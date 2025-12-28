Der US-amerikanische TV-Moderator und Polit-Kommentator Cenk Uygur hat Israel scharf kritisiert und die Türkei als deutlich besseren Verbündeten für die USA bezeichnet.

In einer viralen Diskussion auf X warf Uygur pro-israelischen Gruppen vor, Kritiker sofort als Antisemiten zu diffamieren, wenn diese weitere Milliardenhilfen ablehnen oder den Krieg in Gaza als Genozid bezeichnen.

Uygur verglich die Situation mit einem hypothetischen Szenario: Würde jemand behaupten, dass man nur dann kein „anti-türkischer Rassist“ sei, wenn man der Türkei 100 Milliarden Dollar zusätzlich zu früheren 300 Milliarden zahle, würde man ausgelacht werden.

„Aber wenn die pro-israelische Kult sagt, wir schulden Israel nochmal 100 Milliarden, dann ist es antisemitisch, wenn man widerspricht“, schrieb er.

Er betonte, dass kein anderes Land so vorgehe: Ständig enorme Summen fordern, Kriege im eigenen Interesse verlangen und Kritiker als Bigotte beschimpfen. „Stell dir vor, Norwegen, Mongolei, Peru oder Polen würden das versuchen“, so Uygur.

Auf die Frage eines Followers, wie man das Geld stattdessen der Türkei geben könne – „die Türken sind tolle und wertvolle NATO-Verbündete. Sie haben gemeinsam mit uns im Koreakrieg gegen die Kommunisten gekämpft“–, antwortete Uygur, die Türkei habe Kennedy aus der Kubakrise geholfen, besitze die zweitgrößte Armee in der NATO, sei ein Bollwerk gegen Iran und Russland – und nenne einen nicht rassistisch, wenn man nicht alles Geld abgebe. „A million times better ally for America than Israel.“

Hohe US-Hilfen für Israel seit Kriegsbeginn

Seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 haben die USA Israel nach einem Bericht des Quincy Institute for Responsible Statecraft und des Costs of War Project an der Brown University mindestens 21,7 Milliarden Dollar an militärischer Hilfe geleistet.

Zusammen mit Ausgaben für damit verbundene Operationen (z. B. in Jemen und Iran) belaufen sich die Gesamtkosten auf über 33 Milliarden Dollar. Experten sehen darin eine direkte Unterstützung für Israels Militäroperationen in Gaza, die von Menschenrechtsorganisationen und UN-Vertretern als Genozid bezeichnet werden.

Uygurs Äußerungen stoßen auf geteilte Reaktionen: Während viele seine Kritik an der US-Israel-Politik teilen, werfen andere ihm Antisemitismus vor. Der Moderator, bekannt für seine progressiven Positionen, bleibt bei seiner Haltung: Die Türkei sei strategisch und moralisch der überlegene Partner.