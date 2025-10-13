Kurz nach den Warnungen aus Ankara gab Netanjahus Büro eine Erklärung heraus, in der es hieß, er werde aufgrund des Simchat-Torah-Feiertags, der heute Abend beginnt, seine Teilnahme absagen.

Kairo – Der Flug von Präsident Recep Tayyip Erdogan nach Ägypten zum Gaza-Friedensgipfel am Montag wurde mitten in der Luft verzögert, nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu möglicherweise teilnehmen würde.

Der Leiter des Ankara-Büros des türkischen Medienunternehmens TGRT Haber, Fatih Atik, behauptete, Erdogan habe sein Flugzeug angewiesen, „umzukehren“, als er von der möglichen Teilnahme Netanjahus erfahren habe. Das Präsidentenflugzeug blieb Berichten zufolge über dem Roten Meer, bis die Bestätigung kam, dass der israelische Staatschef nicht teilnehmen würde.

Darüber hinaus teilte ein hochrangiger türkischer Beamter CNN Turk mit, Ankara habe Washington direkt darüber informiert, dass Netanjahu „nicht an dem Gipfel teilnehmen sollte“.

Wie Times of Israel berichtet, hat Erdogan von seinem Flugzeug aus auch seinen ägyptischen Amtskollegen Abdel-Fattah el-Sissi von seinem Flugzeug angerufen, um ihm mitzuteilen, dass er nach Ankara zurückkehren würde, sollte Netanjahu an dem Treffen der Staats- und Regierungschefs teilnehmen dürfen.

Kurz nach den Warnungen aus Ankara gab Netanjahus Büro eine Erklärung heraus, in der es hieß, er werde aufgrund des Simchat-Torah-Feiertags, der heute Abend beginnt, seine Teilnahme absagen.

Unterdessen lieferte Hande Firat, Leiterin des Ankara-Büros der Zeitung Hürriyet, die sich an Bord des Präsidentenflugzeugs befand, weitere Details zum Durchstartmanöver vor der Landung.

„Wir flogen über die Landebahn hinweg. Gerade als wir landen wollten, kam die Meldung, dass Netanjahu doch an dem Gipfeltreffen teilnehmen würde. Von diesem Moment an war zu erwarten, dass das Flugzeug jederzeit umkehren könnte“, sagte Firat.

„Sobald ich von meiner Quelle die Bestätigung erhielt, dass seine Teilnahme geklärt sein würde, begannen wir mit dem Sinkflug – dann stieg das Flugzeug wieder auf. Als das Büro des israelischen Premierministers bekannt gab, dass er nicht teilnehmen würde, führten wir den Durchstartvorgang durch.“

Firat fügte hinzu, dass es zwar anschließend keine offizielle Erklärung gab, „dies jedoch als Reaktion angesehen werden könnte“. Sie sagte, das Flugzeug habe einige Zeit über dem Roten Meer gekreist, und als sie eine hochrangige Quelle fragte, ob Washington darüber informiert worden sei, dass die Türkei reagieren würde, wenn Netanjahu teilnehmen würde, lautete die Antwort: „Ja, natürlich, das haben wir klargestellt.“ Erdogan traf schließlich zum „Friedensgipfel“ in Sharm el-Sheikh in Ägypten ein.

Laut der Israelischen Zeitung Israel Hayom hatten bereits „mehrere arabische Staatschefs mit einem Boykott der Veranstaltung“ gedroht falls Netanyahu am Gipfel teilnehmen sollte.

Israel Hayom berichtete, dass die Türken auch eine Botschaft an die Amerikaner übermittelten, in der sie ihre Verärgerung darüber zum Ausdruck brachten, dass die Maßnahme nicht mit ihnen abgestimmt worden war.

Nach Konsultationen zwischen amerikanischen Beamten und später mit den Beratern von Premierminister Benjamin Netanjahu wurde beschlossen, den Besuch abzusagen. Netanjahus Büro suchte daraufhin nach einer Erklärung für seinen Rückzug vom Gipfeltreffen und entschied sich schließlich für „den Beginn der Feiertage” als Grund.

In Wirklichkeit hatte es keine Gespräche über diese Angelegenheit mit den ultraorthodoxen Parteien oder den rechten Fraktionen in der Koalition gegeben.

Eine in die Ereignisse involvierte diplomatische Quelle teilte Israel Hayom mit, dass mehrere Länder noch nicht bereit für die bahnbrechenden regionalen Initiativen von Präsident Donald Trump seien und dass mehr Zeit und Fortschritte in anderen Bereichen erforderlich seien, um ein breites Treffen der regionalen Führer mit Israel zu organisieren.