Die feierliche Preisverleihung der 76. Berlinale am Samstagabend ist von schweren politischen Verwerfungen überschattet worden.

Berlin – Die feierliche Preisverleihung der 76. Berlinale am Samstagabend ist von schweren politischen Verwerfungen überschattet worden.

Während die türkischen Regisseure İlker Çatak und Emin Alper für ihr filmisches Schaffen ausgezeichnet wurden, sorgten deutliche Worte zum Gaza-Konflikt für einen Eklat in den Reihen der Bundesregierung und scharfe Reaktionen aus der Politik und Diplomatie.

Silberner Bär für Emin Alper: Solidarität mit Gaza

Der renommierte türkische Regisseur Emin Alper nutzte die Weltbühne des Festivals für eine unmissverständliche Anklage. In seiner Dankesrede nach dem Gewinn des Silbernen Bären fand er Worte, die im Saal für Aufsehen sorgten: „In diesen Tagen sind wir Zeugen des Genozids, den Israel in Gaza verübt“, so Alper unter dem Applaus großer Teile des Publikums.

Alper adressierte zudem das moralische Schweigen der Kunstwelt: „Wir stehen hier im Scheinwerferlicht, während in Gaza das Licht ausgeht. Kunst darf kein Teppich sein, unter den wir die Realität kehren.“

Minister verlässt Saal – FDP stellt Kulturförderung infrage

Für den eigentlichen Eklat sorgte jedoch der Filmemacher Abdallah Alkhatib, der die Bundesregierung auf der Bühne als „Partner eines Völkermords im Gazastreifen“ bezeichnete. Bundesumweltminister Carsten Schneider verließ daraufhin demonstrativ den Saal – eine Geste, die umgehend diplomatisches Lob erhielt.

Die israelische Botschaft erklärte auf der Plattform X: „Alle Achtung und Respekt an Minister Schneider […]. Er zeigte klare Kante und moralische Klarheit.“

Auf politischer Ebene forderte der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr nun drastische Konsequenzen für das Festival. Auf X schrieb Dürr:

„Wenn die Berlinale erneut denjenigen eine Plattform bietet, die ihren Israel-Hass offen zur Schau stellen, muss Kulturstaatsminister Weimer jetzt handeln! Die Kulturförderung gehört insgesamt auf den Prüfstand. Für so etwas darf nicht auch noch der Steuerzahler zur Kasse gebeten werden.“

Polarisierung in der Öffentlichkeit

In den sozialen Medien löste die Debatte eine heftige Polarisierung aus. Während Unterstützer von Alper und Alkhatib argumentieren, dass die Kunstfreiheit auch radikale Kritik an der Regierungspolitik decken müsse, sehen Kritiker in den Reden eine Grenzüberschreitung.

Die Forderung der FDP, die staatliche Förderung des Festivals aufgrund politischer Meinungsäußerungen auf den Prüfstand zu stellen, wurde von vielen Kulturschaffenden als Angriff auf die Freiheit der Kunst gewertet.

Der Vorfall verdeutlicht erneut die tiefen Risse, die der Nahostkonflikt durch die internationale Kulturszene zieht. Für Emin Alper markiert der Silberne Bär einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere – doch sein politisches Statement und die Reaktionen darauf dürften die Debatten in Deutschland noch weit über das Festivalende hinaus prägen.

Internationaler Kontext: Alper nicht allein mit Vorwurf

Die scharfen Worte Alpers und Alkhatibs stehen dabei in einer Reihe mit einer weltweit wachsenden diplomatischen Kritik. Nicht nur die Vereinten Nationen (UN) und zahlreiche internationale Menschenrechtsorganisationen haben vor den Zuständen in Gaza gewarnt, auch auf europäischer Regierungsebene wird die Wortwahl drastischer.

Erst kürzlich sorgte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez für einen diplomatischen Eklat, als er Israel während einer Parlamentssitzung explizit als „völkermordenden Staat“ bezeichnete.

Sánchez reagierte damit auf innenpolitische Kritik und stellte klar: „Wir machen keine Geschäfte mit einem völkermordenden Staat.“ Dass nun auch auf der Berlinale ähnliche Begriffe fallen, verdeutlicht, dass die Debatte um die völkerrechtliche Einordnung des Konflikts längst das Zentrum der europäischen Politik und Kultur erreicht hat.

Die Preisträger und ihre Werke

Neben den politischen Debatten standen die künstlerischen Leistungen im Mittelpunkt der Jury-Entscheidungen:

İlker Çatak wurde für seinen Film „Gelbe Briefe“ mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet. Das Werk thematisiert das Schicksal eines Künstlerpaares aus Ankara, das durch ein staatliches Dekret seine Existenzgrundlage verliert und den Weg ins Exil antreten muss.

Emin Alper erhielt für „Kurtuluş“ (Befreiung) den Silbernen Bären. Der psychologische Thriller dreht sich um einen Landstreit zwischen den vertriebenen Bezaris und dem herrschenden Hazeran-Clan und beleuchtet komplexe Fragen von Macht, Rache und Zugehörigkeit.

