftlicher Kosten meist scheuen. Wie Araghchi treffend feststellte, ermöglicht die dezentrale Struktur die Fortführung der Kriegsführung über einen sehr langen Zeitraum, ungeachtet des Schicksals der politischen Elite.

Topografie als strategischer Verbündeter

Ein oft übersehener Aspekt des Mosaik-Systems ist die Symbiose zwischen militärischer Struktur und der rauen Geografie des Iran. Das Land ist eine natürliche Festung, geprägt durch die massiven Gebirgszüge des Zagros und des Alborz sowie durch weite, lebensfeindliche Wüsten im Zentrum. Die 31 Provinzeinheiten der IRGC nutzen diese Topografie, um die „Mosaiksteine“ physisch voneinander abzugrenzen und gleichzeitig zu schützen.

In den Provinzen des Zagros-Gebirges beispielsweise ist jede Einheit darauf spezialisiert, die engen Pässe und Höhlensysteme zu nutzen, um Invasoren in langwierige Hinterhalte zu locken. Die Mosaik-Doktrin sieht vor, dass das Gelände selbst zum Kommunikationshindernis für den Feind wird, während die lokalen Einheiten jeden Pfad kennen.

Hier zeigt sich die Lehre aus dem Afghanistan-Krieg: Die USA konnten zwar die Städte kontrollieren, doch in den zerklüfteten Bergen verloren sie die Initiative gegen dezentrale Zellen. Der Iran hat dieses Prinzip perfektioniert, indem er modernste Tunnelbau-Technologie nutzt, um unterirdische Versorgungswege innerhalb der Provinzen zu schaffen, die gegen bunkerbrechende Waffen immun sind.

Die transnationale Erweiterung: Das Mosaik jenseits der Grenzen

Das dezentralisierte Mosaik-Verteidigungssystem endet jedoch nicht an den Staatsgrenzen des Iran. Es findet seine logische Fortsetzung in der sogenannten „Achse des Widerstands“ (Axis of Resistance). Akteure wie die Hisbollah im Libanon, die Houthis im Jemen und die verschiedenen Milizen im Irak fungieren als externe Mosaiksteine.

Diese Gruppen sind nicht einfach nur Stellvertreter, sondern nach demselben Prinzip der operativen Autonomie organisiert, das auch innerhalb Irans gilt. Der Iran hat beobachtet, wie die israelische Armee im Libanonkrieg 2006 trotz massiver technologischer Überlegenheit daran scheiterte, die dezentralen Strukturen der Hisbollah zu zerschlagen.

Die Erkenntnis war klar: Wenn der Feind an mehreren Fronten gleichzeitig gegen autonome „Mosaik-Zellen“ kämpfen muss, wird seine Schlagkraft zerstreut. Sollte Teheran direkt angegriffen werden, würden diese externen Einheiten unabhängig voneinander reagieren, was die Eskalationskosten für einen Angreifer unkalkulierbar macht.

Industrielle Autarkie und technologische Redundanz

Ein weiterer Pfeiler dieses Systems ist die wirtschaftliche und industrielle Komponente. Ein dezentralisiertes System kann nur funktionieren, wenn auch die Logistik dezentralisiert ist. Der Iran hat über Jahre hinweg eine Verteidigungsindustrie aufgebaut, die darauf ausgerichtet ist, Ersatzteile, Munition und sogar komplexe Systeme wie Drohnen in kleineren, über das Land verteilten Werkstätten zu produzieren.

Dies ist eine direkte Reaktion auf die Sanktionsregime und die Beobachtung der globalen Lieferkettenabhängigkeit in modernen Kriegen. Während westliche Armeen oft auf wenige hochspezialisierte Fabriken angewiesen sind, setzt das Mosaik-System auf Redundanz. Jede der 31 IRGC-Einheiten verfügt über eigene Depots und Werkstätten, die monatelang ohne Nachschub aus der Hauptstadt operieren können.

In der Ukraine hat man gesehen, wie entscheidend die schiere Masse an Artilleriemunition und einfachen Drohnen ist. Irans Mosaik-System ist darauf ausgelegt, genau diese Masse dezentral zu generieren und zu verwalten, was es fast unmöglich macht, die militärische Schlagkraft durch die Zerstörung weniger Industriezentren auszuschalten.

Psychologische Kriegführung und die „Weiche Abwehr“

Schließlich umfasst das System auch die „weiche“ Dimension der Verteidigung. In der iranischen Militärphilosophie ist die Informationsebene ein integraler Bestandteil des Mosaiks. Jede Provinz verfügt über eigene Medienkapazitäten und Cyber-Einheiten, die darauf trainiert sind, im Falle einer nationalen Kommunikationssperre lokal zu agieren.

Dies dient dazu, das Narrativ des Widerstands aufrechtzuerhalten, selbst wenn die staatlichen Fernsehsender in Teheran schweigen sollten. Die IRGC hat aus den „Farbrevolutionen“ und den sozialen Unruhen der Vergangenheit gelernt, dass die Stabilität des Systems von der Standhaftigkeit der Basis abhängt. Das Mosaik-System fungiert daher auch als gesellschaftliches Immunsystem: Die lokale Präsenz der IRGC und der Basidsch in jedem Dorf und jeder Stadt soll sicherstellen, dass psychologische Operationen des Gegners (Soft War) an der lokalen Identität und Loyalität abprallen.

Ein Erbe der Resilienz

Die Aktivierung dieses Systems, wie sie nach dem Tod von Imam Khamenei und den Angriffen auf Konsulate in der Region angedeutet wurde, zeigt, dass der Iran sich im Modus der existenziellen Verteidigung befindet. Das Mosaik-System ist die ultimative Antwort auf die geopolitische Umklammerung. Es ist die militärische Manifestation des Überlebenswillens eines Staates, der sich seit 1979 im Belagerungszustand sieht.

Für einen Invasoren bedeutet das Mosaik-System, dass es keinen „Tag nach dem Sieg“ gibt, weil es keinen Tag gibt, an dem der Gegner kollektiv die Waffen niederlegt. Jedes Teil des Mosaiks muss einzeln gebrochen werden – eine Aufgabe, die militärisch und logistisch kaum zu bewältigen ist.

In einer Ära, in der Kriege zunehmend durch Ausdauer und strukturelle Resilienz entschieden werden, könnte das iranische Mosaik eines der effektivsten Verteidigungsmodelle der modernen Geschichte darstellen.

