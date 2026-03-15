Iran nutzt die Straße von Hormus als Hebel gegen den Petrodollar. Die Forderung nach Yuan-Zahlungen attackiert das US-Finanzsystem im Kern.

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Teheran – Inmitten des seit dem 28. Februar 2026 andauernden Krieges, der mit US-israelischen Schlägen gegen den Iran und der Tötung des obersten Führers Ali Khamenei begann, hat der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärt, dass die Straße von Hormus grundsätzlich offen sei.

Er stellte jedoch klar, dass diese strategische Route für Schiffe der USA und Israels sowie deren westliche Verbündete gesperrt bleibe. Während die Märkte auf den Anstieg von Brent-Rohöl auf über 110 Dollar pro Barrel blicken, zeichnet sich eine weitreichende Verschiebung der globalen Finanzarchitektur ab, die weit über militärische Schläge hinausgeht.

Doch hinter dieser militärischen Absperrung zeichnet sich eine weitaus folgenreichere Entscheidung ab: Teheran erwägt, den Zugang zu dieser lebenswichtigen Handelsroute an eine finanzielle Bedingung zu knüpfen, die das Herzstück der globalen US-Macht angreift.

Der Angriff auf die Architektur der US-Finanzmacht

Ein hochrangiger iranischer Beamter erklärte gegenüber CNN, dass Teheran die Durchfahrt einer begrenzten Anzahl von Öltankern nur dann erlauben wolle, wenn die Ladung in chinesischen Yuan und nicht in US-Dollar gehandelt wird.

Um die Tragweite der aktuellen iranischen Überlegungen zu verstehen, muss man die Architektur des Petrodollar-Systems betrachten. Dieses System entsprang dem Nixon-Schock von 1971 und wurde 1974 formalisiert. In dieser Vereinbarung stimmten Saudi-Arabien und die Golfstaaten zu, alle Ölverkäufe in US-Dollar zu denominieren.

Dies schuf einen selbsterhaltenden Kreislauf, der die Weltfinanzen seither beherrscht: Da Öl das meistgehandelte Gut der Welt ist, muss jede Nation, die Energie importiert, zuerst Dollar erwerben. Jede Zentralbank weltweit hält Dollar-Reserven genau aus diesem Grund. Der Status des Dollars als primäre Reservewährung ist somit kein abstrakter Erfolg, sondern fließt direkt und mechanisch aus dem Ölhandel.

Bisher wurde weltweit Öl überwiegend in Dollar gehandelt, mit Ausnahme von sanktioniertem russischem Öl, das in Rubel oder Yuan bepreist wird. Ein hochrangiger iranischer Beamter teilte CNN jedoch mit, dass Teheran nun erwäge, den Zugang zum weltweit kritischsten maritimen Nadelöhr dauerhaft an eine neue Bedingung zu knüpfen: Die Durchfahrt einer begrenzten Anzahl von Öltankern soll nur gestattet werden, wenn die Ladung in chinesischen Yuan und nicht in US-Dollar gehandelt wird.

Ein neuer Mechanismus statt bloßer Rhetorik

Was den iranischen Vorschlag strukturell so bedeutend macht, ist nicht allein die bloße Herausforderung des Dollars – eine Rhetorik der De-Dollarisierung kursiert bereits seit Jahren, ohne dass sie bisher zu wesentlichen materiellen Veränderungen geführt hat.

Das Entscheidende hier ist jedoch der Mechanismus. Teheran schlägt nicht einfach nur vor, dass ein Teil des bilateralen Handels in Yuan abgewickelt wird. Es wird vorgeschlagen, dass der physische Zugang zum wichtigsten Energie-Engpass der Welt direkt an die Währungsbezeichnung gekoppelt wird.

Die praktische Konsequenz wäre ein bifurkierter (zweigeteilter) globaler Ölmarkt:

Yuan-denominierte Fässer fließen für jene, die bereit sind, in Chinas Währung zu zahlen, ungehindert durch Hormus.

Dollar-denominierte Schiffe müssten unter erheblichem Zeit- und Kostenaufwand umgeleitet werden.

Die Kriegsaufschläge, die westliche Energieimporteure bereits jetzt absorbieren müssen, würden damit von einer vorübergehenden Erscheinung zu einer dauerhaften, strukturellen Belastung werden.

Die Straße von Hormus als Finanzwaffe

Seit dem 4. März haben iranische Kräfte die Meerenge für „geschlossen“ erklärt. Der Konflikt hat etwa 20 % der weltweiten Ölvorräte unterbrochen.

Laut der britischen Schifffahrtsbehörde wurden bereits mindestens 16 Schiffe in der Region angegriffen, und die Kriegsrisiko-Versicherungen sind faktisch unbezahlbar geworden. Donald Trump reagierte mit der Drohung, die gesamte Ölinfrastruktur der Insel Kharg anzugreifen, nachdem bereits alle militärischen Ziele dort bombardiert wurden. Doch Irans Antwort war kein weiterer Raketenschlag, sondern die Yuan-Bedingung.

Diese Architektur für einen parallelen Energiekorridor existiert bereits: Seit dem 28. Februar sind unter Schutz der IRGC zwischen 11,7 und 16,5 Millionen Barrel Rohöl per Schattenflotte nach China geflossen – bezahlt in Yuan. Während andere blockiert sind, bewegen sich Chinas Tanker frei.

Diese selektive Passage zeigte sich auch am 13. März, als die Türkei die Genehmigung für ein Schiff erhielt und auch indische sowie saudische Tanker passieren durften. Die Yuan-Bedingung würde diese Kriterien nun formalisieren.

Washingtons Dilemma

Die USA stehen vor einer schwierigen Wahl. Eine militärische Öffnung der Straße, wie von Trump signalisiert, würde langwierige Operationen gegen Minen, Raketen und Drohnenschwärme erfordern.

Der Congressional Research Service merkte am 11. März an, dass die Wiederherstellung des Schiffsverkehrs durch das US-Militär Tage, Wochen oder sogar Monate dauern könnte. Teherans Vorstoß zielt damit auf die finanzielle Basis der amerikanischen Weltmacht ab, statt lediglich auf deren militärische Mittel.