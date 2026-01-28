In einem exklusiven Interview mit Al Jazeera sowie in direkten Gesprächen mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi betonte Fidan die Notwendigkeit diplomatischer Lösungen

Ankara – Die Spannungen im Nahen Osten haben heute einen neuen, gefährlichen Höhepunkt erreicht. Während US-Präsident Donald Trump die Entsendung einer massiven Marine-Armada in Richtung Iran verkündete, warnte der türkische Außenminister Hakan Fidan eindringlich vor den Folgen eines militärischen Angriffs.

In einem exklusiven Interview mit Al Jazeera sowie in direkten Gesprächen mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghchi betonte Fidan die Notwendigkeit diplomatischer Lösungen, um einen regionalen Flächenbrand zu verhindern.

Die Warnung aus Washington ließ am Mittwoch weltweit die Alarmglocken schrillen. Präsident Trump kündigte an, dass sich eine „massive Armada“ mit hoher Geschwindigkeit und „großer Entschlossenheit“ auf den Iran zubewege. Angeführt wird dieser Flottenverband vom Flugzeugträger USS Abraham Lincoln.

Trump zog dabei Parallelen zu früheren US-Operationen gegen Venezuela und stellte klar, dass das Militär bereit und fähig sei, seine Mission „mit Schnelligkeit und Gewalt“ zu erfüllen, sollte dies notwendig werden. Ziel des Drucks sei es, den Iran zu einem „fairen Abkommen“ ohne Atomwaffen zu zwingen.

Fidan warnt bei Al Jazeera vor Katastrophe

Parallel zu dieser militärischen Drohkulisse positioniert sich die Türkei als diplomatisches Gegengewicht. In einem Interview mit dem Sender Al Jazeera warnte Hakan Fidan davor, dass ein Angriff auf den Iran unvorhersehbare Konsequenzen für die gesamte Region hätte.

Fidan betonte jedoch auch ein wichtiges Signal aus Teheran: Nach seinen Informationen sei der Iran grundsätzlich bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und über das Atomdossier zu sprechen.

Der türkische Außenminister unterstrich, dass die internationale Gemeinschaft alles tun müsse, um eine militärische Konfrontation zu vermeiden. Die Türkei sehe sich hierbei in einer Schlüsselrolle, um zwischen den verhärteten Fronten zu vermitteln, bevor die Situation am Persischen Golf vollständig außer Kontrolle gerät.

Krisentelefonat zwischen Ankara und Teheran

Wie wichtig die Lage eingestuft wird, zeigte auch das heutige Telefonat zwischen Hakan Fidan und dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi. In diesem Gespräch erörterten beide Politiker die aktuelle Sicherheitslage und die US-Drohungen.

Das Gespräch verdeutlicht, dass Ankara in ständigem Austausch mit Teheran steht, um die Absichten des Nachbarlandes zu sondieren und gleichzeitig mäßigend auf die Situation einzuwirken. Araghchi und Fidan betonten dabei die Bedeutung bilateraler Konsultationen in Zeiten extremer regionaler Instabilität.

Trumps Armada: Die „Venezuela-Strategie“

Der Fokus der Weltöffentlichkeit liegt jedoch primär auf der Bewegung der US-Marine. Donald Trump ließ keinen Zweifel daran, dass der Zeitfaktor eine entscheidende Rolle spielt.

Seine Aussage, dass die Flotte größer sei als jene, die einst gegen Venezuela mobilisiert wurde, wird von Analysten als psychologische Kriegsführung und reale Drohung zugleich gewertet. Trump forderte den Iran auf, „schnell an den Tisch zu kommen“, da die Zeit buchstäblich ablaufe.

Die Erwähnung der USS Abraham Lincoln ist dabei kein Zufall: Der Flugzeugträger ist ein Symbol amerikanischer Machtprojektion und soll den Druck auf das iranische Establishment maximieren. Ob diese Strategie der „maximalen Härte“ Teheran tatsächlich zu Zugeständnissen zwingt oder in eine direkte Konfrontation führt, hängt nun maßgeblich von der Diplomatie der kommenden Stunden ab.

Die Türkei bleibt in diesem hochgefährlichen Spiel einer der wenigen Akteure, die noch Kanäle zu beiden Seiten offenhalten.

Türkiye’s Foreign Minister Hakan Fidan in interview with Al Jazeera: – Warns US attack on Iran would be wrong

– Calls for regional cooperation

– Underlines diplomatic resolution is achievable

– Iran is ready to negotiate nuclear file again

– ⁠My advice always to the American… pic.twitter.com/VyAPAA152R — TRT World (@trtworld) January 28, 2026

