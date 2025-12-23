Türkei: Erdogan kündigt Bau von Flugzeugträger an

Die Seestreitkräfte der Türkei werden mit ihrem neuen nationalen Flugzeugträger die französischen Flugzeugträger Charles de Gaulle übertreffen

Teilen

Istanbul – Die Seestreitkräfte der Türkei werden mit ihrem neuen nationalen Flugzeugträger die französischen Flugzeugträger Charles de Gaulle übertreffen, berichtet die französische Tageszeitung Le Figaro.

Der türkiche Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Erdogan hat in Istanbul den Bau eines großen Flugzeugträgers angekündigt.

Es ist der erste echte Träger der Türkei, größer als viele NATO-Schiffe (z. B. britische oder französische). Bau begann 2025, Inbetriebnahme vor 2030.

Der Flugzeugträger MUGEM (türkische Abkürzung für „Nationaler Flugzeugträger“) soll 2027–2028 vom Stapel laufen und bis 2030 in Dienst gestellt werden. Er wird Kampfflugzeuge und moderne unbemannte Kampfflugzeuge (UCAVs) transportieren.

Bei einer Rede in einer Werft in Istanbul Erdogan, dass der Bau des Flugzeugträgers bereits begonnen habe.

Erdogan beschrieb den Flugzeugträger als den „älteren Bruder“ des 80 Meter langen amphibischen Angriffsschiffs der türkischen Marine, der TCG Anadolu, und erklärte, dass die Länge des ersten Flugzeugträgers der Türkei nun voraussichtlich 300 Meter betragen werde, statt wie zuvor angenommen 285 Meter.

Die Länge des Trägers könnte entscheidend für die Größe seines Flugdecks sein, was einen großen Einfluss auf die Anzahl der Flugzeuge, die er aufnehmen kann, die Länge seiner Startbahn und den Startmechanismus haben kann.

So misst beispielsweise die USS Gerald R. Ford der US-Marine, derzeit der größte Flugzeugträger der Welt, etwa 337 Meter in der Länge. Gleichzeitig muss jedoch bedacht werden, dass die tatsächliche Größe eines Kriegsschiffes eher durch seine Verdrängung als durch seine Länge bestimmt wird.

Die MUGEM wird voraussichtlich eine Verdrängung von etwa 60.000 bis 70.000 Tonnen haben, was sie mit der britischen Queen-Elizabeth-Klasse (65.000 Tonnen) vergleichbar und deutlich größer als den bestehenden französischen Flugzeugträger Charles de Gaulle (42.000 Tonnen) macht.

Die Türkei unterhält die zweitgrößte Streitmacht der NATO und liegt hinsichtlich der Zahl der aktiven Soldaten nur hinter den USA.

Das Schiff werde in der Lage sein, 10.000 Seemeilen zurückzulegen, also von Istanbul nach New York und zurück, ohne auftanken zu müssen, sagte ein Ingenieur während des Technologieveranstaltung TEKNOFEST bereits im August

Ingenieur-Lieutenant Commander Burhan Savran merkte an, dass sie das elektrische System des nationalen Flugzeugträgers entworfen hätten, und erklärte, dass sie bei der Konstruktion eine elektrische Infrastruktur geschaffen hätten, die alle Systeme und Geräte auf dem Flugzeugträger mit Strom versorgen könne, wie beispielsweise Beleuchtung, Heizung, Lüftung, Klimaanlage, Kommunikations- und Waffensysteme.

„Wir haben die erforderliche Generatorleistung und -anzahl berechnet, indem wir eine Last- und Leistungsanalyse durchgeführt haben, um sicherzustellen, dass alle diese Lasten redundant versorgt werden können”, sagte Savran.

„Als Ergebnis der in dieser Richtung durchgeführten Berechnungen und Analysen beträgt die installierte Leistung unseres nationalen Flugzeugträgers 40 Megawatt. Dieser Wert entspricht etwa dem 3.000-fachen des Strombedarfs unserer Haushalte.“

Er fügte hinzu, dass das Schiff mit seiner installierten Leistung also 3.000 Haushalte gleichzeitig mit Strom versorgen könnte.

Globale Macht im Bereich der Waffenentwicklung

Der türkische Verteidigungssektor hat sich zu einer globalen Macht im Bereich der Waffenentwicklung und -herstellung entwickelt – eine Transformation, die aus der Not heraus entstanden ist.

Die Branche gewann nach den westlichen Waffenembargos infolge der Invasion Zyperns 1974 an Dynamik, die Ankara dazu zwangen, in heimische Kapazitäten zu investieren. Was als einfache Montagelinien begann, hat sich in den letzten zehn Jahren dank staatlicher Anreize und eines Booms in Forschung und Entwicklung explosionsartig entwickelt und die Türkei bis 2024 zum 13. größten Waffenexporteur der Welt gemacht.

Heute liefert sie Hightech-Ausrüstung wie Bayraktar TB2-Drohnen – die sich in der Ukraine und in Libyen im Einsatz bewährt haben – in über 30 Länder, neben Korvetten nach Pakistan und Indonesien und T129-Kampfhubschraubern auf die Philippinen und nach Nigeria, und festigt damit ihre Rolle als Brücke zwischen Ost und West in der Verteidigungsinnovation.