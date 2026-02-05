„Time Hoppers: The Silk Road“ startet im Februar 2026 in den US-Kinos. Alles über die Handlung, die Premiere und die Marktchance für muslimische Inhalte.

Teilen

New York – Mit dem Start von „Time Hoppers: The Silk Road“ (Deutsch: Zeitreisende: Die Seidenstraße) erlebt der US-Kinosektor im Februar 2026 eine Premiere.

Es handelt sich um den ersten explizit muslimisch produzierten Animationsfilm, der über einen großen Verleih landesweit in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt wird. Damit verlässt dieses Genre die Nische der reinen Online-Streaming-Dienste und tritt erstmals in den direkten Wettbewerb der Kinolandschaft.

Hintergrund und Distribution

Hinter dem Projekt steht das Unternehmen Milo Productions Inc., das bereits durch die Plattform Muslim Kids TV bekannt ist. Die Distribution übernimmt Fathom Events, ein Verleih, der auf landesweite Kino-Events spezialisiert ist. Während muslimische Themen in Hollywood bisher meist als Nebenstränge oder aus westlicher Perspektive behandelt wurden, stellt diese Produktion den Versuch dar, eine eigene kulturelle Erzählweise im Mainstream-Kino zu etablieren.

Ray Nutt, CEO von Fathom Entertainment, sieht in dem Film nicht nur ein kulturelles Projekt, sondern eine strategische Marktentscheidung:

„Mit einer wachsenden Bevölkerungszahl von schätzungsweise 4,5 Millionen landesweit sind muslimische Amerikaner ein wichtiger, aber unterrepräsentierter Teil des kulturellen und religiösen Schmelztiegels unseres Landes. Mit ‚Zeitreisende: Die Seidenstraße‘ sieht Fathom eine enorme Marktchance, seine führende Position im Bereich der religiösen Inhalte weiter auszubauen.“

Handlung: Bildung trifft auf Zeitreise-Abenteuer

Der Film kombiniert klassische Abenteuerelemente mit historischen Fakten aus der Wissenschaftsgeschichte. Die Geschichte beginnt im Jahr 2050 an der fiktiven Aqli Academy. Die Protagonisten – Layla, Khalid, Aysha und Abdullah – werden durch ein missglücktes Experiment in das Bagdad des Jahres 825 katapultiert.

Dort treffen sie auf den Alchemisten Fasid, der die Zeitreisesechnologie entwendet, um den Lauf der Wissenschaftsgeschichte zu seinen Gunsten zu manipulieren. Die Schüler müssen daraufhin entlang der historischen Seidenstraße durch verschiedene Epochen reisen, um bedeutende Gelehrte vor dem Einfluss Fasids zu schützen. Im Verlauf der Handlung begegnen die Zuschauer historischen Persönlichkeiten wie:

Al-Khwarizmi (Mathematik/Algebra)

Ibn Al-Haytham (Optik)

Maryam Al-Astrolabi (Astronomie)

Veröffentlichungstermine

In den USA wird der Film am 7. und 8. Februar 2026 landesweit in ausgewählten Kinos gezeigt. Diese zeitlich begrenzte Veröffentlichung dient als Testlauf für die Akzeptanz solcher Produktionen im kommerziellen Kino.

Für den deutschen Markt liegt aktuell noch kein fester Termin für einen Kinostart vor. Aufgrund der engen Verknüpfung mit der Streaming-Plattform der Produzenten ist jedoch davon auszugehen, dass eine digital verfügbare Version kurz nach dem US-Start auch für das deutschsprachige Publikum zugänglich gemacht wird.

Einordnung

Das Projekt wird von namhaften Vertretern der muslimisch-amerikanischen Community unterstützt, darunter die Analystin Dalia Mogahed und der Gelehrte Omar Suleiman. Ziel der Produktion ist es, das „Goldene Zeitalter des Islam“ einem breiten Publikum zugänglich zu machen und die Beiträge dieser Ära zur modernen Wissenschaft hervorzuheben.

Ob der Film technisch und erzählerisch mit großen Studio-Produktionen mithalten kann, bleibt abzuwarten, doch rein organisatorisch stellt der Schritt in den landesweiten Verleih einen neuen Abschnitt für muslimische Medienproduktionen dar.

Milo Productions

Milo Productions ist ein kanadisches Medienunternehmen für Kinder, das sich der Schaffung von gesunder, familienorientierter Unterhaltung verschrieben hat.

Das Unternehmen wurde von dem kreativen Ehepaar Michael Milo und Flordeliza Dayrit gegründet. Das erste große Projekt des Unternehmens war MuslimKids.TV (MKTV) – ein bahnbrechender Spezial-Streamingdienst, der 2016 gestartet wurde.

MuslimKids.TV

Entstanden aus dem Wunsch heraus, hochwertige Bildungs- und Kulturinhalte anzubieten – nicht nur für die eigenen Kinder, sondern für Familien weltweit –, hat sich MKTV zu einer vertrauenswürdigen Plattform entwickelt. Heute bietet es über 15.000 Ressourcen, darunter Videos, interaktive Spiele und E-Books, und wird von Familien auf der ganzen Welt genutzt.

Neben den besten Mainstream-Unterhaltungsangeboten für Kinder integriert MKTV eine religiöse Komponente für muslimische Familien und ist damit eine einzigartige Anlaufstelle für sinnvolle, werteorientierte Inhalte.